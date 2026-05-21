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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Миссури

США - Миссури

СОБЫТИЯ


21.05.2026 Выручка «дочки» Amdocs в России упала почти вдвое 1
21.04.2026 Дата-центр JPMorgan Chase получил налоговые льготы на сумму $77 млн, создав одно новое рабочее место 1
14.04.2026 Члены городского совета в США лишились должностей из-за контракта на строительство ЦОД 1
11.09.2025 Основатель «Яндекса» привлечет $3 млрд, чтобы купить оборудование и земельные участки 1
10.09.2025 Основатель «Яндекса» заключил многомиллиардный контракт с Microsoft 1
30.06.2025 В России разработана ИИ-система,распознающая оружие и драки в местах массового скопления людей 1
03.03.2025 Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер 1
04.02.2025 Законопроект США: Сажать на 20 лет и штрафовать на миллионы долларов за помощь Китаю в развитии ИИ 1
09.01.2025 Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии собственная сестра 1
03.09.2024 Геополитика поломала стратегию одного из главных в мире производителей кремниевых пластин. Компания срочно строит опорные точки за рубежом 1
22.07.2024 Российских блогеров власти хотят заставить получать образовательные лицензии 1
17.07.2024 Создатели детекторов оружия на ИИ из США использует лоббистов, чтобы писать под себя законы и получать гранты 1
16.07.2024 Сбербанк и «Сколтех» научились прогнозировать засухи на год вперед 1
24.06.2024 На IBM подали в суд за дискриминацию белых мужчин 1
19.06.2024 Хитрый ИТ-директор годами воровал компьютеры у работодателя и стал миллионером 1
06.10.2023 Кошка полностью вывела из строя сегмент крупнейшей медицинской ИС США 1
14.04.2022 Важнейшая американская библиотека бесплатно раздает электронные книги, запрещенные в США 1
23.03.2021 Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео 1
23.10.2019 Пользователи смогут забирать с собой все посты и фото при переходе из одной соцсети в другую 1
19.06.2019 Власти США хотят ввести предвыборную цензуру в интернете. Законопроект уже в Конгрессе 1
28.12.2018 США остались без интернета «от Нью-Йорка до Калифорнии» 1
05.12.2018 Apple подводит итоги 2018 года 1
21.02.2017 Dell EMC представила гиперконвергентную инфраструктуру для упрощенного внедрения гибридного облака 1
06.10.2016 Атаки мошенников на интернет-магазины набирают обороты и могут превысить показатели 2015 1
03.03.2014 Владельцы Volvo купили британский стартап по производству электромобилей 1
25.02.2014 Накликали: 5 самых богатых киберспортсменов мира 1
19.06.2013 Boeing сокращает ИТ-сотрудников ради экономии на налогах 1
10.06.2013 Растительное масло не опасно, а наоборот необходимо 1
29.03.2013 Novell выпустила два новых бизнес-приложения для мобильных пользователей 1
08.02.2013 Мощная и безопасная: разработана новая технология радиотерапии 1
07.02.2013 Самое большое простое число: теперь 17425170 цифр 1
23.01.2013 Organovo в партнерстве с Autodesk Research разрабатывает ПО для 3D-биопечати 1
14.01.2013 Ручные рентгеновские излучатели - через 3 года 1
22.10.2012 Глобальное потепление: океан наполнится звуками 1
04.09.2012 Смартфоны станут ячейками боевой сети 1
17.07.2012 Учёные заставят принтер плакать 1
11.05.2012 Опасность: солнцезащитные крема провоцируют рак 1
28.07.2011 Нефтяные магнаты США спонсируют разработку школьного ПО советского ученого 1
22.06.2011 Торнадо разносит споры грибов-убийц 1
20.05.2011 Солнечные панели на наноантеннах собирают 90% света 1

