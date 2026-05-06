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Волков Дмитрий

СОБЫТИЯ


06.05.2026 Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей 3
05.05.2026 Месяц ради скидки: 80% россиян готовы долго ждать зарубежные посылки из-за цен и эксклюзива 1
05.05.2026 Numina автоматизировала управление сервисными вызовами на производстве с помощью ELMA365 1
08.09.2025 Рестораны Maya, Eva и другие заведения Lucky Group оцифровали процессы ТО с помощью Okdesk 1
30.07.2025 Numina завершила проект по автоматизации учета выпуска деталей на платформе ELMA365 1
16.07.2025 Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании 2
02.12.2024 Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы 1
19.09.2024 «СберМобайл» и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ будут разрабатывать образовательные программы 1
21.08.2024 Верховный суд не помог: Основателя Grouр-IB оставили отбывать срок 14 лет колонии по делу о государственной измене 3
24.10.2023 Апелляция не прошла. Суд утвердил 14 лет строгого режима основателю Group-IB за госизмену 1
26.07.2023 Основатель российской ИБ-компании получил 14 лет строгого режима за госизмену 1
21.07.2023 Обвинение запросило 18 лет колонии для основателя российской ИБ-компании за госизмену 1
20.07.2023 «Самолет плюс» инвестировала в платформу Dombook 1
05.07.2023 Облачный провайдер Serverspace открывает представительство в Турции 1
27.04.2023 Облачный провайдер Serverspace вышел на рынок Казахстана 1
20.04.2023 Group-IB, основатель которой арестован, сменила имя и продала российский бизнес топ-менеджерам 3
09.03.2023 «ЮMoney» добавили еще один способ пополнения кошелька на сайте 1
24.11.2022 В «ЮMoney» появились Me2Me-переводы без комиссии 1
06.07.2022 Group-IB расколется надвое: Бизнес в России будет отделен от международного 2
06.07.2022 Операция по диверсификации: Group-IB отделяет российский бизнес от международного 1
30.06.2022 Group-IB представила новую платформу для снижения киберрисков 1
02.06.2022 «Юmoney» запустил переводы с кошелька на карты в Казахстан и Узбекистан 1
25.05.2022 Group-IB помогла Интерполу задержать лидера международной группы фишеров 1
06.04.2022 В России появился первый MSSP-провайдер по исследованию кибератак и реагированию на инциденты 1
19.01.2022 Интерпол и полиция Нигерии при участии Group-IB ликвидировали группу кибермошенников 1
15.12.2021 Хакеры украли полмиллиарда рублей со счета Центробанка России 1
12.11.2021 Social Discovery Ventures проводят хакатон SDV Digital Nomad Hiring Weekend с призовым фондом $30 тыс. 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 2
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 2
27.07.2021 «Почта России» вступила в войну с бумажными письмами. Она переводит их в цифру и отправляет по e-mail 1
13.07.2021 «Русполимет» планирует сократить длительность производственного цикла до 20% 1
09.12.2020 Group-IB Threat Intelligence & Attribution прошла ИБ-проверку компании «большой четверки» 1
26.11.2020 Group-IB вывела на рынок новый класс решений для охоты за хакерами и предотвращения кибератак 1
23.06.2020 Расследование Group-IB: более $1,5 миллиона заработал русскоязычный хакер на продаже доступа к корпоративным сетям 1
15.04.2020 Group-IB зафиксировала бум на рынке фишинг-китов 1
29.11.2019 Group-IB представила анализ глобальных угроз стабильности киберпространства 1
08.11.2019 Group-IB рассказала, как графовый анализ помогает клиентам находить киберпреступников 1
21.08.2019 Group-IB: ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к отметке в 300 миллионов рублей 1
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1

