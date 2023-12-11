«Иннодата» зарегистрировала в Роспатенте платформу «ML фаб»

Разработчик решений для реализации процессов цифровой трансформации компания «Иннодата» зарегистрировала в Роспатенте «ML фаб» –D/MLOps-платформу, объединяющую инструменты управления качеством данных и средства автоматизации жизненного цикла моделей машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители компании «Иннодата».

D/MLOps-платформа «ML фаб» предназначена для управления жизненным циклом моделей машинного обучения и данных для них. Продукт может использоваться любыми организациями, ведущими разработку и эксплуатацию моделей машинного обучения и сервисов на их основе. Инструменты Data Governance, интегрированные со средой разработки ML-моделей, позволяют специалистам Data-science и бизнес-аналитикам быстрее находить необходимые данные и обмениваться результатами анализа, что существенно повышает качество моделей и ускоряет реализацию проектов.

Возможности «ML фаб» обеспечены функциональностью многих OpenSource-компонент, служащих для создания пайплайнов данных, хранения и версионирования датасетов, создания и тестирования моделей машинного обучения, создания и публикации веб-сервисов на их основе, мониторинга опубликованных сервисов, визуализации метрик качества моделей, хранения и версионирования кода моделей, а также экспериментов по их обучению.

Платформа развертывается в программной среде Kubernetes с помощью авторского кода, выполняющего установку и настройку всех необходимых компонент платформы из единого репозитория. Доступ пользователей платформы производится через веб-браузер.

«Мы не первый год внедряем востребованные решения в сфере управления данными и машинного обучения, – сказал исполнительный директор «Иннодата» Александр Сергиенко. – Регистрация в Роспатенте платформы «ML фаб» – очередной важный этап для этого направления деятельности нашей компании и укрепления ее позиций на рынке отечественных разработчиков инновационных цифровых продуктов. В рамках текущих и будущих проектов мы планируем адаптировать универсальный функционал решения под потребности и бизнес-процессы наших заказчиков из различных отраслей, включая транспорт, ритейл и промышленность».

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«Иннодата» — российский разработчик инновационного ПО, резидент Иннополиса. В технологический стек компании входят такие направления, как управление большими данными, предсказательная аналитика, разработка с использованием технологий искусственного интеллекта, Machine Learning, Process Mining и Task Mining. Разработки сфокусированы на следующих сегментах: транспортная отрасль, промышленность, FMCG и дистрибьюторские компании, финансовые институты, девелопмент в строительной сфере.