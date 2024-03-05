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Arenadata Cluster Manager получил одно из самых существенных обновлений с момента появления

Arenadata выпустила новый релиз системы управления кластерами Arenadata Cluster Manager (ADCM) — ADCM 2.0.0 — с полностью переработанным дизайном, изменённым интерфейсом и улучшенной скоростью работы. Это одно из самых существенных и заметных обновлений продукта с момента его появления.

Можно назвать несколько ключевых нововведений и изменений ADCM:

  • реализован полностью переработанный интерфейс с принципиально новым и актуальным дизайном, более удобный и интуитивно понятный для пользователей, позволяющий быстрее и эффективнее работать с продуктами платформы данных Arenadata;
  • продукт получил новый API 2.0 — более масштабируемый и оптимизируемый по сравнению с предыдущей версией;
  • для специалистов информационной безопасности добавлена специальная роль — ADCM Auditor, с ограниченными правами на просмотр аудит-логов;
  • реализован механизм разблокировки пользователей в ADCM для удобства администрирования учетных записей;
  • улучшена скорость работы продукта и рекомендовано использование внешней СУБД на базе PostgreSQL для максимальной производительности в продуктовых средах.

«Arenadata Cluster Manager — уникальный продукт, связывающий воедино всю программную платформу Arenadata. Более четырёх лет данный продукт развивался без существенных изменений интерфейса. Новый релиз ADCM с полностью обновлённым дизайном сделал эту систему управления ещё более удобной для пользователей», — комментирует Антон Коваленко, директор департамента продуктового маркетинга Arenadata.

С расширенной технической информацией по релизу ADCM 2.0.0 можно ознакомиться здесь.

Arenadata Cluster Manager — система управления, которую можно назвать сердцем корпоративной платформы данных Arenadata Enterprise Data Platform (EDP). Установка, настройка и обновление всех продуктов Arenadata с помощью ADCM выполняется в удобном графическом интерфейсе или путем взаимодействия с API.

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