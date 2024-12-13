Как в России потратят 145 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта 1

Российские ученые создали библиотеку алгоритмов для разработки квантовых приложений 1

Списанное в утиль ПО для Windows теперь можно запускать в обычном браузере 1

Создана система для запуска списанного в утиль ПО без виртуальных машин 1