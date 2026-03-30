Индексная книга (каталог) CNews*
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Волков Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 108, упоминаний - 115
Волков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Кононенко Олег 41 36
|Chamitoff Gregory - Шэметофф Грегори 11 9
|Soyeon Yi - Сойон Йи 14 9
|Жижикин Игорь 32 6
|Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 38 6
|Лончаков Юрий 29 5
|Fink Michael - Финк Майкл 33 5
|Гагарин Юрий 98 3
|Сураев Максим 24 3
|Невмержицкая Александра 3 2
|Смирнова Олеся 11 2
|Дёмкин Владимир 10 2
|Тарасов Максим 12 2
|Стыщенко Иван 5 2
|Коптелов Андрей 134 2
|Абуталимов Заур 20 2
|Бочкин Александр 62 2
|Рогозина Ольга 4 2
|Чаплинская Светлана 8 2
|Нурмагомедов Хабиб 8 2
|Ходжаев Азам 4 2
|Шинкарев Александр 33 2
|Скрипочка Олег 4 2
|Демяненко Алексей 25 2
|Reisman Garrett - Рейсман Гаррет 3 2
|Копаев Геннадий 16 1
|Мылицын Роман 111 1
|Садовенко Илья 65 1
|Чибис Андрей 36 1
|Иванов Сергей 405 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Трефилов Алексей 49 1
|Холинов Андрей 18 1
|Сморгонский Анатолий 44 1
|Кузнецов Александр 162 1
|Гольцов Александр 84 1
|Волков Дмитрий 69 1
|Янкин Андрей 52 1
|Милашевский Игорь 21 1
|Коростелев Павел 43 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.