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Волков Сергей



09.12.2021 Tele2 и Plintron запустят виртуальных операторов в России 1
06.04.2021 Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28% 1
01.12.2020 Tele2 запустил виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова 1
28.09.2020 К банковским MVNO на сети Tele2 подключились 2 миллиона клиентов 1
17.09.2020 Tele2 и Next Mobile запускают виртуального оператора связи для бизнес-блогера 1
03.08.2020 Tele2 запускает в промышленную эксплуатацию MVNO для «ГЛОНАСС» 1
11.02.2020 Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое 1
27.01.2020 Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля 1
10.01.2020 Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля 1
19.11.2019 Tele2 запускает MVNO для «ГЛОНАСС» 1
04.02.2019 Tele2 за год утроила выручку от виртуальных операторов 1
28.12.2018 «Фабрика» MVNO Tele2 обеспечила половину подключений за два года 1
11.12.2017 Tele2 запустила конвейер виртуальных операторов связи 1
19.04.2017 «Российский Капитал» вновь продлил лицензии на DeviceLock DLP 1
18.10.2016 В России появились 23 национальных ОС 1
18.08.2015 Yota на 59% увеличила количество базовых станций LTE в девяти регионах России 1
30.06.2015 Yota увеличила количество базовых станций LTE почти на 60% 1
01.12.2014 Сергей Волков назначен техническим директором Yota 4
25.12.2013 «ЛитРес» выпустила книжное iOS-приложение для школьников 1
11.11.2013 Esri CIS и IB2S совместно интегрируют технологию информационного моделирования зданий и ГИС-платформу ArcGIS 1
16.05.2013 «Билайн» расширил сеть 3G в Липецкой области 1
27.12.2012 «ФуруноЕврус» построит корпоративную ИС на базе «1С:Консолидации 8 Проф» 1
03.02.2012 «Билайн» запускает в Липецке «Центр управления» на базе решений M2M 1
24.02.2011 "Астерос" и ВТБ: инновации ИТ для нового офиса 3
10.06.2009 Подготовлен ещё один причал на российском сегменте МКС 1
24.10.2008 "Союз ТМА-12" сохранил управляемость на спуске 3
24.10.2008 Экипаж корабля «Союз ТМА-12» возвратился на Землю 1
23.10.2008 Завершается совместный полёт экипажей на борту МКС 1
14.10.2008 Экипаж корабля "Союз ТМА-13" перешёл на борт МКС 2
07.10.2008 На МКС готовится смена экипажа 1
02.10.2008 Космонавты готовятся к возвращению на Землю 1
18.09.2008 Стыковка корабля "Прогресс М-65" с МКС прошла успешно 1
11.09.2008 Осуществлён успешный запуск грузового корабля "Прогресс М-65" 1
24.07.2008 МКС: проведена коррекция орбиты 1
16.07.2008 МКС: все работы в открытом космосе выполнены 2
14.07.2008 На МКС ведется подготовка ко второму выходу в открытый космос 1
11.07.2008 Работа российских космонавтов в открытом космосе завершена 1
24.06.2008 InfoWatch и ВНИИГАЗ разработали БКФ нефтегазовой отрасли 1
03.06.2008 Шаттл Discovery пристыковался к МКС 1
02.06.2008 "Связь-Экспокомм" 2008: Китайцы распугали все новинки 1

Публикаций - 59, упоминаний - 68

Волков Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2218 11
ГЛОНАСС АО 84 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7755 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 73 3
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 17 3
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 68 3
МС-СпецТелеком - MVNO-оператор мобильной связи 9 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7463 3
Центр2М - Center2М 50 3
LycaMobile 4 3
Yota - Скартел 698 3
Eagle Mobile - MVNO-оператор сотовой связи 3 2
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 2
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 2
Migo Mobile 4 2
V-Tell - Глобал Телеком - MVNO-оператор мобильной связи 3 2
SIM SIM - Сим Сим - MVNO-оператор мобильной связи 5 2
TracFone Wireless 3 2
ТВЕ-телеком 3 1
Свемел МВП - Swemel 28 1
West Concept - Вест Концепт 60 1
Esri 153 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 30 1
СиС - Системы и связь 9 1
Esri CIS - Эсри СНГ 88 1
Астерос - Asteros 583 1
Comindware - Колловэар 57 1
Siemens AG - Сименс Россия 2221 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6184 1
5008 1
Abbyy 1050 1
IBM 8662 1
InfoWatch - Инфовотч 816 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 1
Telegram Group 736 1
Базальт СПО 215 1
Raidix - Рэйдикс 133 1
Gigaset Communications GmbH 46 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4808 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 693 3
Росгосстрах 219 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 38 2
Открытие ФК 566 2
МКБ - Московский кредитный банк 284 2
Норникель - Норильский никель 257 2
ЕВРАЗ Металл Инпром 9 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 2
ГПБ - Газпромбанк 794 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1890 1
Газпром ПАО 745 1
Аэрофлот 614 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 104 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 239 1
МКС - Международная космическая станция 1381 32
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 16
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 4
Правительство РФ 2642 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1969 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7314 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2732 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1147 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 34 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 214 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12243 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4193 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 220 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 660 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3067 2
Офисные приложения 8 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 231 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 270 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 305 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 529 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 343 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 125 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2568 1
Умные платформы 576 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3540 1
Космодром Байконур 1004 13
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 271 11
Tele2 MVNO-оператор мобильной связи 7 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 3
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 25 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 36 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 285 3
МТТ MVNE 22 2
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 235 1
NASA Endeavour 70 1
1С:Управление торговлей 45 1
Esri ArcGIS 119 1
1С:Бухгалтерия 476 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 46 1
Radix Tempo 15 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 371 1
Apple iPod 1376 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 614 1
DeviceLock DLP 42 1
Huawei Harmony OS - Harmonica 102 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 354 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 668 1
Apple - App Store 2351 1
Apple iPad 3535 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5802 1
Google Android 11630 1
Apple iOS 6200 1
Linux OS 7167 1
Новые облачные технологии - МойОфис 322 1
Кононенко Олег 38 34
Лончаков Юрий 23 3
Невмержицкая Александра 3 2
Чаплинская Светлана 6 2
Нурмагомедов Хабиб 7 2
Рогозина Ольга 4 2
Ходжаев Азам 3 2
Сураев Максим 18 2
Стыщенко Иван 5 2
Тарасов Максим 5 2
Дёмкин Владимир 6 2
Смирнова Олеся 11 2
Падалка Геннадий 17 1
Рейман Леонид 988 1
Маленченко Юрий 50 1
Мякишева Марина 84 1
Карпов Алексей 21 1
Симонов Андрей 4 1
Урличич Юрий 49 1
Путилин Владислав 13 1
Григорьев Андрей 17 1
Назипов Дмитрий 80 1
Белайчук Анатолий 23 1
Милашевский Игорь 16 1
Сморгонский Анатолий 37 1
Холинов Андрей 18 1
Трефилов Алексей 37 1
Иванов Сергей 358 1
Чибис Андрей 23 1
Копаев Геннадий 16 1
Коптелов Андрей 82 1
Россия - Российская федерация - РФ 82140 19
Южная Корея - Республика 3250 10
Земля - планета Солнечной системы 6449 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26585 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33942 5
Европа 7245 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11522 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12021 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 249 2
Россия - ЦФО - Костромская область 289 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 500 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 463 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9489 2
Германия - Федеративная Республика 7775 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 833 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 500 1
Россия - ПФО - Пензенская область 431 1
Россия - СФО - Иркутская область 725 1
Австрия - Австрийская Республика 975 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 803 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 273 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 725 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 1
Швейцария - Женева 315 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 557 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 357 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 51 1
США - Техас - Хьюстон 204 1
США - Алабама 100 1
Индия - Республика 4072 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 962 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 366 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 460 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1566 1
Солнечная система 2006 1
Китай - Тайвань 1553 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1769 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 927 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3622 1
Казахстан Сегодня 296 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 493 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 2
Олимпийские игры - Olympic Games 461 1
CeBIT 406 1
ЭРА-ГЛОНАСС - Международный конгресс 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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