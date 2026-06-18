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Сергиенко Александр

СОБЫТИЯ


18.06.2026 В «Жигулевской долине» начнет работу технологическая мастерская «Дрон-гараж» 2
11.12.2023 «Иннодата» зарегистрировала в Роспатенте платформу «ML фаб» 1
27.06.2023 «Магистрат-Дон» формирует цены с помощью платформы DPrice 1
12.05.2022 «Иннодата» и Altcraft начинают совместную работу в области управления клиентскими данными 1
12.01.2022 Решение «Иннодата» для симуляции бизнес-процессов включено в реестр российского ПО 1
23.11.2021 «Интеко» с помощью «Иннодаты» провела цифровую трансформацию ценообразования и внедрила большой продуктовый и аналитический блок 1
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 1
20.05.2021 «Иннодата» и Arenadata объявили о старте сотрудничества 1
18.02.2020 «Аэрофлот» оптимизировал полноту использования грузопочтовой квоты на пассажирских рейсах с помощью Cargo Air 1
11.02.2020 «Аэрофлот» внедрил инструмент для проведения маркетинговых кампаний 1
29.07.2019 «Иннодата» внедрила систему сквозного анализа онлайн-продаж в «Аэрофлоте» 1
20.03.2018 «Иннодата» вывела на рынок «Систему мониторинга и анализа контента социальных сетей» 1
11.09.2017 «Иннодата» получила резидентство в Иннополисе 1
19.01.2016 Премиальная регистрация в зоне .РУС продлится до 11 марта 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Сергиенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Иннодата - Innodata 22 11
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 156 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 95 1
Altcraft - Альткрафт 4 1
Yandex - Яндекс 9059 1
ИКС 511 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 400 1
ГЛОНАСС АО 274 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 142 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 28 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 903 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Cargo Air 2 1
ККПД-Инвест СЗ 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8703 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
Интеко 21 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3796 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 572 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5383 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1526 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 93 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 54 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7769 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6426 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60795 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35609 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21472 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63907 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3749 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5908 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25046 3
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 346 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2570 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8487 3
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 86 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2003 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6410 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12038 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8540 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13454 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5554 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2635 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11649 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1291 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3541 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2083 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1282 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 486 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 256 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2463 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1187 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 28 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 339 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 351 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6319 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1335 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 430 1
DNS - Cybersquatting - Киберсквоттинг - недобросовестная регистрация доменного имени 70 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 982 1
Голландский аукцион - Dutch auction 21 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 91 1
MarTech - A/B-тестирование 94 1
Microsoft Spark ML 3 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 89 2
Apache NiFi 18 1
Ramax Simba - Рамакс Симба - среда управления цифровой трансформации бизнеса 6 1
Altcraft Platform - Altcraft Marketing - омниканальная платформа автоматизации digital-маркетинга и коммуникаций 4 1
Иннодата - СИМБА:СимБП - симуляция и бизнес-анализ для бизнес-процессов 1 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 153 1
Иннодата - ML Фаб - Иннодата-D/MLOps 2 1
Иннодата - DPrice 2 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 1
Apache Hadoop 468 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 185 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 250 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 235 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 71 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 109 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 53 1
Богданов Кирилл 112 2
Мартынов Антон 23 1
Попов Дмитрий 39 1
Черкасов Илья 14 1
Созонов Алексей 15 1
Балашова Полина 1 1
Чумаченко Денис 1 1
Парамонов Леонид 8 1
Зорькин Алексей 1 1
Воробьев Андрей 197 1
Дроздова Александра 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 164123 9
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 666 3
Казахстан - Республика 5990 2
Беларусь - Белоруссия 6241 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3404 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2503 1
Армения - Республика 2432 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1405 1
Украина 7903 1
Евразия - Евразийский континент 640 1
Нидерланды 3715 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1523 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21322 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56995 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52868 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6563 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5532 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11346 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5500 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2958 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 371 1
Экономический эффект 1307 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 709 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 66 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 71 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11632 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15807 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1058 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 86 1
Английский язык 6989 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5959 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8751 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2147 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6126 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3112 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1072 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 734 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1156 1
Транспорт - коллективный транспорт - совместное такси - карпулинг, carpooling - райдшеринг, ridesharing - поиск попутчиков для совместной поездки на автомобиле 14 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 697 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3771 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3811 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12143 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 85 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1641 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1062 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 127 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1424 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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