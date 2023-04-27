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Облачный провайдер Serverspace вышел на рынок Казахстана

Serverspace, международный IaaS-провайдер, предоставляющий в аренду облачные серверы, официально объявляет о запуске локального представительства в Казахстане. Теперь пользователи смогут разворачивать виртуальные серверы и строить облачную инфраструктуру для своих проектов в адаптированной под локальный рынок панели управления.

Провайдер уже работает на рынках США, Канады, Европы, России и Белоруссии. Теперь он будет развивать локальную компанию на территории Казахстана с официальным сайтом serverspace.kz и панелью управления собственной разработки.

Адаптированная панель позволяет выбрать параметры ОС, RAM, CPU, SSD и ширину канала виртуального сервера. Кроме того, пользователи могут развернуть инфраструктуру на базе одной из двух платформ виртуализации VMware и гиперконвергентной платформы – vStack. Цены отображены в местной валюте – казахстанский тенге. Все это дает возможность пользователям разрабатывать и тестировать приложения, расширять возможности собственной инфраструктуры и разворачивать свое корпоративное ПО в облаке.

Облачные серверы Serverspace доступны по всему миру в шести дата-центрах в Европе, Америке и странах СНГ, в том числе и Казахстане. Провайдер уже размещает оборудование в локальном ЦОДе Kazteleport в Алматы, построенном с учетом современных инженерных технологий и соответствующем международным требованиям и законодательству Республики Казахстан. Наличие казахстанского дата-центра позволяет пользователям получить высокую скорость обработки запросов.

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«Растущая цифровизация отраслей экономики Казахстана привела к тому, что компании стали активно использовать облачные технологии и услуги облачных сервисов, поэтому мы видим большой потенциал развития данного рынка в Республике Казахстан. Serverspace за счет клиентоориентированности на местных пользователей, размещения высокопроизводительного оборудования в казахстанском дата-центре и отказоустойчивой инфраструктуры будет развивать локальное представительство и предоставлять надежные услуги своим пользователям», – сказал Дмитрий Волков, Head of B2C.

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