Индексная книга (каталог) CNews*
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Волков Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 69, упоминаний - 82
Волков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сачков Илья 126 13
|Путин Владимир 3454 8
|Мишустин Михаил 787 6
|Баулин Валерий 55 5
|Соколов Алексей 137 4
|Стоянов Руслан 37 3
|Вдовин Владимир 8 3
|Марин Илья 4 3
|Ходаков Сергей 42 2
|Лебедев Георгий 57 2
|Озеров Виктор 29 2
|Новикова Анастасия 4 2
|Масалович Андрей 23 2
|Козлов Михаил 182 2
|Соколов Владимир 5 2
|Скляров Дмитрий 64 2
|Разумовский Дмитрий 125 2
|Жданов Павел 13 2
|Гамаюнов Денис 4 2
|Янковский Игорь 4 2
|Ермаков Кирилл 7 2
|Андросов Кирилл 8 2
|Кислицин Никита 15 2
|Хайретдинов Рустэм 95 2
|Шилина Мария 15 2
|Воронов Александр 10 2
|Писемский Александр 2 2
|Дрожжинов Владимир 30 2
|Коробова Анна 25 2
|Антониади Георгий 16 2
|Лесь Алексей 10 2
|Абдуов Нурлан 6 2
|Каштанов Михаил 5 2
|Липсиц Леонид 7 2
|Лагунин Дмитрий 7 2
|Проскурнин Андрей 4 2
|Чистый Сергей 2 2
|Банчук Юрий 5 2
|Долженкова Наталья 42 2
|Ильина Ирина 3 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.