Публикаций - 69, упоминаний - 82

Волков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 46
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Microsoft Corporation 25775 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 4
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 3
Google LLC 12690 3
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 79 3
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 86 3
Digital Provider - TOT Money - РМ-Инвест - агрегатор мобильного контента 40 2
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 35 2
ТА505 - хакерская группировка 4 2
Spamhaus 40 2
QRate - КуРэйт 37 2
Станкоинформзащита НТЦ 6 2
SilverTerrier - TMT - хакерская группировка 2 2
ITG - ITglobal.com - Serverspace 70 2
BOAS - БОАС 13 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
9594 2
Крок - Croc 1964 2
Telegram Group 2940 2
Yahoo! 3726 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 2
Код Безопасности 812 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 2
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 2
Palo Alto Networks 209 2
FIN7 - CombiSecurity - хакерская группировка 9 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 1
Buhtrap - Хакерская группировка 23 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
SDV - Social Discovery Ventures 3 3
Киберинвест 3 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 3
TOT Payments - Unifiyed Payments - Unified Payments 30 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
Timepad - ТаймПэд Лтд 13 2
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Visa International 1993 2
TMT Investments 115 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Русполимет ПАО 11 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Группа Самолет 106 1
ПИР Банк 4 1
Tenor Opportunity Associates 6 1
Некстер ИК 33 1
Monex - Coinckeck - криптовалютная биржа 1 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 1
Группа Самолет - Самолет плюс 29 1
Numina - Нумина 3 1
Альтера капитал 3 1
Почта России ПАО 2370 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Альфа-Банк 1979 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 9
Евросоюз - Совет Европы 107 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 6
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 3
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 3
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 2
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 2
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Союз вебмастеров России 6 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 45
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 25
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 951 20
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 13
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 10
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
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SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 462 8
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 7
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 357 7
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 7
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 6
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 4
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1001 4
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 4
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 49 5
F6 - F6 THF - F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework - F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 20 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 4
PayOnline - электронная платёжная система 60 3
Google Android 15244 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 27 3
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 141 2
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - F.A.C.C.T. URP - F.A.C.C.T. Unified Risk Platform 70 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows 16882 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 2
F6 - F6 MXDR - F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial - F.A.C.C.T. TDS Polygon - F.A.C.C.T. TDS Huntbox - F.A.C.C.T. Incident Response Retainer 27 2
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 1
Nomad 52 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Spring.me - Formspring - Социальная сеть 7 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Карьерист.ру 4 1
BitGrail - криптовалютная биржа 2 1
BioLink BioTime 67 1
BioLink FingerPass 48 1
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
SAP S/4HANA PP/DS - SAP S/4HANA Manufacturing Solution for Planning and Scheduling 2 1
SAP PP - SAP Production Planning - SAP PPDS - SAP Production Planning and Detailed Scheduling 4 1
BioLink U-Match 26 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Pentest Tools Framework - Pentest Framework Server 1 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Bot-Trek 13 1
Meta Platforms - React - React Native 21 1
Сачков Илья 126 13
Путин Владимир 3454 8
Мишустин Михаил 787 6
Баулин Валерий 55 5
Соколов Алексей 137 4
Стоянов Руслан 37 3
Вдовин Владимир 8 3
Марин Илья 4 3
Ходаков Сергей 42 2
Лебедев Георгий 57 2
Озеров Виктор 29 2
Новикова Анастасия 4 2
Масалович Андрей 23 2
Козлов Михаил 182 2
Соколов Владимир 5 2
Скляров Дмитрий 64 2
Разумовский Дмитрий 125 2
Жданов Павел 13 2
Гамаюнов Денис 4 2
Янковский Игорь 4 2
Ермаков Кирилл 7 2
Андросов Кирилл 8 2
Кислицин Никита 15 2
Хайретдинов Рустэм 95 2
Шилина Мария 15 2
Воронов Александр 10 2
Писемский Александр 2 2
Дрожжинов Владимир 30 2
Коробова Анна 25 2
Антониади Георгий 16 2
Лесь Алексей 10 2
Абдуов Нурлан 6 2
Каштанов Михаил 5 2
Липсиц Леонид 7 2
Лагунин Дмитрий 7 2
Проскурнин Андрей 4 2
Чистый Сергей 2 2
Банчук Юрий 5 2
Долженкова Наталья 42 2
Ильина Ирина 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
Сингапур - Республика 1953 19
Европа 24964 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Азия - Азиатский регион 5920 10
Ближний Восток 3154 9
Украина 7928 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Нидерланды 3746 8
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