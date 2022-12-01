Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ГПБ ГС-инвест Arenadata EDP Arenadata Enterprise Data Platform AEDP


Arenadata — российский разработчик многофункциональной корпоративной платформы данных на базе технологий с открытым исходным кодом Arenadata EDP. Программные продукты компании зарегистрированы в едином реестре российского ПО.  Arenadata представляет собой разветвлённую экосистему программных продуктов, решений и сервисов, построенных на базе единой многофункциональной платформы Arenadata Enterprise Data Platform (EDP). Arenadata разрабатывает программные продукты для построения корпоративных хранилищ, фабрик и «озёр» данных. Платформа Arenadata EDP является технологической основой для построения решений в области сбора, хранения, трансформации и обработки данных, а также при реализации проектов в направлении IoT, ML и AI.

 

"Luxms BI Arenadata Platform Edition: Преимущества интегрированного с платформой данных BI решения и целевые конфигурации развёртывания"  Иван Новоселов, Директор проекта «Каталог данных», Arenadata на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва


01.12.2022 Платформа данных Arenadata теперь совместима с российской ОС «Альт 8 СП»

ие компании Arenadata и «Базальт СПО» обеспечили совместимость всех компонентов платформы Arenadata EDP с сертифицированной ФСТЭК операционной системой «Альт СП» («Альт 8 СП»). Результаты тести
23.05.2022 OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией Arenadata

тчика корпоративной платформы сбора и хранения данных на базе технологий с открытым кодом Arenadata EDP. Arenadata специализируется на разработке продуктов на базе Open Source для построения ко
26.04.2022 Navicon расширяет аналитический портфель продуктами на базе Open Source

ь в российских компаниях многофункциональную платформу сбора, хранения и обработки данных Arenadata EDP. Клиенты Navicon получат доступ к стеку разнопрофильных продуктов для работы с Big Data,

24.02.2022 Arenadata добавила Kerberos Active Directory для трёх продуктов

лем Arenadata или обратиться к специалистам технической поддержки компании. ADH, ADS, ADPS входят в Arenadata EDP — многофункциональную корпоративную платформу, которая позволяет оперировать бо
28.03.2002 EDP продала свою долю акций в Optimus за 315 млн. евро

Португальская электроэнергетическая компания Electricidade de Portugal (EDP) сообщила о продаже своей 25,49%-ной доли акций в операторе мобильной связи Optimus за 315 млн. евро ($277 млн.) люксембургской компании Thorn Finance. Продажа последовала после того, как к

Публикаций - 60, упоминаний - 83

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 36
Broadcom - VMware - Greenplum 94 8
Nvidia Corp 3487 5
Intel Corporation 12197 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 3
Cisco Systems 5114 3
Базальт СПО - BaseALT 655 3
Samsung Electronics 10254 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Polywell Computers 21 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 2
Прогноз 1650 2
Google LLC 11775 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 2
Oracle Corporation 6687 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 2
Teradata 210 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
SAP SE 5276 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
GitHub 814 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
PayPal 654 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 49 1
Genesys 208 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 43 1
Cloudflare 104 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 313 1
KrIT - КРИТ 25 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
Apple Inc 12100 1
Lenovo Group 2292 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
HP Inc. 5685 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Транснефть 299 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
MoneyGram 30 1
Kickstarter 127 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
Enel Group 40 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ГПБ - ГС-Инвест - АДС-Холдинг 2 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Газпром нефть 618 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Ак Барс Банк 272 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
ЭФКО ГК 22 1
СМ-Клиника 5 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Комус 94 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Почта России ПАО 2112 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 18 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 14 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 25
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 24
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 23
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 8
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 7
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 6
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 783 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 6
DDR - Double data rate 2730 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 5
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 441 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 5
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 482 5
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 4
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 13
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 11
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 8
Apache Hadoop 427 8
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 21 8
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 16 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 6
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 12 5
Microsoft Windows 15656 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 4
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 4
Apache NiFi 18 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 21 4
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
Google Android 13994 3
Linux OS 9936 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 3
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 11 3
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 157 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 3
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Intel Celeron - Серия процессоров 963 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 3
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Microsoft Office 3734 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
Google TensorFlow 87 2
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 2
Python PyTorch 45 2
Caffe - среда для глубинного обучения 19 2
Apache MXNet 13 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 2
Samsung Galaxy 955 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Nvidia Optimus 183 2
Мартынов Антон 20 11
Ермаков Александр 29 4
Гонтарев Павел 94 2
Кудрявцева Юлия 17 2
Баланова Светлана 33 2
Кулик Вадим 180 2
Анисимов Александр 10 2
Водясов Алексей 222 1
Смирнов Алексей 243 1
Панченко Иван 138 1
Лашин Ренат 69 1
Массух Илья 231 1
Сизоненко Григорий 39 1
Комов Владимир 16 1
Крук Александр 2 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Ассур Олег 4 1
Татауров Никита 1 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Чехонин Антон 65 1
Сергиенко Александр 13 1
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 1
McCann Dave - Макканн Дейв 1 1
Шабанин Игорь 10 1
Белов Василий 38 1
Рудычева Наталья 95 1
Бутмалай Дмитрий 13 1
Бусыгин Александр 1 1
Чернокур Алексей 1 1
Трандин Сергей 91 1
Aylor Scott - Эйлор Скотт 8 1
Свердлов Алексей 19 1
Аверина Мария 24 1
Пчелинцева Юлия 5 1
Фридман Александр 7 1
Степанюк Михаил 68 1
Большаков Александр 4 1
Шадаев Максут 1008 1
Натрусов Артем 284 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 31
Португалия - Португальская Республика 918 5
Европа 21767 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Азия - Азиатский регион 5528 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Казахстан - Республика 5525 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Япония 13282 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Нидерланды 3517 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Испания - Королевство 3706 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Швеция - Королевство 3619 1
Индия - Bharat 5432 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Америка Латинская 1812 1
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 49 1
Великобритания - Лондон 2386 1
США - Техас 989 1
США - Техас - Даллас 174 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 84 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 1
Европа Западная 1481 1
Дания - Королевство 1296 1
Бельгия - Королевство 1040 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 1
Forbes - Форбс 816 2
ZDnet 660 1
AnandTech 73 1
Total Telecom 613 1
Tom’s Hardware 393 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
IDC - International Data Corporation 4910 2
Gartner - Гартнер 3556 1
TechTarget 13 1
CNews Инновация года - награда 111 1
Southern Methodist University - Южный методистский университет 6 1
CNews AWARDS - награда 519 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще