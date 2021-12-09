Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Волков Сергей
Публикаций - 59, упоминаний - 68
Волков Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 34 1
|Кононенко Олег 38 34
|Лончаков Юрий 23 3
|Невмержицкая Александра 3 2
|Чаплинская Светлана 6 2
|Нурмагомедов Хабиб 7 2
|Рогозина Ольга 4 2
|Ходжаев Азам 3 2
|Сураев Максим 18 2
|Стыщенко Иван 5 2
|Тарасов Максим 5 2
|Дёмкин Владимир 6 2
|Смирнова Олеся 11 2
|Падалка Геннадий 17 1
|Рейман Леонид 988 1
|Маленченко Юрий 50 1
|Мякишева Марина 84 1
|Карпов Алексей 21 1
|Симонов Андрей 4 1
|Урличич Юрий 49 1
|Путилин Владислав 13 1
|Григорьев Андрей 17 1
|Назипов Дмитрий 80 1
|Белайчук Анатолий 23 1
|Милашевский Игорь 16 1
|Сморгонский Анатолий 37 1
|Холинов Андрей 18 1
|Трефилов Алексей 37 1
|Иванов Сергей 358 1
|Чибис Андрей 23 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Коптелов Андрей 82 1
|Казахстан Сегодня 296 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru