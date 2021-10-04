Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Волков Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 45
Волков Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сачков Илья 105 3
|Белоусов Сергей 217 2
|Хайретдинов Рустэм 42 2
|Ермаков Кирилл 6 2
|Янковский Игорь 3 2
|Гамаюнов Денис 4 2
|Скляров Дмитрий 13 2
|Масалович Андрей 12 2
|Новикова Анастасия 3 2
|Ходаков Сергей 40 2
|Паршин Константин 44 2
|Гарбук Сергей 16 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Сычев Артем 48 2
|Соколов Алексей 121 2
|Курочкин Юрий 13 2
|Касперская Наталья 199 2
|Fxmsp 6 1
|Лямин Александр 59 1
|Бусаргин Андрей 23 1
|Куренной Александр 3 1
|Дуров Павел 216 1
|Дермер Павел 1 1
|Абасалиев Марат 9 1
|Абдусалиев Марат 1 1
|Метечко Александр 6 1
|Писемский Александр 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru