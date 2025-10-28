Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Pinterest

Pinterest

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.10.2025 «Союзмультфильм» запустил официальный профиль на международной визуальной платформе Pinterest

Киностудия «Союзмультфильм» запустила собственную платформу на визуальной платформе Pinterest. Здесь будут публиковаться различные эксклюзивные материалы: редкие кадры, эскизы, а также фанарт. Об этом CNews сообщили представители киностудии «Союзмультфильм». Контент рассчитан

27.01.2025 Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов

мент общая сумма штрафов, которые применили к компаниям, нарушающим законодательство, составила 35 млрд 405 млн руб. При этом почти 100 млн начислено в 2024 г.». Минфин России Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram игнорируют требования Роскомнадзора о начислении штрафов на сумму свыше 35 млрд руб. Эксперты отмечают, что крупные корпорации, такие как Google, в настоящее время не имеют
30.11.2023 У российского суда бенефис: Apple, Snapchat, Pinterest оштрафованы на десятки миллионов

Штрафы в десятки миллионов рублей 30 ноября 2023 г. Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по ст. 13.11 ч. 9 КоАП РФ в отношении американских корпораций Apple Inc., фотохостинга Pinterest Inc. и владельца мессенджера Snapchat Snap Inc. и присудил административный штраф в размере 12 млн руб. первым двум компаниям и 9 млн руб. для Snap Inc. Причиной стало невыполнение оп
16.05.2014 Соцсеть визуальных закладок Pinterest оценили в $5 млрд

Социальная сеть Pinterest привлекла $200 млн инвестиций, исходя из которых ее рыночная стоимость достигла $5

02.07.2012 Из-за шторма мир остался без Instagram, Netflix и Pinterest

Вечером в пятницу, 29 июня, пользователи видеопроката Netflix и социальных сетей Instagram и Pinterest остались без доступа к сервисам из-за технических сбоев. Все три сервиса уведомили об этом с помощью официальных блогов в Twitter. По информации агентства Associated Press, сославшего

Публикаций - 84, упоминаний - 86

Pinterest и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2938 37
Meta Platforms - Facebook 4621 37
Google LLC 12690 31
Apple Inc 13156 22
Telegram Group 2940 22
Microsoft Corporation 25775 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Yandex - Яндекс 9216 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Snapchat 151 9
Zynga Game Network 133 8
Dropbox 527 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 6
Box inc - box.com - box.net 375 5
Nginx - Энджайникс 209 5
Salesforce 498 5
Meta Platforms 180 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 4
Netcraft 61 3
Samsung Electronics 11065 3
PayPal 671 3
Yahoo! 3726 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 3
Rakuten 51 2
Telegram Messenger LLP 11 2
Adobe Macromedia 219 2
HP 3Com 681 2
Jawbone 37 2
Boku - Fortumo 3 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Dell EMC 5180 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Alibaba Group 473 2
Intel Corporation 12811 2
Acronis - Акронис 489 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Microsoft - LinkedIn 699 12
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 11
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
Runa Capital 158 7
Uber 357 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
NEA - New Enterprise Associates 23 4
MSD Capital 14 4
eBay Inc 1640 4
Airbnb 101 4
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 3
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Tesla Motors 461 3
Block - Square 203 3
Index Ventures 50 2
BV Capital - Eventure Capitale 10 2
e.ventures 11 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
TMT Investments 115 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Vimeo - Видеохостинг 71 2
WeWork 6 1
Stitch Fix 2 1
American Airlines 90 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Blue Origin 29 1
O2Consulting - О2Консалтинг 12 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
ASOS 10 1
Fastlane Ventures 35 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 9 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Fort Worth Police Department - Департамента полиции города Форт-Уэрта 1 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
WIT - Women in Tech 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 19
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 5
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 24
ByteDance - TikTok 355 15
Google YouTube - Видеохостинг 3002 14
Apple iOS 8583 12
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 12
Google Android 15244 11
Rakuten Viber 665 11
Discord 181 10
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 10
BIGO Technology - BIGO LIVE - Likeme - Likee 21 8
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 8
Microsoft Windows 16882 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 6
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 5
Nginx Plus 14 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 5
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 5
Tumblr 43 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
OpenAI - ChatGPT 720 4
Tencent - WeChat - мессенджер 177 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 3
Apple iPad 4012 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Tinder 52 3
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 3
Yelp 45 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Asana - приложение для управления проектами в командах 31 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 208 2
Xperi TiVo 84 2
FreePik 1841 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Microsoft Windows 10 1938 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple - App Store 3109 2
Путин Владимир 3454 6
Сысоев Игорь 41 5
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 4
Боярский Сергей 49 3
Levie Aaron - Леви Аарон 8 3
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 3
Белоусов Сергей 254 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Dell Michael - Делл Майкл 193 2
Ларкина Анна 13 2
Каплун Герман 55 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Murphy Bobby - Мерфи Бобби 5 2
Gibbs Kevin - Гиббс Кевин 3 2
Taylor Bret - Тейлор Брет 11 2
Дуров Павел 329 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Хинштейн Александр 148 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
Инютин Артем 89 1
Махновский Александр 9 1
Потапов Александр 29 1
Крайнов Александр 20 1
Борзов Максим 2 1
Немкин Антон 52 1
Попов Дмитрий 39 1
Кононенко Олег 41 1
Кравцов Сергей 64 1
Безбогов Сергей 69 1
Гребенщиков Сергей 1 1
Кармишин Дмитрий 26 1
Ишунькина Инесса 3 1
Beard Chris - Крис Берд 14 1
Магдануров Гайдар 23 1
Жунич Марина 5 1
Зинина Ульяна 4 1
Баранов Денис 24 1
Valentine Don - Валентайн Дон 3 1
Warner Mark - Уорнер Марк 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 6
Испания - Королевство 3840 6
Европа 24964 5
Япония 13807 5
США - Калифорния 4829 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Канада 5082 4
Франция - Французская Республика 8177 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
США - Вирджиния - Виргиния 288 2
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Швеция - Королевство 3782 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Сингапур - Республика 1953 2
Израиль 2856 2
Украина 7928 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Беларусь - Минск 706 2
Великобритания - Виргинские Острова 245 2
Эстония - Таллин - Ревель 84 1
США - Коннектикут 172 1
Беларусь - Брестская область - Брест 66 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
США - Миссури 129 1
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 1
Москва - ЮЗАО - Ясенево 40 1
США - Калифорния - Менло-Парк 31 1
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 48 1
Казахстан - Республика 6048 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 12
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 8
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 566 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Английский язык 7030 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 3
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 6
The Verge - Издание 619 5
Bloomberg 1627 5
РБК Инновации 47 3
Wikipedia - Википедия 650 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Альтаир медиа - Пикабу 21 2
Forbes - Форбс 1002 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
FT - Financial Times 1296 2
Reddit 398 2
РИА Новости 1033 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
The Guardian - Британская газета 406 2
Axel Springer - Аксель Шпрингер Раша 15 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Парламентская газета 32 1
Российская газета 290 1
NBC News 188 1
9to5Mac 70 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
Times 661 1
Румедиа - Business FM 6 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
ZDnet 663 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
NYT - The New York Times 1100 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Wired - Издание 276 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Crunchbase 74 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
AP - Associated Press 2007 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
ХНУ - Хмельницкий национальный университет - Хмельницкий государственный университет 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CNews AWARDS - награда 571 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
IAA - Internationale Automobil-Ausstellung - Frankfurt Motor Show - Международный автосалон во Франкфурте 2 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще