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Selectel Managed Kubernetes



Market.CNews. Провайдеры DBaaS 2024 1
10.10.2024 Selectel разработал Inference-платформу для сокращения сроков запуска ML-моделей 1
05.08.2024 Selectel запустил базы данных на выделенном облачном сервере 1
06.12.2023 Провайдеров IaaS — более 60, а провайдеров DBaaS — около 10. Почему так мало? 1
06.12.2023 Рынок DBaaS: причины роста и вектор развития 1
14.11.2023 Selectel добавил возможность дополнительной защиты Managed Kubernetes с помощью решения Luntry 1
28.08.2023 Selectel запустил услугу аренды Apache Kafka в облаке 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Selectel Managed Kubernetes и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 386 6
Intel Corporation 12197 1
Luntry - Лантри - КлаудРан 17 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Visa International 1949 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9383 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1204 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1849 2
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 211 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 505 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19316 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2219 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 2
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 2
FreePik 991 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 140 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 71 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 28 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 591 1
Linux OS 9950 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1247 1
Amazon OpenSearch 23 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
Selectel ML-платформа 7 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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