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Beeline cloud запустил новый продукт Cloud VDI

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud запустил новую услугу Cloud VDI, предоставляющую виртуальные рабочие места для корпоративных клиентов, ориентированные на безопасную и эффективную организацию удаленной работы.

Cloud VDI предлагает готовую корпоративную среду, которая обеспечивает быстрый доступ к рабочим инструментам и корпоративным ресурсам из любой точки мира, где есть интернет. Сотрудники могут работать с удобством и безопасностью, используя различные устройства — будь то ПК, планшеты или смартфоны. Система поддерживает оперативное масштабирование вычислительных ресурсов, что позволяет компаниям легко адаптироваться к изменяющимся потребностям.

Одним из ключевых преимуществ Cloud VDI является гибкость его применения в разных форматах работы. Полностью удаленные сотрудники могут подключаться к виртуальной среде через свои устройства, обеспечивая доступ ко всем необходимым корпоративным инструментам и данным. Для офисных сотрудников предусмотрена возможность работать с любого ПК без необходимости привязываться к конкретному устройству. В гибридном формате Cloud VDI обеспечивает доступ к приложениям, независимо от того, где находится сотрудник — дома, в офисе или в командировке.

Сервис отличается высокой степенью безопасности, что особенно важно для компаний, работающих с конфиденциальными данными. Инфраструктура Cloud VDI поддерживает централизованное управление доступом, включая интеграцию с Active Directory и настройку двухфакторной аутентификации. Все данные шифруются с использованием современных методов, а регулярные обновления системы обеспечиваются командой beeline cloud.

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Запуск Cloud VDI позволяет компаниям существенно снизить расходы на содержание и администрирование ИТ-инфраструктуры. Модель оплаты за сервис построена на основе фактического использования рабочих мест, что делает её прозрачной и гибкой.

С помощью Cloud VDI компании могут организовать удалённую работу своих сотрудников, обеспечить безопасное подключение к корпоративным ресурсам и создать условия для совместной работы распределенных команд.

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