«СберМобайл» и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ будут разрабатывать образовательные программы

Виртуальный оператор связи «СберМобайл» и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве. Цель партнёрства — реализация совместных проектов в сфере менеджмента, взаимодействие со студентами бизнес-информатики, слушателями программы МБА и других программ дополнительного образования.

Договор подписали генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков и первый заместитель директора Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дмитрий Волков. В рамках соглашения планируется совместная разработка образовательных программ, проведение исследований, конференций и круглых столов, участие «СберМобайла» в мероприятиях ВШБ, а также организация стажировок для студентов.

Сергей Волков, генеральный директор «СберМобайла», сказал: «Мы понимаем важность системного взаимодействия между крупными компаниями и вузами. Когда студенты могут учиться на реальных кейсах и решать актуальные задачи бизнеса, это новый уровень образования и новые возможности для всех. Уверен, сотрудничество СберМобайла и Высшей школы бизнеса ВШЭ улучшит образовательный процесс и поможет готовить профессионалов, способных отвечать на вызовы современного мира».

Дмитрий Кнатько, заместитель директора Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ по корпоративным связям, отметил: «СберМобайл» развивает динамичный сегмент виртуальных операторов связи, разрабатывает IT-решения для бизнеса и в целом задаёт технологические тренды в телекоме. Подписанное соглашение расширяет наше стратегическое партнёрство, реализуемое на разных образовательных программах. Практико-ориентированное обучение, которое наши студенты получают в стенах бизнес-школы, наполняется особым смыслом благодаря партнёрству с компаниями — лидерами российского рынка».