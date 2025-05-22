Спрос на облачные серверы Serverspace в Казахстане вырос в 4 раза

Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) зафиксировал четырехкратный рост потребления облачных ресурсов в Казахстане по сравнению с показателями прошлого года.

С начала 2025 г. общее число виртуальных серверов, развернутых клиентами Serverspace в Казахстане, превысило 4 тыс., при этом основная часть размещена в дата-центре Kazteleport. Выбор обусловлен соответствием услуг ЦОДа международным требованиям и законодательству страны, а также сертификатам соответствия СТ РК ISO/IEC 20000-1-2016.

«Казахстан уверенно закрепляет за собой роль крупнейшего экономического центра Центральной Азии и драйвера цифровой трансформации региона. По данным за 2023 г., рынок облачных услуг в стране увеличился более чем на 30%, и, согласно прогнозам, к 2026 г. его объем достигнет $455 млн. Это отражает возрастающее доверие бизнеса к гибким решениям, таким как облачные сервисы. Наша задача — способствовать укреплению позиций компаний-клиентов в условиях глобальной конкуренции, предлагая решения, задающие новые стандарты качества и эффективности», — отметил Андрей Смирнов руководитель проекта Serverspace, корпорация ITG.

Serverspace имеет локальные представительства в России, Казахстане, Белоруссии, ОАЭ и других странах. Компания демонстрирует значительный рост и намерена продолжить активное расширение на международном рынке.