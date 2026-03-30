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Индексная книга (каталог) CNews*
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Волков Сергей

СОБЫТИЯ


30.03.2026 Росгосстрах применяет Proceset для анализа и оптимизации операционной деятельности 1
25.03.2026 Новая логика эффективности: какие кейсы представили на конференции по процессной аналитике ProcessTech 1
16.01.2026 Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях 1
14.01.2026 Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры 2
12.01.2026 Абонентская база «СберМобайла» выросла на 160% за год 1
12.12.2025 «СберМобайл» запустил сеть ИИ-агентов для поддержки клиентов 1
27.11.2025 Связь без барьеров: «СберМобайл» запустил специальные тарифы для людей с нарушениями слуха и зрения 1
14.10.2025 Абонентская база «СберМобайла» превысила 4,6 млн клиентов 1
25.09.2025 «СберМобайл» теперь в ДНР 1
Информационная безопасность 2022 2
02.09.2025 Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink 1
26.08.2025 «СберМобайл» и «СберСтрахование» застрахуют экраны детских смартфонов 1
11.08.2025 «Эвотор» подключит «СберМобайл» на кассы 1
31.07.2025 «СберМобайл» заработал в Запорожской и Херсонской областях 1
28.07.2025 «СберМобайл» достиг 3,8 млн абонентов по итогам первого полугодия 2025 года 1
24.07.2025 «СберМобайл» запустил услугу по оплате нескольких номеров с одного счета 1
26.06.2025 «СберМобайл» расширил покрытие в Луганской Народной Республике 1
20.06.2025 «СберМобайл» и Ivideon договорились о совместных проектах для бизнеса и госсектора с использованием интеллектуальных систем видеонаблюдения 1
19.06.2025 Сбербанк, «СберМобайл» и «Завод роботов» объединят усилия, чтобы ускорить цифровизацию промышленности 1
19.06.2025 «АвтоВАЗ» и «СберМобайл» заключили договор на телеком-услуги для новых моделей Lada 1
18.06.2025 Ivideon и «СберМобайл» договорились о совместных проектах для бизнеса и госсектора с использованием интеллектуальных систем видеонаблюдения 1
30.05.2025 Абонентская база «СберМобайла» превысила 3,5 млн абонентов 1
28.05.2025 В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка 1
28.05.2025 Теперь и в Крыму: «СберМобайл» расширяет покрытие  1
14.04.2025 «СберМобайл» запустил домашний интернет по всей России на базе «Ростелекома» 1
21.03.2025 Арестован глава ИТ-службы Росгвардии 1
10.03.2025 «СберМобайл» начал предоставлять услуги домашнего интернета на базе инфраструктуры «Ростелекома» 1
06.03.2025 FAW Trucks оснастил свои грузовики в России платформой управления транспортом от «СберМобайл» 1
07.02.2025 Первый вуз из Кыргызстана вошел в созданный в России Консорциум Big Data 1
16.12.2024 «СберМобайл» отменил наценку за услуги в Крыму 1
06.11.2024 «СберМобайл» вышел на рынок цифровой трансформации АПК 1
17.10.2024 Домашний интернет с банковской гарантией: «Ростелеком» и «СберМобайл» запускают совместный проект 1
19.09.2024 «СберМобайл» и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ будут разрабатывать образовательные программы 1
23.08.2024 «СберМобайл» расширил покрытие на все регионы Северного Кавказа 1
16.08.2024 «СберМобайл» представил AIoT-платформу для цифровизации городов 1
02.08.2024 «СберСтрахование» и «СберМобайл» запустили сервис «Хранитель» для защиты абонентов 1
18.07.2024 «СберМобайл» в Крыму: оператор расширит зону покрытия сотовой связи до конца года 1
09.07.2024 «СберМобайл» пришёл в Ставропольский край, Северную Осетию и Дагестан 1
19.03.2024 Навстречу звездам: тамбовчане стали чаще интересоваться космосом 1
17.01.2024 Полковника Росгвардии посадили на шесть лет за закупки нерабочих БПЛА 3

Публикаций - 108, упоминаний - 115

Волков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 34
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 17
Ростелеком 10948 7
МегаФон 10742 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
Миранда-Медиа 82 6
Telegram Group 2940 4
ГЛОНАСС АО 278 4
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 3
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 34 3
Центр2М - Center2М 67 3
МС-СпецТелеком - MVNO-оператор мобильной связи 12 3
Lycamobile - Лайкамобайл 7 3
9594 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 2
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 42 2
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 77 2
Infomaximum - Инфомаксимум 69 2
Eagle Mobile - MVNO-оператор сотовой связи 4 2
Migo Mobile 4 2
V-Tell - Глобал Телеком - MVNO-оператор мобильной связи 9 2
SIM SIM - Сим Сим - MVNO-оператор мобильной связи 6 2
TracFone Wireless 3 2
S8 Capital - Next Mobile - Сим Телеком - Sim Telecom 18 2
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 2
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 2
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Альфа-Групп 745 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
КонсультантПлюс 161 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Силовые машины 166 1
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 1
ЧКПЗ - Челябинский кузнечно-прессовый завод 4 1
Росатом ОЦКС - Отраслевой центр капитального строительства 2 1
101Hotels.com 456 1
Башня Федерация 16 1
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 5 1
Объединённый мемориальный музей-заповедник Ю. А. Гагарина 5 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 18
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Правительство Челябинской области 78 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ГлавНИВЦ ФГУП - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 10 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 37
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 30
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 5
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
AIoT - AI + IoT - искусственный интеллект и интернет вещей 60 4
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 379 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 37
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 23
Космодром Байконур 1072 13
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Фабрика MVNO 15 9
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 6
Сбер - СберМобайл - SberMobile AIoT - SberMobile Artificial Intelligence of Things 7 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 4
Сбер - СберПрайм 68 4
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 39 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 2
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Infomaximum - Proceset Process mining 59 2
FreePik 1841 2
Linux OS 11533 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
DeviceLock DLP 82 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 1
Apple iPod 1553 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Radix Tempo 30 1
Сбер - СберKids 24 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Росатом Атомбот.Закупки 6 1
Кононенко Олег 41 36
Chamitoff Gregory - Шэметофф Грегори 11 9
Soyeon Yi - Сойон Йи 14 9
Жижикин Игорь 32 6
Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 38 6
Лончаков Юрий 29 5
Fink Michael - Финк Майкл 33 5
Гагарин Юрий 98 3
Сураев Максим 24 3
Невмержицкая Александра 3 2
Смирнова Олеся 11 2
Дёмкин Владимир 10 2
Тарасов Максим 12 2
Стыщенко Иван 5 2
Коптелов Андрей 134 2
Абуталимов Заур 20 2
Бочкин Александр 62 2
Рогозина Ольга 4 2
Чаплинская Светлана 8 2
Нурмагомедов Хабиб 8 2
Ходжаев Азам 4 2
Шинкарев Александр 33 2
Скрипочка Олег 4 2
Демяненко Алексей 25 2
Reisman Garrett - Рейсман Гаррет 3 2
Копаев Геннадий 16 1
Мылицын Роман 111 1
Садовенко Илья 65 1
Чибис Андрей 36 1
Иванов Сергей 405 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Трефилов Алексей 49 1
Холинов Андрей 18 1
Сморгонский Анатолий 44 1
Кузнецов Александр 162 1
Гольцов Александр 84 1
Волков Дмитрий 69 1
Янкин Андрей 52 1
Милашевский Игорь 21 1
Коростелев Павел 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 13
Южная Корея - Республика 7052 12
Казахстан - Республика 6048 8
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 7
Европа 24964 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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