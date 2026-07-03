Индексная книга (каталог) CNews*
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Белоусов Николай
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Белоусов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|BMW Group 481 1
|PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
|ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
|Эксмо-АСТ - издательство 79 1
|Nike 196 1
|Россети Ленэнерго 1698 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5929 1
|Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164746 4
|Южная Корея - Республика 7017 2
|Япония 13762 2
|Европа 24907 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47315 1
|Германия - Федеративная Республика 13157 1
|Германия - Бавария 72 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.