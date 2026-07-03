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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197126
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Белоусов Николай

СОБЫТИЯ


03.07.2026 Российские школьники стали абсолютными чемпионами на Международной олимпиаде по кибербезопасности 1
21.11.2024 Beeline Cloud усилил защиту от DDoS-атак для компании edna 1
15.10.2016 Полиция обыскала крупнейший в Рунете магазин электронных книг 1
16.07.2007 Устройства-неудачники: самые громкие провалы 1
02.04.2007 Плееры – объем 1 Тбайт к 2014 году 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Белоусов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2664 1
Qisda BenQ-Siemens 51 1
Cybiko 15 1
Yandex - Яндекс 9109 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15577 1
Apple Inc 13074 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
Seagate Technology 765 1
Xerox - The Haloid Company 1167 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9470 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3084 1
Sony 6721 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1159 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1454 1
Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms 47 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 419 1
iRiver 182 1
BMW Group 481 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Эксмо-АСТ - издательство 79 1
Nike 196 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5929 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61151 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4757 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1568 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29562 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26146 1
Микрофон - Microphone 2791 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5478 1
Аксессуары 4251 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5105 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4002 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2768 1
Манипулятор - Manipulator 362 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13408 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21781 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10551 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17976 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34404 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4167 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17862 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3782 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12096 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15367 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10235 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28045 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4451 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5028 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13513 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25238 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 458 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3389 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5818 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24166 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27169 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5344 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8449 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 414 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10587 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6354 1
LUI - Live Universal Interface - конструктор пользовательских веб-интерфейсов к базам данных 10 1
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - Vistagami - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 98 1
Apple iPod 1552 2
Apple iPod click wheel 34 1
Sony Reader 18 1
Apple Lisa 4 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7581 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Apple iMac - Серия моноблоков 467 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 543 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 155 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 299 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 35 1
Щербаков Артем 1 1
Sculley John - Скалли Джон 14 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Рябыко Максим 11 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 27 1
Ян Давид 69 1
Анурьев Сергей 28 1
Донцова Дарья 18 1
Маринин Александр 4 1
Кондратьев Сергей 28 1
Лукьяненко Сергей 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 164746 4
Южная Корея - Республика 7017 2
Япония 13762 2
Европа 24907 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47315 1
Германия - Федеративная Республика 13157 1
Германия - Бавария 72 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1808 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8741 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6681 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1908 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 435 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3134 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1567 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6536 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2714 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21420 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5077 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6112 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1248 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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