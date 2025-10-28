Получите все материалы CNews по ключевому слову
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|28.10.2025
|
«Союзмультфильм» запустил официальный профиль на международной визуальной платформе Pinterest
Киностудия «Союзмультфильм» запустила собственную платформу на визуальной платформе Pinterest. Здесь будут публиковаться различные эксклюзивные материалы: редкие кадры, эскизы, а также фанарт. Об этом CNews сообщили представители киностудии «Союзмультфильм». Контент рассчитан
|27.01.2025
|
Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов
мент общая сумма штрафов, которые применили к компаниям, нарушающим законодательство, составила 35 млрд 405 млн руб. При этом почти 100 млн начислено в 2024 г.». Минфин России Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram игнорируют требования Роскомнадзора о начислении штрафов на сумму свыше 35 млрд руб. Эксперты отмечают, что крупные корпорации, такие как Google, в настоящее время не имеют
|30.11.2023
|
У российского суда бенефис: Apple, Snapchat, Pinterest оштрафованы на десятки миллионов
Штрафы в десятки миллионов рублей 30 ноября 2023 г. Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по ст. 13.11 ч. 9 КоАП РФ в отношении американских корпораций Apple Inc., фотохостинга Pinterest Inc. и владельца мессенджера Snapchat Snap Inc. и присудил административный штраф в размере 12 млн руб. первым двум компаниям и 9 млн руб. для Snap Inc. Причиной стало невыполнение оп
|16.05.2014
|
Соцсеть визуальных закладок Pinterest оценили в $5 млрд
Социальная сеть Pinterest привлекла $200 млн инвестиций, исходя из которых ее рыночная стоимость достигла $5
|02.07.2012
|
Из-за шторма мир остался без Instagram, Netflix и Pinterest
Вечером в пятницу, 29 июня, пользователи видеопроката Netflix и социальных сетей Instagram и Pinterest остались без доступа к сервисам из-за технических сбоев. Все три сервиса уведомили об этом с помощью официальных блогов в Twitter. По информации агентства Associated Press, сославшего
Pinterest и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.