Публикаций - 129, упоминаний - 129

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 8
Nvidia Corp 4002 6
Spirit DSP - Спирит Корп 482 5
Dell EMC 5180 4
Cisco Systems 5372 4
Apple Inc 13156 4
Intel Corporation 12811 4
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 3
X Corp - Twitter 2938 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
HP Inc. 5883 3
Oracle Corporation 7074 3
AT&T Inc 1726 3
OpenAI 542 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 2
AT&T Broadband - Tele-Communications - TCI 88 2
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Ростелеком 10948 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
HP EDS - Electronic Data Systems 239 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 2
Perimetrix - Периметрикс 274 2
Google LLC 12690 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Evaluator Group 5 1
HPE Enterprise Services 58 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Oracle - BEA Systems 162 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Boeing 1031 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 4
Консорциум.Первый ЗПИФ 30 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 3
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 3
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 2
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 2
C.E. Unterberg Towbin 11 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 2
Lastar 4 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Chemcentral Corporation 1 1
Boeing Commercial Airplanes - BCA 8 1
Boeing Capital 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Газпром - МТС Live Холл 15 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
Bordeaux Métropole 1 1
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Tesla Motors 461 1
Volvo Cars 262 1
Лента - Утконос 180 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Department of Defense - National Guard of the United States - Национальная гвардия США 17 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 17 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Video Software Dealers Association - Ассоциация дилеров видео ПО 3 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 6
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Оповещение и уведомление - Notification 5945 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 4
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
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Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 3
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 8
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 4
FreePik 1841 4
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 3
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 27 3
Nebius AI 23 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 2
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 2
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 2
NASA Mars Odyssey orbiter 59 2
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Microsoft Windows 16882 2
Broadcom - VMware vSphere 614 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 1
Ford Focus - Компакт-кар 29 1
Open Library - Открытая библиотека 16 1
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 35 1
VCE VxRack Systems 14 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 1
Marvell Kirkwood 5 1
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 1
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 1
Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 104 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - WGS - Wideband Global SATCOM system - Wideband Gapfiller Satellite 19 1
OpenText - Micro Focus - Novell ZENworks 48 1
OpenAI - DALL-E 32 1
Geely Group - Geely MK Cross 1 1
OpenAI - ChatGPT 720 1
Алекперов Вагит 44 3
Nixon Jay - Никсон Джей 3 3
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 3
Прасс Павел 26 3
Чачава Александр 124 3
Зенкин Денис 263 2
Lowenstein Douglas - Lowenstein Doug - Лоуэнстайн Дуг 9 2
Gellert Ralf - Геллерт Ральф 2 2
Gartman Frank - Гартман Франк 2 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Gonzаlez Emilio - Гонсалес Эмилио 2 2
Lemke Larry - Лемке Ларри 6 2
Venkatapaty Etiray - Венкатапати Етирай 2 2
Squaers Steve - Сквайерс Стив 6 2
Stoker Carol - Стойкер Кэрол 4 2
Whitaker Ewen - Вайтэйкер Юн 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Волож Аркадий 268 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Ковалев Александр 165 2
Потанин Владимир 91 2
Hawley Josh - Хоули Джош 4 2
Доля Алексей 67 1
Canaday Brian - Канадэй Брайан 1 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 1
Фролова Наталия 14 1
Stock Kristy - Сток Кристи 3 1
Baltazar Henry - Балтазар Генри 2 1
Shoemaker John - Шумайкер Джон 2 1
Carlson Rick - Карлсон Рик 3 1
Shelley Mary - Шелли Мэри 4 1
Loddders Katharina - Лоддерс Катарина 3 1
Briggs Valerie - Бриггс Валерия 1 1
Ишутин Даниил 1 1
Favreau Andrew - Фавро Эндрю 1 1
Хачатрян Александр 2 1
DelBene Kurt - Делбен Курт 8 1
Песляк Александр 5 1
Дашкевич Александр 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 82
Россия - РФ - Российская федерация 166168 21
США - Колумбия - Вашингтон 1487 18
США - Миссури - Сент-Луис 77 17
США - Калифорния 4829 16
США - Техас 1048 15
Земля - планета Солнечной системы 10865 13
США - Миссури - Канзас-Сити 107 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Европа 24964 8
США - Иллинойс 340 8
США - Арканзас 63 7
США - Мэриленд 299 7
США - Висконсин 118 6
США - Оклахома 89 6
Юпитер - планета Солнечной системы 557 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
США - Флорида 786 6
США - Джорджия 335 6
США - Техас - Хьюстон 260 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Канада 5082 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Солнечная система - Solar system 2569 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 5
Колумбия - Республика 551 5
США - Южная Дакота 35 4
США - Миннесота 198 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 4
США - Аризона 549 4
США - Юта 198 4
США - Индиана 123 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 4
США - Мичиган 274 4
США - Луизиана 110 4
США - Мэриленд - Балтимор 178 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 7
Зоология - наука о животных 2887 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 5
Газы 195 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 4
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 4
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 4
Ботаника - Растения - Plantae 1167 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 4
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 530 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
AP - Associated Press 2007 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Defense Tech 44 3
Bloomberg 1627 3
New Scientist 1448 2
Phys.org 972 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Dow Jones - MarketWatch 334 2
Future - Space.com 200 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
ScienceDaily 399 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Silicon.com 364 1
Total Telecom 613 1
Newsbytes News Network 379 1
Ananova 250 1
NEWSru.com 229 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
F-16.net 126 1
The Engineer 79 1
Flight Global 79 1
Seattle Times 40 1
Forbes - Форбс 1002 1
Reddit 398 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
ZDnet 663 1
Ведомости 1466 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
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Nature 832 1
Internet Stock Report 994 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Forrester Research 834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 23
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 8
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Westminster College Missouri - Вестминстерский колледж Миссури 1 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 13 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
Pearson Edexcel 3 1
University of Bath - Университет Бата - Университет в Бате 17 1
U.S. Department of Defense - United States Army Research Laboratory - U.S. Army CCDC Ground Vehicle Systems Center - DEVCOM Ground Vehicle Systems Center, GVSC - United States Army Research Office - Научно-исследовательская лаборатория армии 21 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 1
Baylor University - Университет Бэйлора 8 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
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