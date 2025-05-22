Получите все материалы CNews по ключевому слову
Halyk Bank Kazteleport Казтелепорт
УПОМИНАНИЯ
Halyk Bank и организации, системы, технологии, персоны:
|Broadcom - VMware 2404 3
|ITG - ITglobal.com - Serverspace 53 2
|QazCloud - Казклауд 5 1
|RuVDS - МТ Финанс 62 1
|Yandex - Яндекс 7695 1
|Huawei 4017 1
|Intel Corporation 12308 1
|Softline - Софтлайн 2969 1
|Казахтелеком 337 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2057 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4129 1
|Волков Дмитрий 63 1
|Исаев Дмитрий 46 1
|Шарапова Светлана 10 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 1
|Ведомости 1071 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.