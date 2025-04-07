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Исаев Дмитрий



07.04.2025 Managed Kubernetes и прерываемые виртуальные машины: способ сэкономить до 70% на серверах 1
SLA IaaS 2023 1
Рейтинг провайдеров BaaS 2023 1
12.12.2023 Обзор рынка Kubernetes 2023 2
07.12.2023 Дмитрий Исаев, Softline: У нас есть замена и Veeam, и VMware 1
21.11.2023 Дмитрий Исаев, Softline: Тренд на частные облака продлится минимум до 2025 года 1
14.11.2023 Selectel добавил возможность дополнительной защиты Managed Kubernetes с помощью решения Luntry 1
06.10.2023 Дмитрий Исаев: Softline Мультиоблако предоставляет лучшие финансовые гарантии на российском рынке 1
15.09.2023 Заказчики облаков предпочитают «голую» инфраструктуру 1
Облачные сервисы 2022 2
12.05.2023 Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» подорожали вдвое 1
26.04.2023 Благодаря изучению клиентского опыта Softline увеличил конверсию в договор с 11 до 30% 1
13.04.2023 Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать 1
28.02.2023 Дмитрий Исаев, Softline: На рынке окончательно сформировался тренд на миграцию крупных компаний в частные облака 1
13.02.2023 Экономическая эффективность IaaS. Расчет и выводы 1
20.01.2023 Российский бизнес спешно бросает российские ЦОДы и бежит в казахстанские 1
28.12.2022 Softline объявила о запуске нового ЦОДа в Белоруссии 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 2
11.10.2022 7 самых крупных проблем, которые отмечают ИТ-руководители в 2022 году 2
26.09.2022 Российские серверы и СХД стремительно подорожали в 1,5 раза 1
21.09.2022 Плюсы и минусы отечественных облачных платформ 1
16.09.2022 Эксперты Softline — о ценности SLA с точки зрения CIO, CTO, бизнеса и ИТ-архитекторов 1
08.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 1
01.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 1
04.08.2022 Уход иностранных вендоров даст импульс развитию SaaS 1
04.08.2022 Спрос на IaaS и SaaS устойчиво растет, на PaaS — только формируется 1
20.07.2022 На платформе Softline Cloud появятся новые решения в сфере серверной виртуализации 1
27.06.2022 Дмитрий Исаев -

Дмитрий Исаев, Softline: Мы видим превосходные перспективы развития облачного бизнеса в России

 1
05.04.2022 Платформа Softline Cloud добавит новые варианты гипервизоров 1
14.02.2022 Дмитрий Исаев, Softline: Облака из новшества превращаются в стандарт ИТ-инфраструктуры, и мы к этому готовы 1
20.12.2021 «Борлас» и «Софтлайн трейд» разрабатывают решение для российского представительства Flex Films на основе глобальной ERP-платформы Oracle 1
19.04.2021 После бурного роста рынок российского ПО ждет падение 1
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
14.04.2021 Расходы ритейла на ИТ в пандемию выросли больше чем на 40% 1
29.06.2017 Система «Скаут» интегрирована с устройствами для контроля рефрижераторов IQFreeze 1
09.12.2016 «Скаут» представил новый инструмент для сокращения аварий в коммерческих автопарках 1
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1
20.10.2016 «Скаут» представил новый инструмент для сокращения расходов в автопарке 1
30.08.2016 ГК «Скаут» выпускает модуль мониторинга, интегрированный с тахографом «Атол Drive Smart» 1
16.06.2016 В Воронежской области стартовал пилотный проект по обеспечению защиты информационных систем 1

