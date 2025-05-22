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Halyk Bank Kazteleport Казтелепорт

Halyk Bank - Kazteleport - Казтелепорт

УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Спрос на облачные серверы Serverspace в Казахстане вырос в 4 раза 1
07.09.2023 Облачный провайдер Serverspace запустил продажи VMware-серверов в Казахстане 1
27.04.2023 Облачный провайдер Serverspace вышел на рынок Казахстана 1
20.01.2023 Российский бизнес спешно бросает российские ЦОДы и бежит в казахстанские 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Halyk Bank и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2404 3
ITG - ITglobal.com - Serverspace 53 2
QazCloud - Казклауд 5 1
RuVDS - МТ Финанс 62 1
Yandex - Яндекс 7695 1
Huawei 4017 1
Intel Corporation 12308 1
Softline - Софтлайн 2969 1
Казахтелеком 337 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2057 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4129 1
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CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 141 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2767 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 344 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1534 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3643 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 320 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21097 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 893 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25977 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2887 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1022 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 75 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 77 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 102 1
Microsoft Windows 15895 1
Linux OS 10219 1
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Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 505 1
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Америка - Американский регион 2172 1
Канада 4923 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 1
Аренда 2485 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5060 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 623 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6342 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3702 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 1
Ведомости 1071 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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