Nvidia Triton Inference Server


УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 Тысячи ИИ-серверов по всему миру доступны извне безо всякой авторизации 1
10.10.2024 Selectel разработал Inference-платформу для сокращения сроков запуска ML-моделей 1
22.04.2021 Nvidia устанавливает рекорды в инференсе с графическими процессорами A30 и A10 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Nvidia Triton Inference Server и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 415 1
Gigabyte Technology 379 1
Nvidia Corp 3631 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 643 1
Dell EMC 5058 1
Alibaba Group 442 1
Microsoft Corporation 25003 1
Lenovo Group 2321 1
Fujitsu 2054 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 77 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 71 1
Supermicro 122 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16064 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11617 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22244 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1742 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31112 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3983 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 921 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 248 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 529 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5543 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7895 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16670 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 303 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1175 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4966 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5247 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3205 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3822 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4351 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32713 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13254 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16515 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21422 1
Selectel ML-платформа 8 1
Selectel Managed Kubernetes 7 1
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 1
Tencent WeChat - мессенджер 156 1
Nvidia Jetson Xavier NX 13 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 142 1
Pinterest 71 1
Nvidia TensorRT 17 1
Nvidia Ampere 18 1
MLPerf 7 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 151993 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16974 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1522 1
