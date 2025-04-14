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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
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Коваленко Антон



14.04.2025 Владельцы недвижимости в России узнают о катастрофических рисках для своего жилья в новом сервисе риск-офиса РНПК и НСИС 1
28.11.2024 Вышла новая версия Arenadata DB, поддерживающая Ред ОС 1
05.03.2024 Arenadata Cluster Manager получил одно из самых существенных обновлений с момента появления 1
18.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
05.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
13.01.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM 1
14.08.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.07.2014 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Федерального казначейства и «Евраза» 1
04.07.2014 CNews FORUM 2014: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
11.12.2013 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в Ритейле 2014» 1
29.11.2013 Розница: Чем может помочь ИТ 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
04.10.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
18.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
01.08.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
14.09.2012 X5 Retail Group внедрила WMS-систему Infor9 на базе интернет-магазина е5.ru 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Коваленко Антон и организации, системы, технологии, персоны:

PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 17
Белый Ветер Цифровой 256 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 15
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2182 12
Развитие Бизнеса / Ру 81 12
VK - Mail.ru Group 3474 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 10
Citrix Systems 820 10
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 10
Tonk - Тонк ГК 49 10
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 10
Microsoft Corporation 24773 9
Инверсия - Инверсия НПФ 145 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 7
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 676 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 6
Oracle Corporation 6745 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 5
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 5
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 5
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 5
Artwell - Артвелл 15 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 4
ОТР ГК - ОТР 2000 217 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 4
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 58 4
ПрограмБанк 95 4
Konica Minolta 406 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 127 3
Открытые технологии 703 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1054 26
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 25
Citi - Citibank - Ситибанк 319 19
Окей - О'Кей - Гипермаркет 212 18
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 18
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 16
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 16
Mary Kay - Мэри Кэй 104 15
OR Group - Обувь России 29 15
Лента - Утконос 177 14
KupiVip - Приват Трэйд 81 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 12
Роснефть НК - нефтяная компания 517 12
ПСБ - Промсвязьбанк 867 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 12
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 133 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 10
Газпром нефть 631 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 9
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 9
Альфа-Банк 1787 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 7
Ростех - ОДК Авиадвигатель 75 7
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 7
ВкусВилл - Избёнка 161 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2457 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 5
Наука НПО 25 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 4
Возрождение - Коммерческий банк 346 4
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 4
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 4
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 4
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 3
Finn Flare - ФФ Стайл 43 3
Новард УК - Novard 72 3
Zolla - Золла 17 3
Совкомбанк ПАО 260 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 18
Федеральное казначейство России 1800 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1920 9
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2554 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2940 4
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 102 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4470 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11387 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12240 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 10
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5389 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3137 4
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 950 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4827 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6960 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6783 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2221 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1131 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6894 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3972 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5868 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1054 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8772 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5186 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8585 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2827 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4086 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2200 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10712 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17277 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 4
Microsoft Windows 2000 8661 3
Linux OS 10146 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Omni - криптовалюта 88 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 317 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 19 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 62 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1306 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 113 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1009 1
Прохоров Фёдор 83 19
Громов Иван 102 19
Козырь Сергей 32 19
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 18
Шевченко Владимир 147 17
Гуральников Сергей 164 17
Иншаков Дмитрий 50 17
Богачев Игорь 180 16
Сафронов Юрий 67 16
Пирогов Алексей 29 16
Быстров Константин 24 16
Садовенко Илья 65 15
Карпенко Дмитрий 31 15
Леушев Андрей 73 15
Александрин Андрей 15 15
Мацоцкий Сергей 177 14
Козлов Михаил 175 13
Еремеев Сергей 25 13
Хлуднев Егор 17 13
Шадаев Максут 1028 12
Богданов Кирилл 112 12
Реймер Денис 54 12
Меднов Сергей 124 12
Курило Андрей 38 12
Строкович Антон 53 12
Гегамов Николай 18 11
Серебряков Виктор 48 11
Сыкулев Андрей 84 10
Халяпин Сергей 82 10
Соколов Михаил 30 10
Ушаков Михаил 33 10
Хрусталев Александр 33 10
Брагин Павел 23 10
Широких Алексей 72 10
Стуров Дмитрий 33 10
Пшыченко Дмитрий 20 10
Севрюков Алексей 18 10
Паринов Олег 11 10
Урьяс Вадим 98 9
Козырев Алексей 324 9
Россия - РФ - Российская федерация 147350 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 19
Европа Восточная 3109 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7633 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 12
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 10
Россия - СЗФО - Республика Коми 763 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 836 7
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 510 6
Россия - ПФО - Пензенская область 600 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1243 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 703 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 623 4
Россия - ЦФО - Калужская область 996 4
Россия - УФО - Тюменская область 1182 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 613 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 868 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 579 4
Франция - Французская Республика 7887 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5867 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4928 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 5933 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2968 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5895 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5109 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6039 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3598 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5538 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 144 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
Аренда 2463 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7163 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7948 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6807 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3300 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5756 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Азартные игры - Лотерея 213 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 875 1
Аудит - аудиторский услуги 2759 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2186 1
Трейд-ин - Trade-in 180 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 4
IDC - International Data Corporation 4913 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 351 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 20
CNews AWARDS - награда 524 13
CNews APPWards 36 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2053 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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