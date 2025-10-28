Разделы

28.10.2025 Infosecurity помогла Beeline Cloud получить международный сертификат ISO для защиты данных клиентов

Компания Beeline Cloud при поддержке Infosecurity (ГК Softline) успешно прошла сертификацию TÜV Austria и подтвердила соответствие международным стандартам ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015 и ISO/I
17.10.2025 Beeline Cloud рассказал бизнесу, как обеспечить бесперебойную работу «1С» в облаке
08.10.2025 Beeline Cloud представил комплексное решение для миграции и эксплуатации «1С» в защищенном облаке

ионального сопровождения. Об этом CNews сообщили представители Beeline. Ключевые компоненты «1С Cloud Pro» — миграция в облако: Организация переноса существующих систем «1С» в облачную инфраструктуру Beeline Cloud с минимальным временем простоя; оптимизированная инфраструктура: Предоставление на выбор типовых конфигураций на базе операционных систем Windows Server с СУБД MS SQL или Linux с

12.09.2025 Beeline Cloud представил на конференции Merge комплексный подход к защите данных в облаке

Руководитель направления информационной безопасности Beeline Cloud Алексей Кречетов выступил на региональной ИТ-конференции Merge в Оренбурге. Его доклад был посвящен ключевым аспектам безопасности на разных уровнях облачной инфраструктуры и соот
01.07.2025 Beeline Cloud реализовал более 40 проектов для международных партнеров

За последний год Beeline Cloud реализовал более 40 проектов по локализации и миграции ИТ-инфраструктуры крупных международных компаний Европы и Северной Америки. Решения Beeline Cloud охватили предприяти
14.05.2025 Beeline Cloud реализовал комплексный облачный проект для «МСП Лизинг»

ынке льготного лизинга для микро- и малых предприятий. Для выполнения задачи по расширению доступности услуг компании требовалась ИТ-платформа, обеспечивающая автоматизацию ключевых бизнес-процессов. Beeline Cloud предоставил инфраструктуру в формате «as a service» (IaaS, DaaS, NaaS и т.д.), включая виртуальный ЦОД с отказоустойчивостью 99,99%, защищенные виртуальные рабочие места (VDI) и о
30.04.2025 «Билайн» представляет Beeline Cloud 2.0 — облачную платформу нового поколения

«Билайн» объявляет о запуске Beeline Cloud 2.0 — облачной платформы нового поколения для цифровой трансформации бизнеса. В ее состав входит ключевой компонент собственной разработки — VEGA, интеллектуальный оркестратор для
24.04.2025 Beeline Cloud представляет метрокластер - отказоустойчивое облако на базе двух дата-центров

площадками. Это обеспечивает максимальную отказоустойчивость: даже при аварии в одном из ЦОД сервисы остаются доступными. Платформа поддерживает интеграцию, включая совместимость с публичным облаком Beeline Cloud и сторонними платформами и приложениями. Решение позволяет запустить инфраструктуру за несколько часов благодаря быстрому развертыванию без необходимости покупки оборудования, а т
14.04.2025 Beeline Cloud получил международные сертификаты ISO/IEC в области информационной безопасности

nd privacy protection — Information security management systems — Requirements». Сертификат соответствия подтверждает эффективность внедренной системы управления информационной безопасностью (СУИБ) в Beeline Cloud и ее соответствие требованиям стандарта, основанным на лучших международных практиках. 2. ISO/IEC 27017:2015 «Information technology – Security techniques – Code of practice for i
17.03.2025 «Билайн» расширил пропускную способность своей сети доставки контента

О «ВымпелКом» («Билайн») CDNvideo объявляет об увеличении пропускной способности российского сегмента своей сети доставки контента (Content Delivery Network – CDN), а облачное подразделение «Билайна» beeline cloud модернизировало CDN-сервис в сотрудничестве с Platformcraft. Об этом CNews сообщили представители «Билайна». Улучшения на сети CDNvideo В результате проведенной модернизации мощно
12.03.2025 «Билайн» расширил пропускную способность своей сети доставки контента

ма» («Билайна») CDNvideo объявила о значительном увеличении пропускной способности российского сегмента своей сети доставки контента (Content Delivery Network – CDN). Облачное подразделение «Билайна» beeline cloud модернизировало CDN-сервис в сотрудничестве с Platformcraft. В результате проведенной модернизации мощность сети возросла вдвое, достигнув отметки в 6 Тбит/с. Модернизация коснула
17.02.2025 beeline cloud расширяет образовательные возможности в сфере облачных технологий

«Академия вАйти», образовательная платформа beeline cloud, продолжает динамично развиваться, предоставляя ИТ-специалистам доступ к современным курсам по облачным технологиям. За два года проект объединил тысячи участников и сформировав а
17.12.2024 Beeline Cloud подтвердил соответствие IaaS-сервиса требованиям безопасности

Национальный аттестационный центр завершил проверку выделенного публичного сегмента облачной платформы Beeline Cloud, предоставляющей услуги по модели IaaS (Infrastructure as a Service). В ходе проверки специалисты НАЦ удостоверили, что инфраструктура соответствует требованиям 17 и 21 приказов Ф
16.12.2024 IaaS-сервис Beeline Cloud подтвердил соответствие требованиям безопасности

Национальный аттестационный центр «Информзащиты» проверил на соответствие требованиям безопасности сегмент облачной платформы Beeline Cloud, предоставляющий услуги по модели IaaS. Специалисты НАЦ оценили инфраструктуру заказчика на соответствие требованиям 17 и 21 приказа ФСТЭК России, РД АС и приказа ФСБ России, ФСТЭ
12.12.2024 Beeline cloud запустил бесплатный курс по основам виртуализации и облачных сервисов

акже изучат особенности миграции в облачную среду. Курс построен на базе практических кейсов, позволяющих применять теоретические знания на реальных примерах. Участники получат поддержку от экспертов Beeline cloud, смогут задавать вопросы и общаться с авторами курса — Егором Орловым, специалистом по администрированию облачных и корпоративных решений, и Александром Митусовым, руководителем п
12.12.2024 Beeline Cloud запустил бесплатный курс по Cloud DevSecOps

ы защиты приложений и API, включая управление секретами и методы обеспечения безопасности контейнеров. Авторы программы — Николай Пискунов, ведущий разработчик Big Data и автор статей по разработке в Beeline Cloud, а также Михаил Марченко, руководитель центра компетенций сопровождения и построения процессов разработки «Билайна». Обучение проходит в онлайн-формате, предоставляя слушателям во
11.12.2024 beeline cloud завоевал три золотых награды на Tagline Awards 2024

6 декабря состоялась церемония награждения премии Tagline Awards — одной из самых престижных наград в сфере digital. beeline cloud завоевал сразу 6 медалей, среди которых три золотых награды в ключевых номинациях. Золото в категориях «Лучший брендированный спецпроект» и «Лучшая кампания / креатив» получил про
21.11.2024 Beeline Cloud усилил защиту от DDoS-атак для компании edna

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud завершил проект по подключению сервиса защиты от DDoS для компании edna, поставщика решений в области цифровых коммуникаций. В условиях роста количества кибератак, направленных на
10.10.2024 Beeline Cloud и Novardis стали стратегическими партнерами

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud и системный интегратор Novardis объявляют о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». Партнерство направлено на расширение возможностей ко
08.10.2024 Beeline Cloud запустил проект по сохранению культурного наследия

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud запустил социальный проект «Городские легенды», направленный на цифровое воссоздание утраченных или измененных городских шедевров архитектуры по всей России. Компания расширяет ми
04.10.2024 Beeline cloud запустил новый продукт Cloud VDI

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud запустил новую услугу Cloud VDI, предоставляющую виртуальные рабочие места для корпоративных клиентов, ориентированные на безопасную и эффективную организацию удаленной работы. Cl
30.09.2024 Beeline Cloud запустил облачную базу данных Cloud PostgreSQL

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud запустил облачную реляционную базу данных, реализованную на базе открытого исходного кода PostgreSQL. Новое решение позволяет управлять любыми объемами информации, подходит для би
10.09.2024 Агентство «Этажи» сократило затраты на 20% с помощью решений Beeline cloud

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud завершил проект по оптимизации ИТ-инфраструктуры агентства недвижимости «Этажи» и его внутренней ИТ-компании Esoft. Совместный проект включал в себя миграцию серверных мощностей в
14.08.2024 Beeline Cloud запустил академию «вАЙТИ»

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud запустил Академию «вАЙТИ» – образовательную платформу, созданную для подготовки специалистов в области ИТ и облачных технологий. Об этом CNews сообщили представители «Билайна». Да
06.08.2024 Beeline Cloud обеспечил стабильную работу сети магазинов Sunlight

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud успешно реализовал проект по внедрению Cloud SD-WAN для федеральной ювелирной розничной сети Sunlight. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». Sunlight требовалось централи
05.08.2024 beeline cloud подтвердил соответствие наивысшему уровню защищенности персональных данных

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud подтвердил соответствие своей облачной инфраструктуры наивысшему уровню защищенности персональных данных (УЗ-1). Национальный аттестационный центр, входящий в ГК «Информзащита», п
02.08.2024 Beeline Cloud завершил проект миграции и модернизации ИТ-инфраструктуры R-Style Softlab