Публикаций - 43, упоминаний - 47

Исаев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2904 32
Selectel - Селектел 398 9
Broadcom - VMware 2392 8
СКАУТ 77 7
ФОРС - Центр разработки 642 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4049 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 4
Крок - Croc 1781 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 3
Ланит - Норбит - Norbit 374 3
Ланит Интеграция 194 3
Oracle Corporation 6741 3
8359 3
Microsoft Corporation 24749 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 3
Цифра ГК 2453 3
Veeam Software 321 3
Citrix Systems 819 2
Эвотор - Evotor 187 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1979 2
Dell EMC 5038 2
Huawei 3983 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 205 2
Ростелеком 9839 2
SAP SE 5311 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 2
Cisco Systems 5137 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12996 2
Intel Corporation 12255 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 514 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 358 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 81 2
Hystax - Хайстекс 13 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
Корус Консалтинг ГК 1238 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 170 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 23 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 175 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 3
Югория - страховая компания 42 3
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 16 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 878 2
Лента - Сеть розничной торговли 2117 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7471 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 64 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 38 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1059 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2445 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 712 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 468 1
X5 Group - Перекрёсток 556 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 287 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1403 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 189 1
X5 5Post - 5Пост 49 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 16 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 725 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 137 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 197 1
Абсолют Банк 234 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 502 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЯКласс 68 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 1
Honda - Acura 18 1
Чип и Дип 10 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 674 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 3
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 13 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4872 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2959 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4590 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1230 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4275 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2788 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21546 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15978 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16195 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30199 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28369 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2820 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20106 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6228 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11225 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10276 13
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MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 175 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1097 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9543 9
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1150 9
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21008 9
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5818 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2866 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14259 7
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11360 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3278 4
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 12
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 7
СКАУТ Платформа 24 4
Microsoft Office 365 951 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 4
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 491 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1664 4
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 17 3
СКАУТ Безопасное вождение 26 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2779 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 937 3
Intel x86 - архитектура процессора 1881 3
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 74 3
Linux OS 10130 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 230 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 245 2
Apple iPhone 6 4862 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 269 2
OpenNebula 40 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 107 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 630 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 284 2
Softline Мультиоблако - Softline Multicloud 6 2
Новые облачные технологии - МойОфис 802 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 166 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 54 1
АТОЛ Drive smart - АТОЛ Драйв - цифровой тахограф 5 1
Aladdin JaCarta SecurLogon 11 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Docker - Платформа распределённых приложений 347 1
Softline vCloud 7 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 133 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 547 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 358 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4603 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 67 1
Волков Михаил 63 4
Демидов Сергей 127 3
Михалев Евгений 90 3
Стариков Дмитрий 13 3
Мельников Руслан 18 3
Дружинин Станислав 20 3
Шведов Дмитрий 10 3
Хмельницкий Сергей 6 3
Распопов Алексей 34 3
Востриков Юрий 71 2
Смирнов Дмитрий 94 2
Халяпин Сергей 82 2
Вандышева Татьяна 7 2
Бухар Виктория 12 2
Соловьев Михаил 30 2
Гузев Иван 14 2
Копосов Максим 62 2
Пимков Сергей 12 2
Каримов Руслан 26 2
Маркин Евгений 6 2
Горянский Павел 27 1
Путин Владимир 3221 1
Комиссаров Дмитрий 227 1
Чехонин Антон 65 1
Овчаренко Юрий 37 1
Бобровников Борис 104 1
Растопшин Павел 46 1
Бочерова Елена 32 1
Белов Александр 74 1
Фомичев Андрей 71 1
Солодилов Андрей 9 1
Головачев Михаил 20 1
Бяков Юрий 42 1
Кузьмин Сергей 39 1
Адылин Павел 18 1
Коновалов Борис 14 1
Томлянович Степан 6 1
Никитин Валерий 16 1
Кругляков Станислав 3 1
Полянских Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147006 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52389 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17279 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14204 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4018 2
Казахстан - Республика 5599 2
Индия - Bharat 5504 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 810 1
Китай - Тайвань 4017 1
Швеция - Королевство 3635 1
Беларусь - Белоруссия 5769 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 394 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 532 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 1
Беларусь - Минск 641 1
Земля - планета Солнечной системы 10434 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48713 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51930 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14735 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5855 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5523 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18929 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8808 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13852 8
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11108 5
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OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 229 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29664 4
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Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 830 2
Экономический эффект 1093 2
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5753 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 966 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6488 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5922 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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