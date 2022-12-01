Arenadata — российский разработчик многофункциональной корпоративной платформы данных на базе технологий с открытым исходным кодом Arenadata EDP. Программные продукты компании зарегистрированы в едином реестре российского ПО. Arenadata представляет собой разветвлённую экосистему программных продуктов, решений и сервисов, построенных на базе единой многофункциональной платформы Arenadata Enterprise Data Platform (EDP). Arenadata разрабатывает программные продукты для построения корпоративных хранилищ, фабрик и «озёр» данных. Платформа Arenadata EDP является технологической основой для построения решений в области сбора, хранения, трансформации и обработки данных, а также при реализации проектов в направлении IoT, ML и AI.

"Luxms BI Arenadata Platform Edition: Преимущества интегрированного с платформой данных BI решения и целевые конфигурации развёртывания" Иван Новоселов, Директор проекта «Каталог данных», Arenadata на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва