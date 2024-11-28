Вышла новая версия Arenadata DB, поддерживающая Ред ОС

Arenadata выпустила новый релиз аналитической распределённой MPP-СУБД Arenadata DB (ADB) 6.27.1.58, включивший поддержку российской операционной системы РЕД ОС 7.3. Теперь продукт компании позволяет удовлетворить требования практически всех российских компаний в части поддержки продуктов отечественных ОС.

Новый релиз Arenadata DB (ADB), поддерживающий РЕД ОС 7.3, даст пользователям Arenadata больше гибкости в плане выбора системного ПО для развёртывания продукта компании.

Важными изменениями Arenadata DB для пользователей стали: 1) Доработка ADB ClickHouse коннектора. Теперь поддерживаются сообщения длиной более 4096 символов и корректная обработка кириллицы. Добавлена поддержка более чем 512 полей. 2) Обновление и доработка PXF. Обеспечена совместимость с версией Arenadata Hadoop (ADH) 3.3.6 для улучшения интеграции продуктов Arenadata. В логи PXF добавлена информация о вложенных исключениях. Оптимизирована имперсонализация пользователей. Реализовано управление логированием для плагина gpbackup S3 и опция logger_verbosity для возможности настройки уровня логирования сообщений. 3) Режим Proxy для интерконнекта. Реализована поддержка работы сети интерконнекта (IC) в режиме Proxy для повышения скорости выполнения запросов.

Arenadata DB включила версию Arenadata DB Backup Manager (ADBM) 2.2.3, в которую вошли:

Возможность восстановления отдельных таблиц. Для повышения гибкости восстановления данных реализована возможность восстановления выбранных таблиц из бинарного бэкапа для любого из restore point.

Поддержка выделенной подсети. По запросу облачных провайдеров добавлена возможность настройки выделенной подсети (dedicated network) для компонента ADBM.

Другой важный компонент Arenadata DB — Arenadata DB Control (ADBC) — обновлён до версии ADBC 4.10.3. Её основные изменения:

поддержка аутентификации пользователей Arenadata DB Control с использованием безопасного протокола LDAPS;

возможность настройки выделенной подсети (dedicated network) для компонента ADBC.

«Arenadata планомерно расширяет поддержку своими продуктами основных отечественных операционных систем. Это позволяет нашим клиентам в полной мере выполнять требования регуляторов в рамках задачи по достижению технологического суверенитета», — отмечает Антон Коваленко, директор департамента продуктового маркетинга Arenadata.

«Мы рады тому, что для новой версии продукта Arenadata DB добавлена поддержка нашей операционной системы РЕД ОС. Это позволит пользователям развёртывать решения Arenadata на более широком спектре аппаратных платформ, совместимых с РЕД ОС, и соответствовать требованиям российского рынка», — прокомментировал заместитель генерального директора РЕД СОФТ Рустам Рустамов.

С полным описанием релиза можно ознакомиться здесь.

Возможности Arenadata DB



Arenadata DB — аналитическая распределённая MPP-СУБД, построенная на базе проекта с открытым исходным кодом Greengage. Применяется в критически важных системах, работающих с большими объёмами данных. Arenadata DB позволяет построить надёжное, масштабируемое корпоративное хранилище данных, которое будет расти вместе с потребностями компании.

Arenadata DB предназначена для работы с большими аналитическими запросами и способна содержать в корпоративном хранилище десятки терабайт данных. С помощью продукта возможно:

снизить Time to Market для новых разработок;

уменьшить время решения проблем;

оптимизировать TCO;

ускорить текущие процессы без значительного переписывания кода.

Особенности РЕД ОС

РЕД ОС — российская операционная система для серверов и рабочих станций компании РЕД СОФТ. Разработка ведётся с 2014 года на основе ядра Linux и RPM-формата пакетной базы. Обладает открытой экосистемой технологической совместимости с прикладным программным обеспечением и оборудованием. В экосистему РЕД ОС входит более 1500 решений от периферийного оборудования до сложных бизнес-приложений.

Версия операционной системы РЕД ОС 7.3 удовлетворяет современным коммерческим и государственным требованиям. Сертифицирована ФСТЭК России по профилю защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, а также по Требованиям к средствам виртуализации и контейнеризации. Входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России и широко используется в органах государственной власти и государственных корпорациях.