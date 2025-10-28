«Союзмультфильм» запустил официальный профиль на международной визуальной платформе Pinterest Киностудия «Союзмультфильм» запустила собственную платформу на визуальной платформе Pinterest. Здесь будут публиковаться различные эксклюзивные материалы: редкие кадры, эскизы, а также фанарт. Об этом CNews сообщили представители киностудии «Союзмультфильм». Контент рассчитан

Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов мент общая сумма штрафов, которые применили к компаниям, нарушающим законодательство, составила 35 млрд 405 млн руб. При этом почти 100 млн начислено в 2024 г.». Минфин России Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram игнорируют требования Роскомнадзора о начислении штрафов на сумму свыше 35 млрд руб. Эксперты отмечают, что крупные корпорации, такие как Google, в настоящее время не имеют

У российского суда бенефис: Apple, Snapchat, Pinterest оштрафованы на десятки миллионов Штрафы в десятки миллионов рублей 30 ноября 2023 г. Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по ст. 13.11 ч. 9 КоАП РФ в отношении американских корпораций Apple Inc., фотохостинга Pinterest Inc. и владельца мессенджера Snapchat Snap Inc. и присудил административный штраф в размере 12 млн руб. первым двум компаниям и 9 млн руб. для Snap Inc. Причиной стало невыполнение оп

Соцсеть визуальных закладок Pinterest оценили в $5 млрд Социальная сеть Pinterest привлекла $200 млн инвестиций, исходя из которых ее рыночная стоимость достигла $5