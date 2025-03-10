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«СберМобайл» начал предоставлять услуги домашнего интернета на базе инфраструктуры «Ростелекома»

Пилотный проект запустился в рамках меморандума, подписанного «СберМобайлос» и «Ростелекомом» в октябре 2024 г. В марте 2025 г. он стартовал в Москве, в планах – запустить его и в других регионах России. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

С пользователем, оставившем заявку на сайте «СберМобайла», в тот же день свяжется представитель оператора, уточнит адрес и проверит возможность подключения. Если оно возможно, заводится заявка на специальный тариф, в который входит 10 ГБ мобильного интернета, 300 минут и домашний интернет до 500 Мбит/с. Также абоненту будет доступна подписка «СберПрайм». Пакетное предложение позволяет клиенту экономить на цифровых сервисах до 50%.

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Сергей Волков, генеральный директор «СберМобайла»: «Мы рады консолидации усилий с «Ростелекомом» — это позволит нам предоставить клиентам «СберМобайла» лучший сервис и еще больше преимуществ в режиме одного окна. К тому же, такое сотрудничество делает выгоднее для наших клиентов услуги домашнего интернета и связи».

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»: «Технологические ресурсы и сервисы «Ростелекома» становятся доступны все большему количеству жителей страны на выгодных условиях. Подключая специальный тариф «СберМобайла», абоненты могут сэкономить за счет пакетного предложения высококачественных телеком-услуг. У «Ростелекома» большой опыт и экспертиза в оказании виртуальных услуг мобильной связи и домашнего интернета. Оператор постоянно модернизирует инфраструктуру по всей стране, что обеспечивает пользователям во всех регионах высокоскоростной интернет и бесперебойный доступ к Сети и цифровому контенту».

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