СУБД Реляционная NewSQL класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД
СУБД Реляционная и организации, системы, технологии, персоны:
|Башкеев Алексей 17 3
|Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 2
|Врацкий Андрей 135 2
|Худавердян Тигран 91 1
|Лещинский Ян 4 1
|Богачев Игорь 180 1
|Бартунов Олег 47 1
|Сергеев Ярослав 4 1
|Аксенов Андрей 38 1
|Осипов Константин 12 1
|Смирнов Андрей 38 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Мишина Светлана 2 1
|Глушков Иван 9 1
|Каримбаев Тимур 1 1
|Якушин Антон 2 1
|Коверзнев Олег 3 1
|Коротков Александр 11 1
|Лапшин Максим 3 1
|Панов Анатолий 4 1
|Бойченко Игорь 3 1
|Ульянов Николай 112 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1010 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Егоров Владимир 82 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Панченко Иван 138 1
|Малышев Сергей 83 1
|Степченков Максим 65 1
|Ермаков Александр 29 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Никитин Сергей 72 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Новикова Елена 88 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Еремин Андрей 15 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Емышев Владимир 12 1
|Sports.ru - Спортс.ру 27 1
|FT - Financial Times 1220 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
|Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
|DB-Engines 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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