ния и миграция рабочих нагрузок в выделенный центр обработки данных. Серверное помещение в головном офисе компании больше не отвечало требованиям по охлаждению оборудования, мощности и каналам связи. Beeline Cloud предложил комплексное решение, включающее размещение оборудования, организацию L2-каналов связи на основе технологии VPLS, доступ в интернет и защиту от DDoS-атак. Основной этап м
30.07.2024 «Холодильник.ру» перевел инфраструктуру на Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud

Онлайн-ритейлер «Холодильник.ру» повысил производительность и надежность своих сервисов с помощью Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud. «Холодильник.ру» стремился обеспечить высокую производительность и отказоустойчивость своей цифровой платформы, особенно в периоды пиковых нагрузок, таких как акции и распродажи.
18.07.2024 Beeline cloud реализовала проект локализации ИТ-инфраструктуры для страховой компании «Герса»

латежей, неполучения оплаты и банкротства контрагентов. В связи с начавшимся процессом реорганизации компания столкнулась с необходимостью полной локализации своей ИТ-инфраструктуры. В рамках проекта Beeline cloud спроектировал и развернул ИТ-инфраструктуру с нуля, учитывая законодательные требования и особенности бизнеса «Герса». Высокий уровень безопасности данных обеспечивается за счет и
04.07.2024 Beeline Cloud и «Оптимакрос» объявили о стратегическом партнерстве

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud и компания «Оптимакрос» объявили о стратегическом партнерстве, направленном на расширение возможностей корпоративного планирования и аналитики данных. Цель — создание передовых ин
01.07.2024 Егор Бигун, beeline cloud: Когда заходит речь об информационной безопасности, конкуренция отходит на второй план

бнаружить. Наши продукты и сервисы строятся на базе решений отечественных вендоров, где уже используется машинное обучение для выявления аномалий и автоматических настроек средств защиты. Егор Бигун, beeline cloud: Качество отечественных продуктов значительно выросло, но остаются проблемы Что касается моделирования фишинговых атак, у нас есть сервис для обучения сотрудников основам информац
28.06.2024 Beeline Cloud запустил бесплатный курс Base cloudfort
27.06.2024 Beeline Cloud отразил DDoS-атаки на российские авиакомпании

Cloud защитил российские авиакомпании от мощных DDoS-атак, которые произошли в один день в июне 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». Три крупные российские авиакомпании обратились в Beeline Cloud за экстренной помощью в отражении DDoS-атак. Ранее данные компании не пользовались услугой защиты от DDoS-атак, что сделало задачу особенно сложной. Атака была тщательно спланиров
26.06.2024 beeline cloud обеспечил безопасность данных компании «Газелькин» после хакерской атаки

редставители beeline. Хакерский инцидент стал катализатором для оперативного принятия решения о переходе на облачную инфраструктуру. Проект включал миграцию данных и сервисов «Газелькин» на платформу beeline cloud, где были развернуты внутренняя АТС, CRM-система и другие бизнес-критичные приложения. Гибридный подход к размещению инфраструктуры позволил компании сохранить часть данных on-pre
26.06.2024 Beeline Cloud поддерживает развитие ИИ в здравоохранении

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud реализовал проект для компании «К-Скай», отечественного разработчика искусственного интеллекта для здравоохранения и резидентом Фонда «Сколково». Об этом CNews сообщили представит
25.06.2024 Beeline Cloud помог «Холодильник.ру» ускорить и масштабировать свою платформу

л проект по модернизации и масштабированию ИТ-инфраструктуры онлайн-ритейлера бытовой техники и электроники «Холодильник.ру». С использованием платформы Kubernetes на базе Deckhouse от Flant в облаке Beeline Cloud, компания смогла значительно повысить производительность и надежность своих сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». «Холодильник.ру» стремился обеспечить высокую

21.05.2024 beeline cloud и «DатаРу Консалтинг» заключили партнерское соглашение

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) заключил партнерское соглашение c «DатаРу Консалтинг», интегратором ИТ-решений класса ERP, BI, BPM зарубежных и отечественных вендоров. Сотрудничество направлено н
17.05.2024 Саратовская область перешла на облачные решения beeline cloud

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud («Билайн облако») развернул всю необходимую инфраструктуру для функционирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) Саратовской области и циф
22.03.2024 Beeline Cloud представляет новое решение Data Platform
29.02.2024 Beeline Cloud и Positive Technologies укрепляют облачную кибербезопасность

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud («Билайн Облако») и участник рынка кибербезопасности Positive Technologies объявляют о начале партнерства. Это сотрудничество открывает новые возможности для клиентов Beeline C

