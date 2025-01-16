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Демяненко Алексей



16.01.2025 Тариф, который укрепляет семейные отношения, стал самым быстрорастущим в «Ростелекоме» 1
07.11.2024 Клиенты Т2 и «Ростелекома» заказали более 650 тыс. проверок утечки персональных данных от «Солара» 1
15.10.2024 «МегаФон» подключил 18 регионов к домашнему интернету 1
23.09.2024 «Ростелеком» предлагает своим клиентам проверить данные на утечки 1
08.08.2024 «Ростелеком» представил детскую подписку «MiXX вместе» из 16 цифровых сервисов 1
09.04.2024 «Ростелеком» зафиксировал значительный рост подключений к пакетным предложениям цифровых услуг и мобильной связи 1
20.02.2023 Оптическая сеть «Ростелекома» охватила еще почти 1 млн домохозяйств страны 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Демяненко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 2
МегаФон 8803 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1007 1
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 14 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 292 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 238 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Podcasts - Подкастинг 256 1
Аудиокнига - Audiobook 201 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 18 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Ростелеком - Мой Ростелеком 14 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Т2 - Т2 Мобайл - Мой T2 - Мой Теле2 3 1
Ростелеком - Лицей 17 1
Орловский Виктор 379 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ЦФО - Брянская область 348 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 26 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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