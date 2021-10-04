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Волков Дмитрий


04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 2
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 2
27.07.2021 «Почта России» вступила в войну с бумажными письмами. Она переводит их в цифру и отправляет по e-mail 1
13.07.2021 «Русполимет» планирует сократить длительность производственного цикла до 20% 1
09.12.2020 Group-IB Threat Intelligence & Attribution прошла ИБ-проверку компании «большой четверки» 1
26.11.2020 Group-IB вывела на рынок новый класс решений для охоты за хакерами и предотвращения кибератак 1
23.06.2020 Расследование Group-IB: более $1,5 миллиона заработал русскоязычный хакер на продаже доступа к корпоративным сетям 1
15.04.2020 Group-IB зафиксировала бум на рынке фишинг-китов 1
29.11.2019 Group-IB представила анализ глобальных угроз стабильности киберпространства 1
08.11.2019 Group-IB рассказала, как графовый анализ помогает клиентам находить киберпреступников 1
21.08.2019 Group-IB: ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к отметке в 300 миллионов рублей 1
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
17.10.2018 Group-IB: онлайн-рынок контрафакта с символикой российских вузов достиг 200 млн рублей 1
17.10.2018 Исследование Group-IB: ущерб от 14 кибератак на криптобиржи составил $882 миллиона 2
09.10.2018 Group-IB представила отчет о киберпреступности и призвала рынок перейти в атаку 1
05.09.2018 Group-IB: новая угроза для банков — группа Silence 1
29.05.2018 Group-IB: новые атаки Cobalt подтверждают связь с Anunak 1
27.03.2018 Group-IB: несмотря на арест лидера, группа Сobalt продолжает атаки на банки 1
11.12.2017 Хакеры-невидимки атаковали десятки банков в США, России и Великобритании 1
12.07.2017 Group-IB и EclecticIQ объединились в международных поставках данных threat intelligence о русскоязычных хакерах 1
30.05.2017 Group-IB: северокорейские хакеры атакуют банки по всему миру с целью хищений и финансового шпионажа 2
23.03.2017 Средний и малый бизнес продолжает пользоваться нелицензионным ПО 1
22.11.2016 Банкоматы России под хакерской атакой 1
01.11.2016 Американцы выплатили основателю российской платежной системы компенсацию $2,3 млн 2
13.10.2016 Кибер-бандиты украли в России в полтора раза больше денег, чем год назад 1
26.09.2016 Сбербанк хочет спасать российские банки от хакеров вместе с ФСБ 1
12.07.2016 Group-IB применяет PT Application Firewall для расследования инцидентов 1
09.07.2015 Российско-американская платежная система привлекла инвестиции на $34,5 млн 1
18.03.2015 Американцы купили российскую систему PayOnline за $8,5 млн 1
28.11.2014 Бизнес vs кибермошенники: новые правила игры 1
18.09.2014 Задержаны хакеры, похищавшие деньги у клиентов Сбербанка 1
08.04.2014 Конференция CNews «Умный город: удобно и эффективно» 1
07.03.2014 26-летний житель Саянска получил 2 года условно за проведение заказных DDoS-атак 1
04.03.2014 В России создается Госцентр по информационной безопасности банков 2
20.01.2014 Конференция CNews «Умный город: удобно и эффективно» 1
02.12.2013 Российские суды снисходительны к киберпреступникам 1
31.10.2013 Leta Group продала свой кибер-детективный бизнес 1
13.08.2012 «СУ-33» внедрила биометрическую систему учета рабочего времени BioTime 1

Публикаций - 39, упоминаний - 45

Волков Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Group-IB - Группа информационной безопасности 399 15
Microsoft Corporation 11168 4
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 4
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 4
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 24 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
Код Безопасности 365 2
SolidSoft - СолидСофт 10 2
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Webmoney 333 2
ТА505 - хакерская группировка 4 2
Spamhaus 15 2
Крок 1221 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
InfoWatch - Инфовотч 615 2
Cisco Systems 2056 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Chafer - Хакерская группировка 2 1
Proofpoint 17 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
TA505 - Хакерские группировки 5 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 107 1
RedCurl - Хакерская группировка 2 1
Winnti - Хакерская группировка 8 1
Google LLC 7177 1
Buhtrap - Хакерская группировка 12 1
FIN7 - Хакерская группировка 6 1
SAP SE 3220 1
Yandex - Яндекс 4103 1
SilentCards - Хакерская группировка 3 1
APT10 - Хакерская группировка 3 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 3 1
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 1
PayPal 442 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Telegram Group 702 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Net Element - NETE 49 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
Tenor Opportunity Associates 6 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 5
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 62 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 2
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 2
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
FastCash - метод хищения 3 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 7
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 3
Google Android 10751 2
Microsoft Office 1950 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
Group-IB THI - Group-IB Threat Hunting Intelligence 5 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
Group-IB TDS Huntbox 3 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Microsoft Windows 10 6676 1
SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 20 1
Group-IB THF - Group-IB Threat Hunting Framework 7 1
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 12 1
BitGrail - криптовалютная биржа 2 1
BioLink FingerPass 31 1
SAP S/4HANA PP/DS - SAP S/4HANA Manufacturing Solution for Planning and Scheduling 2 1
SAP PPDS - SAP Production Planning and Detailed Scheduling 1 1
BioLink U-Match 7 1
CoinCheck 10 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 20 1
VirusTotal 40 1
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 1
Group-IB Digital Risk Protection - Brand Protection 13 1
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Microsoft Office 365 769 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Google Dragonfly 11 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Сачков Илья 105 3
Белоусов Сергей 217 2
Хайретдинов Рустэм 42 2
Ермаков Кирилл 6 2
Янковский Игорь 3 2
Гамаюнов Денис 4 2
Скляров Дмитрий 13 2
Масалович Андрей 12 2
Новикова Анастасия 3 2
Ходаков Сергей 40 2
Паршин Константин 44 2
Гарбук Сергей 16 2
Дворкович Аркадий 169 2
Сычев Артем 48 2
Соколов Алексей 121 2
Курочкин Юрий 13 2
Касперская Наталья 199 2
Fxmsp 6 1
Лямин Александр 59 1
Бусаргин Андрей 23 1
Куренной Александр 3 1
Дуров Павел 216 1
Дермер Павел 1 1
Абасалиев Марат 9 1
Абдусалиев Марат 1 1
Метечко Александр 6 1
Писемский Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Украина 3398 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 5
Болгария - Республика 306 4
Нидерланды 981 4
Беларусь - Белоруссия 2099 4
Восточная Европа 1691 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 3
Эстония - Эстонская Республика 420 3
Сингапур - Республика 808 3
Польша - Республика 834 3
Азия - Азиатский регион 1525 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 229 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 2
Румыния 345 2
Малайзия 344 2
Чили - Республика 121 2
Молдавия - Республика Молдова 433 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 2
Грузия 693 2
Испания - Королевство 1258 2
Испания - Аликанте 5 2
Гана - Республика 35 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Китай - Тайвань 596 2
Казахстан - Республика 2650 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Африка 1499 2
Армения - Республика 690 2
Индия - Республика 2181 2
Южная Корея - Республика 1466 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Коста-Рика - Республика 31 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 184 1
Мальта - Республика 69 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 3
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
White Paper - официальная документация 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 18 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
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