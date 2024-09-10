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Агентство «Этажи» сократило затраты на 20% с помощью решений Beeline cloud

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud завершил проект по оптимизации ИТ-инфраструктуры агентства недвижимости «Этажи» и его внутренней ИТ-компании Esoft.

Совместный проект включал в себя миграцию серверных мощностей в дата-центр «Билайн colocation», что позволило обеспечить высокую отказоустойчивость и доступность сервисов на уровне 99,99%. Внедрение CDN значительно сократило время загрузки веб-приложений, что критически важно для работы с большим количеством запросов. Объектное хранилище S3 обеспечило надежное и безопасное хранение данных, а также высокую скорость доступа к ним.

Вторым этапом в применении облачных технологий стало использование решения для корпоративной почты. «Этажи» рассматривали несколько вариантов и остановили свой выбор на «Яндекс Почте», которая входит в онлайн-офис «Яндекс 360 для бизнеса». Миграция более 25 тыс. почтовых ящиков была выполнена в сжатые сроки и без приостановки рабочих процессов.

В результате внедрения решений colocation, CDN, объектного хранилища S3 и облачного почтового решения компания «Этажи» смогла значительно повысить стабильность своих сервисов, улучшить пользовательский опыт и сократить операционные расходы на 20%.

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«Наше сотрудничество наглядно демонстрирует, как современные облачные решения могут значительно повысить эффективность бизнеса. Мы рады, что технологии Beeline cloud помогли не только улучшить стабильность и производительность одного из крупнейших российских агентств недвижимости, но и ощутимо снизить расходы. Для нас важно предлагать клиентам решения, которые действительно способствуют их росту и успеху на рынке», — отметил коммерческий директор Beeline cloud Сергей Кондратьев.

«С colocation, CDN и S3-хранилищем от Beeline cloud мы сократили затраты, повысили стабильность сервисов и обеспечили высокую производительность, что критически важно для нашей работы с большими объемами данных и высоким количеством запросов», — сказал руководитель команды информационно-технического отдела Esoft Дмитрий Щербаков.

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