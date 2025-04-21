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Индексная книга (каталог) CNews*
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Донцова Дарья



21.04.2025 Нижегородцы читают «Атлант расправил плечи» и слушают подкасты Disgusting Men 1
18.09.2020 Найден способ сделать сайт в интернете полностью «неубиваемыми» и вечными 1
19.08.2020 Россияне потребовали запретить в Европе Telegram, YouTube и Mail.ru 1
02.06.2020 Западные книжные издательства сживают со света «машину времени» интернета 1
23.08.2019 «Архив интернета» могут навечно заблокировать в России 1
15.10.2016 Полиция обыскала крупнейший в Рунете магазин электронных книг 1
07.10.2016 На главного борца с интернет-библиотекой «Флибуста» завели уголовное дело 1
07.10.2016 Полиция задержала главного борца с интернет-библиотекой «Флибуста» 1
08.07.2016 Правообладатели вычислили владельца знаменитой «пиратской» библиотеки Flibusta 1
01.06.2016 Власти заблокировали сетевую библиотеку «Флибуста» 1
05.03.2016 ZOOM рекомендует: подарки для девушек на 8 марта 1
08.07.2014 PocketBook выяснил, как читают россияне 1
16.05.2014 Владелец Rutracker.org закрыт за неуплату налогов 1
11.11.2013 Крупнейшие библиотеки Рунета прогнулись под правообладателей 1
15.02.2012 ЛитРес.ru + LitRes:touch + Премия «Электронная буква» 1
25.02.2003 В интернет-магазинах теперь как в «оффлайне» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Донцова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 6
Yandex - Яндекс 7613 5
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 48 4
PocketBook International 93 2
VK - Mail.ru Group 3475 1
Telegram Group 2136 1
Cloudflare 115 1
Google LLC 11910 1
ДейтаВебГлобал Групп 1 1
Bookmate 27 1
Dell EMC 5043 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 330 1
ONYX International 146 1
Ростех - Автоматика Концерн 1656 1
eHouse 68 1
Ecatel 6 1
Эксмо-АСТ - издательство 73 9
Флибуста 34 6
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 167 6
Storytel - Сторител 9 1
Азбука-Аттикус 6 1
Добрая книга 1 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 35 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Мароснет ТК 2 1
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House 23 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
МИФ - Манн, Иванов и Фербер 2 1
Библио-Глобус ТД - Торговый Дом 4 1
Библио-глобус 9 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 791 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4601 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11930 1
Судебная власть - Judicial power 2330 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1547 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1251 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 10
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1028 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1502 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12252 6
Электронная библиотека - Electronic Library 257 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4990 4
Аудиокнига - Audiobook 208 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2970 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5874 3
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 626 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4159 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14564 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24539 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30297 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20273 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7745 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12351 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28559 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5223 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 371 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3199 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2851 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12659 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3295 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 453 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 565 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 435 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 96 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16254 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13576 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21063 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4093 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1377 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9477 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25826 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12606 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2943 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6110 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4768 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9443 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10726 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 7
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 5
Google Play - Google Store - Android Market 3331 2
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 35 2
PocketBook - серия электронных книг 44 2
Google YouTube - Видеохостинг 2795 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1823 1
Open Library - Открытая библиотека 13 1
Google Android 14192 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 345 1
Google Android Package Kit - APK 193 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 522 1
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 118 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1302 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1383 1
Fujifilm X-Trans CMOS 26 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 78 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 756 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Fujifilm - Fujinon Lens 49 1
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 70 1
Cloudflare Always Online 1 1
ЛитРес touch - букридер 3 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 274 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 33 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 314 1
Лукьяненко Сергей 44 7
Рябыко Максим 11 6
Глуховский Дмитрий 22 4
Колесников Олег 20 4
Маринин Александр 4 4
Волк Ирина 21 3
Путин Владимир 3227 2
Kahle Brewster - Кейл Брюстер 8 2
Маринина Александра 8 2
Перумов Ник 22 2
Чхартишвили Григорий - Акунин Борис 10 2
Устинова Татьяна 7 2
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 2
Казарян Карен 76 1
Дарбинян Саркис 37 1
Абашина Екатерина 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 484 1
Баев Андрей 9 1
Макаренков Борис 4 1
Филенко Евгений 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1014 1
Навальный Алексей 61 1
Никитин Юрий 5 1
King Stephen - Кинг Стивен 48 1
Долгов Владимир 59 1
Шкред Анатолий 11 1
Воронков Константин 13 1
Пелевин Виктор 13 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 122 1
Головачев Василий 2 1
Панов Вадим 9 1
Анурьев Сергей 25 1
Белоусов Николай 4 1
Щербаков Артем 1 1
Martin George R.R. - Мартин Джордж 19 1
Рубина Дина 3 1
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 1
Вагин Игорь 5 1
Brown Dan - Браун Дэн 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 147572 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52454 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43883 5
Европа 21879 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1418 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Канада 4911 1
Франция - Французская Республика 7890 1
США - Калифорния 4637 1
Азия - Азиатский регион 5594 1
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 60 1
Израиль 2746 1
Германия - Федеративная Республика 12757 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4740 10
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1652 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2874 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3533 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7858 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29802 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8173 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2314 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7049 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3544 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6132 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1251 1
Здравоохранение - Реабилитация 387 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5627 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5048 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3313 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1263 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 510 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8947 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1286 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5756 1
НКО - Некоммерческая организация 512 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19007 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24560 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 502 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 351 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10115 1
Английский язык 6718 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1762 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48857 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 996 4
The Verge - Издание 567 1
ZDnet 660 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1940 1
LibGen 8 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
Ведомости 1059 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Известия ИД 645 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8182 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 959 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
Международный женский день - 8 марта 356 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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