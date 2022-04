Важнейшая американская библиотека бесплатно раздает электронные книги, запрещенные в США

Аттракцион неслыханной щедрости

Нью-Йоркская публичная библиотека (NYPL) открыла бесплатный доступ к электронным версиям книг, запрещенных в некоторых школьных округах США.

Одна из крупнейших в мире библиотек раздает четыре прозаических произведения американских авторов, написанных в XX и XXI веках. Книги нацелены в основном на молодежную аудиторию. Это роман «Над пропастью во ржи» (The Catcher in the Rye) Джерома Сэлинджера (Jerome Salinger); роман «Говори» (Speak) за авторством Лори Холс Андерсон (Laurie Halse Anderson); роман «Король и стрекозы» (King and the Dragonflies) Кейсена Коллендера (Kacen Callender) и «Штамп: "Расизм, антирасизм и ты"» (Stamped: Racism, Antiracism, and You), написанный Ибрамом Золани Кенди (Ibram Xolani Kendi) и Джейсоном Рейнольдсом (Jason Reynolds), который можно условно отнести к жанру документальной прозы.

Книги будут находиться в свободном доступе до конца мая 2022 г., после чего исчезнут из коллекции пользователя. Для возможности с ними ознакомиться не обязательно являться обладателем читательского билета NYPL или пребывать на территории США. Достаточно установить фирменное мобильное приложение–«читалку» библиотеки под названием SimplyE и в разделе “Books for all” («Книги для всех») выбрать интересующее произведение.

Четверка «разбаненных» книг в SimplyE

На момент публикации данного материала Android-версия приложения SimplyE бесплатно доступна для загрузки из магазина Google Play, в том числе с территории России. Интерфейс приложения оформлен с использованием английского языка, регистрация для чтения общедоступных книг не требуется.

Форма протеста против цензуры

Как пишет Engadget, открывая свободный доступ к данным книгам, библиотека выражает свое несогласие с политикой, проводимой чиновниками от образования в ряде североамериканских штатов. По стране прокатилась волна запретов в отношении определенных литературных произведений, по мнению источника, в значительной степени вызванная действиями политических активистов консервативного толка.

Только за последние девять месяцев около 1 тыс. литературных произведений было на временной или постоянной основе запрещено к применению в некоторых школьных округах, следует из материалов исследования американской некоммерческой организации PEN America.

«Эти недавние случаи цензуры и запрета книг крайне тревожны и равносильны полномасштабной атаке на основы демократии», – заявил глава Нью-Йоркской публичной библиотеки Энтони Маркс (Anthony Marx).

Затрагиваемые в открытых NYPL произведениях темы действительно могут показаться консервативно настроенной публике неприемлемыми.

К примеру, роман «Говори», впервые опубликованный в 1999 г., рассказывает о травматичном опыте американской девятиклассницы, подвергшейся сексуальному насилию. Потрясенная случившимся девушка надолго теряет дар речи, но впоследствии обретает себя благодаря самовыражению через искусство. К запрету книги призывали в штате Миссури, беспокойство родителей вызывало наличие в ней сцен сексуального характера.

В романе «Король и стрекозы» школьник пытается справиться с утратой родного брата и разрешить кризис сексуальной идентичности. Книгу, автор которой в 2020 г. стал лауреатом Национальной книжной премии, запрещают в Техасе.

В «Штампе» в доступной форме рассказывается об истории расизма как явления и борьбы с ним, а также их проявлениях в современном мире. Эту книгу также невзлюбили в Техасе.

Наконец, культовый роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи», с которым, вероятно, российский читатель знаком лучше всего, повествует о жизни американского подростка с непростым характером в период после окончания Второй мировой войны. Доступ школьников к этому произведению в США стремились ограничить в разное время из-за значительного объема ненормативной лексики и наличия откровенных сцен.

Разовая акция

Вице-президент по коммуникациям и маркетингу Анжела Монтефиниз (Angela Montefinise) в разговоре с Engadget рассказала, что организация не планирует повторять акцию с раздачей запрещенных книг.

«На данный момент мы не планируем выпускать больше книг в рамках этого проекта, но посмотрим, как пойдет дело», — отметила Монтефиниз.

По словам представительницы Нью-Йоркской публичной библиотеки, мощность серверной инфраструктуры, которая отвечает за работоспособность приложения SimplyE, на время раздачи была увеличена втрое, чтобы скомпенсировать резкий рост трафика со стороны пользователей.

Организовать подобную акцию в США, вероятно, сложнее, чем может показаться. Перед ее началом руководству библиотеки пришлось уладить множество вопросов правового характера, в том числе с авторами и издателями. Причем последние, если и разрешают онлайн-платформам выдавать электронные книги на прокат, то, как правило в ограниченном масштабе. Число находящихся в цифровом обороте книг не должно превышать количество бумажных экземпляров тех же самых книг, имеющихся в коллекции владельца платформы.

Данное правило доставило немало хлопот проекту «Открытая библиотека» знаменитого «Архива интернета» (Internet Archive).

Что еще можно бесплатно почитать в SimplyE

Помимо четырех упомянутых книг, в рамках программы “Books for all” всем желающим доступно несколько десятков произведений художественной и нехудожественной литературы, в том числе на языках отличных от английского.

Интерфейс библиотечной « читалки

В частности, в коллекции можно найти роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» (Frankenstein; or, The Modern Prometheus) английской писательницы Мэри Шелли (Mary Shelley) на французском языке или повесть «Смерть в Венеции» (Der Tod in Venedig) немецкого писателя Томаса Манна (Thomas Mann) на языке оригинала.

Книги на русском языке в данном каталоге отсутствует, однако представлены работы некоторых всемирно известных русских писателей. Например, в нем можно обнаружить автобиографическое произведение Льва Толстого «Исповедь» в итальянском переводе.