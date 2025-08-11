«Эвотор» подключит «СберМобайл» на кассы

Теперь предприниматели смогут подключить кассы с встроенной картой от «СберМобайла» и обеспечить стабильную работу торговых точек при отсутствии Wi-Fi. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

«СберМобайл» не только предоставляет основные услуги мобильной связи, но и развивает М2М-решения, в частности предлагает телематические сервисы для пользователей внутри экосистемы и за ее пределами. SIM-карты для эквайринговых аппаратов, в отличие от привычных потребительских, предназначены для более долгосрочной работы и обладают устойчивостью к пыли, вибрации и большим температурным колебаниям.

Онлайн-кассы «Эвотор» по умолчанию предусматривают оснащение смарт-картой, чтобы при отсутствии Wi-Fi обеспечивать устойчивую работу платежной системы: от принятия безналичных платежей до отправки чеков в ОФД (оператор фискальных данных). Компания уже сотрудничает с ведущими мобильными операторами, новое партнерство позволит «Эвотору» дать клиентам больший выбор. «СберМобайл» работает на сетях нескольких операторов, поэтому связь на кассах «Эвотор» останется надежной во всех регионах России, включая Крым, Луганскую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области.

«Мы поддерживаем работу в сетях 2G, 3G и 4G, что позволяет обеспечивать стабильный канал передачи данных, защищенный закрытыми APN и шифрованием. Такая связь не только стабильна, но и безопасна — риски утечки или перехвата данных минимальны», ― сказал Сергей Волков, генеральный директор «СберМобайла».

«Наша задача ― предоставить предпринимателям как можно больше вариантов и опций. Интеграция со «СберМобайлом» позволит нам расширить наше предложение, в том числе для пользователей сервисов экосистемы Сбера», ― сказала Татьяна Тухватулина, руководитель «Кассовых сервисов» «Эвотора».