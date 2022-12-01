ГПБ ГС-инвест Arenadata EDP Arenadata Enterprise Data Platform AEDP
Arenadata — российский разработчик многофункциональной корпоративной платформы данных на базе технологий с открытым исходным кодом Arenadata EDP. Программные продукты компании зарегистрированы в едином реестре российского ПО. Arenadata представляет собой разветвлённую экосистему программных продуктов, решений и сервисов, построенных на базе единой многофункциональной платформы Arenadata Enterprise Data Platform (EDP). Arenadata разрабатывает программные продукты для построения корпоративных хранилищ, фабрик и «озёр» данных. Платформа Arenadata EDP является технологической основой для построения решений в области сбора, хранения, трансформации и обработки данных, а также при реализации проектов в направлении IoT, ML и AI.
"Luxms BI Arenadata Platform Edition: Преимущества интегрированного с платформой данных BI решения и целевые конфигурации развёртывания" Иван Новоселов, Директор проекта «Каталог данных», Arenadata на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва
|01.12.2022
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Платформа данных Arenadata теперь совместима с российской ОС «Альт 8 СП»
ие компании Arenadata и «Базальт СПО» обеспечили совместимость всех компонентов платформы Arenadata EDP с сертифицированной ФСТЭК операционной системой «Альт СП» («Альт 8 СП»). Результаты тести
|23.05.2022
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OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией Arenadata
тчика корпоративной платформы сбора и хранения данных на базе технологий с открытым кодом Arenadata EDP. Arenadata специализируется на разработке продуктов на базе Open Source для построения ко
|26.04.2022
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Navicon расширяет аналитический портфель продуктами на базе Open Source
ь в российских компаниях многофункциональную платформу сбора, хранения и обработки данных Arenadata EDP. Клиенты Navicon получат доступ к стеку разнопрофильных продуктов для работы с Big Data,
|24.02.2022
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Arenadata добавила Kerberos Active Directory для трёх продуктов
лем Arenadata или обратиться к специалистам технической поддержки компании. ADH, ADS, ADPS входят в Arenadata EDP — многофункциональную корпоративную платформу, которая позволяет оперировать бо
|28.03.2002
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EDP продала свою долю акций в Optimus за 315 млн. евро
Португальская электроэнергетическая компания Electricidade de Portugal (EDP) сообщила о продаже своей 25,49%-ной доли акций в операторе мобильной связи Optimus за 315 млн. евро ($277 млн.) люксембургской компании Thorn Finance. Продажа последовала после того, как к
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Мартынов Антон 20 11
|Ермаков Александр 29 4
|Гонтарев Павел 94 2
|Кудрявцева Юлия 17 2
|Баланова Светлана 33 2
|Кулик Вадим 180 2
|Анисимов Александр 10 2
|Водясов Алексей 222 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Панченко Иван 138 1
|Лашин Ренат 69 1
|Массух Илья 231 1
|Сизоненко Григорий 39 1
|Комов Владимир 16 1
|Крук Александр 2 1
|Кулагин Дмитрий 14 1
|Ассур Олег 4 1
|Татауров Никита 1 1
|Мухаметдинов Шамиль 1 1
|Чехонин Антон 65 1
|Сергиенко Александр 13 1
|Walker Chris - Уокер Крис 7 1
|Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 1
|McCann Dave - Макканн Дейв 1 1
|Шабанин Игорь 10 1
|Белов Василий 38 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Бутмалай Дмитрий 13 1
|Бусыгин Александр 1 1
|Чернокур Алексей 1 1
|Трандин Сергей 91 1
|Aylor Scott - Эйлор Скотт 8 1
|Свердлов Алексей 19 1
|Аверина Мария 24 1
|Пчелинцева Юлия 5 1
|Фридман Александр 7 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Большаков Александр 4 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Натрусов Артем 284 1
|Forbes - Форбс 816 2
|ZDnet 660 1
|AnandTech 73 1
|Total Telecom 613 1
|Tom’s Hardware 393 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|TechTarget 13 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
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