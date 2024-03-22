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Beeline Cloud представляет новое решение Data Platform

Beeline Cloud объявляет о запуске новой облачной платформы хранения и обработки данных Data Platform, предлагающей эффективное управление данными любого типа. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Data Platform — экосистема сервисов в рамках единой платформы с возможностью их бесшовной и гибкой интеграции друг с другом. Позволяет клиентам хранить, обрабатывать и управлять большим объемом данных с учетом бизнес-задач, обеспечивает высокую согласованность путем объединения разрозненных данных в единую среду управления.

Платформа включает в себя сервисы:

– Cloud Arenadata DB. MPP-СУБД для построения корпоративного хранилища данных, основанного на ПО с открытым исходным кодом.

– Cloud BI. Сервис визуализации и аналитики данных в облаке на базе ПО с открытым исходным кодом собственной разработки.

– Cloud Object Storage. Надежное хранение данных любого объема с возможностью моментального масштабирования и доступом из любой точки.

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Цифовизация

Data Platform обеспечивает прозрачность и гибкость управления, позволяет управлять жизненным циклом данных, размещенных в различных корпоративных системах. Платформа представляет собой решение уровня Enterprise, построена с использованием open-source-технологий S3, Kafka, NiFi, Greenplum, ClickHouse, PostgreSQL.

Ожидаемым результатом от использования Data Platform является высокая сохранность корпоративных данных, которая достигается за счет безотказной работы инфраструктуры как на физическом, так и на программном уровне.

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты. «Билайн бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн бизнес» более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

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