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Коваленко Антон
Коваленко Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|Прохоров Фёдор 83 19
|Громов Иван 102 19
|Козырь Сергей 32 19
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 18
|Шевченко Владимир 147 17
|Гуральников Сергей 164 17
|Иншаков Дмитрий 50 17
|Богачев Игорь 180 16
|Сафронов Юрий 67 16
|Пирогов Алексей 29 16
|Быстров Константин 24 16
|Садовенко Илья 65 15
|Карпенко Дмитрий 31 15
|Леушев Андрей 73 15
|Александрин Андрей 15 15
|Мацоцкий Сергей 177 14
|Козлов Михаил 175 13
|Еремеев Сергей 25 13
|Хлуднев Егор 17 13
|Шадаев Максут 1028 12
|Богданов Кирилл 112 12
|Реймер Денис 54 12
|Меднов Сергей 124 12
|Курило Андрей 38 12
|Строкович Антон 53 12
|Гегамов Николай 18 11
|Серебряков Виктор 48 11
|Сыкулев Андрей 84 10
|Халяпин Сергей 82 10
|Соколов Михаил 30 10
|Ушаков Михаил 33 10
|Хрусталев Александр 33 10
|Брагин Павел 23 10
|Широких Алексей 72 10
|Стуров Дмитрий 33 10
|Пшыченко Дмитрий 20 10
|Севрюков Алексей 18 10
|Паринов Олег 11 10
|Урьяс Вадим 98 9
|Козырев Алексей 324 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 4
|IDC - International Data Corporation 4913 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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