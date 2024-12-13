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Open Library Открытая библиотека



13.12.2024 Сбербанк выложил в открытый доступ свои ИИ-технологии: код и веса теперь доступны всем пользователям 1
09.02.2024 Как в России потратят 145 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта 1
28.07.2022 Российские ученые создали библиотеку алгоритмов для разработки квантовых приложений 1
14.04.2022 Важнейшая американская библиотека бесплатно раздает электронные книги, запрещенные в США 1
03.03.2022 Скандально известный автор GNOME, Midnight Commander и Mono внезапно ушел из Microsoft 1
12.11.2021 «Архив интернета» просит о помощи. К 25-летию сервис получил угрозу многомиллионного штрафа 1
01.09.2021 В библиотеке OpenSSL найден тривиальный баг, который стал «проблемой для большей части интернета» 1
27.04.2021 Списанное в утиль ПО для Windows теперь можно запускать в обычном браузере 1
02.06.2020 Западные книжные издательства сживают со света «машину времени» интернета 1
13.06.2019 Microsoft за три месяца не закрыла дыру, позволяющую легко сломать множество ПК и серверов под Windows 10 1
26.09.2018 Создана система для запуска списанного в утиль ПО без виртуальных машин 1
26.07.2018 Google замедляет YouTube в браузерах Firefox, Edge, Safari 1
02.06.2016 VisionLabs создала открытую платформу компьютерного зрения вместе с Facebook и Google 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Open Library и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 4
Microsoft Corporation 24625 4
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 47 3
GitHub 814 3
X Corp - Twitter 2845 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Acros Security 4 1
Yandex - Яндекс 7340 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Fly 204 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Fly - Explay - Эксплей 240 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Intel Corporation 12197 1
Открытые технологии 701 1
Adobe Systems 1549 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Инверсия - Инверсия НПФ 144 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 1
Meta AI - Facebook AI Research 8 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
OpenText - Micro Focus - Attachmate 23 1
Прометей - Prometey 46 1
Акроним 1 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House 23 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
Талант и успех - Общественный фонд 18 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
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Аудиокнига - Audiobook 201 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 378 1
Email - S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 30 1
Angrypolarbear - Angrypolarbearbug - уязвимость 3 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 235 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 95 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 1
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 961 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
Linux OS 9937 4
Microsoft Windows 15657 4
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 35 2
Microsoft Windows 10 1758 2
Google Android 13994 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
JavaScript - JS - язык программирования 1187 2
Linux - Debian GNU 463 2
Microsoft Windows 95 412 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 2
Apple macOS 2059 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Microsoft Windows 3.x 61 2
Microsoft MSRC - Microsoft Security Response Center 24 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Google Project Zero 35 1
Apple Safari - браузер 853 1
Google Mobile Services - GMS 68 1
Polymer - JavaScript библиотека 21 1
Red Hat Linux 182 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Authenticode 8 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 1
Яндекс.Лавка 231 1
Apple iOS 7809 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 1
Red Hat Kubernetes Operators - Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 12 1
Ruffle - кроссплатформенный эмулятор Adobe Flash Player 5 1
Kahle Brewster - Брюстер Кейл 8 2
Путин Владимир 3171 1
Глуховский Дмитрий 22 1
Донцова Дарья 15 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
Ефимов Альберт 43 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Федоров Алексей 116 1
Shelley Mary - Шелли Мэри 2 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Ханин Александр 49 1
Толстой Лев 49 1
Friedman Nat - Фридман Нэт 18 1
Miguel de Icaza - Икаса Мигель де 5 1
Paluri Balamanohar - Палури Балманохар 2 1
Callender Kacen - Коллендер Кейсен 1 1
Marx Anthony - Маркс Энтони 1 1
Montefinise Angela - Монтефиниз Анжела 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 7
Россия - РФ - Российская федерация 144223 6
Франция - Французская Республика 7846 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
США - Техас 989 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
США - Миссури 121 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Английский язык 6634 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 623 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Цензура - Свобода слово 493 1
Цифровое право - Цифровые права 115 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 172 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1229 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 23 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 56 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 44 1
The Verge - Издание 555 2
Inquirer 463 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
NYT - The New York Times 1054 1
ZDnet 660 1
Liliputing 59 1
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 2
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 12 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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