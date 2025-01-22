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Индексная книга (каталог) CNews*
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СУБД Реляционная NewSQL класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД



22.01.2025 «Национальная Лотерея» строит целевую архитектуру хранилища данных с использованием продуктов Arenadata 1
28.11.2024 Вышла новая версия Arenadata DB, поддерживающая Ред ОС 1
02.10.2024 FESCO строит централизованное хранилище данных на базе Arenadata DB 1
22.03.2024 Beeline Cloud представляет новое решение Data Platform 1
20.02.2024 Новая версия Arenadata DB поддерживает Astra Linux 1
Импортозамещение 2023 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
13.03.2023 Как импортозаместить аналитическую платформу SAP: дорожная карта 1
07.03.2023 Как с помощью импортозамещающих технологий снизить нагрузку на SAP HANA 1
15.12.2022 Технологический тренд 2022: как и зачем бизнесу внедрять подход Cloud Native 1
06.12.2022 Базы данных в облаке: почему бизнес все чаще выбирает DBaaS 1
29.11.2022 Госкорпорация «Дом.РФ» и ее банк избавляются от СУБД MS SQL и PostgreSQL 1
28.06.2022 «Сбертех» и Digital Design помогут бизнесу перейти на российское ПО 1
25.05.2022 Обзор системы управления базами данных Redis 1
23.05.2022 OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией Arenadata 1
19.04.2022 «Яндекс» опубликовал исходный код СУБД, на которой работают «Такси», «Маркет» и еще 500 проектов 1
24.09.2020 «Яндекс» первым в мире запускает машинное обучение в публичном облаке на бессерверных технологиях 2
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
18.06.2020 Следующее поколение корпоративных СУБД будет с открытым кодом? 1
26.08.2019 Что нужно знать о развитии СУБД 1
20.05.2019 «Гарда БД» научилась защищать платформу SAP HANA 1
03.10.2018 Облачная СУБД Oracle стала самоуправляемой 1
03.08.2018 EasyData стала официальным поставщиком коммерческой версии СУБД VoltDB в России 1
01.11.2017 ИТ-«дочка» «Ростеха» не смогла закупить техподдержку SAP 1
19.04.2016 CTI внедрила платформу на базе SAP HANA для бизнес-аналитики аэропорта «Шереметьево» 1
01.06.2015 «НТЦ Релэкс» получит грант «Сколково» в размере 32 млн руб. на разработку СУБД нового поколения 1
10.04.2014 Профессиональная конференция веб-разработчиков РИТ++ пройдет в Москве и Санкт-Петербурге 1
22.11.2011 Cognitive выпустила первую в России мультиплатформенную СЭД 1
29.08.2011 СОА преподносит неприятные сюрпризы 1
26.08.2009 «Инфосистемы Джет» + HDS: совместное решение для архивирования электронной почты 1
15.08.2005 «Три толстяка» СУБД оккупировали рынок пожизненно 1
26.10.2000 IBM и "КомпьюЛинк" заключили партнерское соглашение 1

Публикаций - 32, упоминаний - 33

СУБД Реляционная и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6689 12
SAP SE 5279 9
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 224 8
Broadcom - VMware - Greenplum 94 6
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
Yandex - Яндекс 7347 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Microsoft Corporation 24630 3
Softline - Софтлайн 2813 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
8217 2
Ред Софт - Red Soft 702 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Газинформсервис - ГИС 273 2
Google LLC 11777 2
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 6 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Nvidia Corp 3490 1
Mindbox - Майндбокс 19 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Dell EMC 5028 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Wargaming 152 1
eHouse 68 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 43 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Huawei 3934 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 1
Dell Technologies - Dell Computer 2136 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Vertica 38 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 14 1
EasyData 8 1
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 37 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 622 1
МегаФон 8814 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Газпром нефть 619 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1154 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Barclays 120 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Visa International 1949 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Русагро Группа Компаний 277 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Ак Барс Банк 272 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Абсолют Банк 230 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Группа Самолет 72 1
PPF Life Insurance - ППФ Страхование жизни - Generali PPF Holding B.V. Страхование жизни - Чешская страховая компания 9 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Искра НПО 6 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4748 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4962 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11353 28
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9379 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7378 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 9
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12519 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6769 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13110 4
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 637 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2650 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20797 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9281 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3781 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10968 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1243 14
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 9
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 97 8
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 976 7
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 6
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 6
Linux OS 9944 5
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 5
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 5
IBM DB2 371 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 21 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 3
Apache Hadoop 427 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 3
Python - высокоуровневый язык программирования 930 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 3
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 75 3
Yandex DataLens 37 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 2
Yandex DataSphere 25 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 622 2
Ingres - СУБД 17 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 2
Amazon DynamoDB 7 2
Yandex Database - YDB 24 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 20 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Microsoft Windows 15661 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
SQLite - встраиваемая СУБД 45 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 2
Башкеев Алексей 17 3
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 2
Врацкий Андрей 135 2
Худавердян Тигран 91 1
Лещинский Ян 4 1
Богачев Игорь 180 1
Бартунов Олег 47 1
Сергеев Ярослав 4 1
Аксенов Андрей 38 1
Осипов Константин 12 1
Смирнов Андрей 38 1
Ходаков Сергей 42 1
Мишина Светлана 2 1
Глушков Иван 9 1
Каримбаев Тимур 1 1
Якушин Антон 2 1
Коверзнев Олег 3 1
Коротков Александр 11 1
Лапшин Максим 3 1
Панов Анатолий 4 1
Бойченко Игорь 3 1
Ульянов Николай 112 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1010 1
Чаркин Евгений 296 1
Абакумов Евгений 205 1
Егоров Владимир 82 1
Нестеров Алексей 143 1
Панченко Иван 138 1
Малышев Сергей 83 1
Степченков Максим 65 1
Ермаков Александр 29 1
Подбуцкий Георгий 44 1
Никитин Сергей 72 1
Захаров Дмитрий 46 1
Новикова Елена 88 1
Кирьянова Александра 135 1
Еремин Андрей 15 1
Сергеев Михаил 108 1
Емышев Владимир 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 3
Швеция - Королевство 3620 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 793 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
Казахстан - Республика 5527 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2876 1
Сингапур - Республика 1850 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 425 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Луна - спутник Земли 1475 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1474 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10944 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13498 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2165 3
Физика - Physics - область естествознания 2644 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4973 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5761 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2187 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1689 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3945 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6943 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5415 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5965 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2802 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4476 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 685 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1949 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4877 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5520 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4657 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 294 1
Sports.ru - Спортс.ру 27 1
FT - Financial Times 1220 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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