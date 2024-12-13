Open Library Открытая библиотека
Open Library и организации, системы, технологии, персоны:
|The Verge - Издание 555 2
|Inquirer 463 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|NYT - The New York Times 1054 1
|ZDnet 660 1
|Liliputing 59 1
|SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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