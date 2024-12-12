Beeline cloud запустил бесплатный курс по основам виртуализации и облачных сервисов

Beeline cloud запустил бесплатный курс по основам виртуализации и облачных сервисов. Программа образовательного курса Base Virtualization состоит из 10 уроков, которые охватывают ключевые аспекты виртуализации и устройства облаков. Слушатели узнают, как работает облачная инфраструктура, разберутся в типах гипервизоров, познакомятся с различиями между частными, публичными и гибридными облаками, а также изучат особенности миграции в облачную среду.

Курс построен на базе практических кейсов, позволяющих применять теоретические знания на реальных примерах. Участники получат поддержку от экспертов Beeline cloud, смогут задавать вопросы и общаться с авторами курса — Егором Орловым, специалистом по администрированию облачных и корпоративных решений, и Александром Митусовым, руководителем по сопровождению продуктов кибербезопасности.

Курс будет полезен начинающим ИТ-специалистам, системным администраторам, сетевым инженерам, ИТ-менеджерам, а также новичкам, которые хотят углубиться в тему облаков. Участники освоят основную терминологию и перестанут путаться в аббревиатурах, а также научатся понимать базовые принципы построения облачной инфраструктуры.

Начать обучение можно в любое время. Курс доступен для всех желающих и не требует специальных навыков для старта.