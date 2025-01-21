Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Task Mining технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине


  • Мониторинг бизнес-действий сотрудников для анализа трудозатрат на операции и поиска способов оптимизации
  • Task Mining – это технология, которая фокусируется на записи и последующем анализе действий пользователя на рабочем компьютере. Благодаря инструменту можно зафиксировать отдельные действия пользователя, такие как клики мышкой, переходы между приложениями, заполнение полей в формах, нажатия клавиш, перемещения между приложениями, а также бизнес-контекст. Эти данные обрабатываются и исследуются для более детального понимания всех этапов процесса, выявления «узких мест», автоматизации рутинных задач и оценки производительности сотрудников. Task Mining позволяет обогатить цифровые следы из информационных систем данными о действиях сотрудников, а также оцифровать их работу за пределами автоматизированных систем, например, при использовании электронной почты, офисных приложений или браузера.
  • Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов

21.01.2025 АльфаСтрахование оптимизирует операционный учет с Proceset 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
12.11.2024 «Страховой Дом ВСК» внедрил Proceset для оптимизации бизнес-процессов 1
21.10.2024 PIX Robotics разработала решение для автоматического создания программного робота 1
16.10.2024 Proceset выводит процессную аналитику на новый уровень с помощью динамических дашбордов 1
09.10.2024 НИУ ВШЭ улучшает бизнес-процессы с помощью Proceset 1
17.09.2024 ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России 1
26.08.2024 Сервис «Нормирование операций» расширяет спектр услуг MD Audit от компании SL Soft 1
08.07.2024 Росбанк совместно с GlowByte проанализировал процесс открытия зарплатных счетов с помощью технологии Process Mining  1
02.07.2024 Технология Task Mining от Proceset активно используется в МТС для оптимизации операций клиентского сервиса 1
18.06.2024 Proceset помогает улучшать процессы клиентского сервиса МТС 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 2
23.04.2024 Роботизация или автоматизация: что выбрать 1
28.02.2024 ProcessTech 2024: состоялся масштабный митап по Process Mining и Task Mining 1
11.12.2023 «Иннодата» зарегистрировала в Роспатенте платформу «ML фаб» 1
21.11.2023 «Генериум» оптимизирует закупки с помощью системы активной бизнес-аналитики Proceset 1
10.10.2023 PIX Robotics анонсирует решение класса Process Mining — «PIX аналитик процессов» 1
09.10.2023 Почему все больше российских компаний начинают работать с технологией Process Mining 1
21.09.2023 «Сбер» расширяет возможности процессной аналитики с помощью Task Mining 1
30.06.2023 Николай Буланов, PIX Robotics: Процессный подход — это новый этап управления организацией 1
29.06.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2023 1
27.06.2023 «Магистрат-Дон» формирует цены с помощью платформы DPrice 1
18.05.2023 Как Task Mining помогает Газпромбанку определять потенциал роботизации 1
25.04.2023 Антон Тумаков, ЕДИНЫЙ ЦУПИС: «В нашей компании роботизация приносит пользу сотрудникам большинства департаментов» 1
18.04.2023 СберФакторинг на треть ускорил процесс онбординга новых клиентов с Proceset 1
13.04.2023 PIX Robotics выводит на рынок новую платформу для оцифровки и управления бизнес-процессами — «PIX Процессы» . 1
06.03.2023 МТС и «Инфомаксимум» реализовали проект интеллектуального анализа процесса массового подбора персонала 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1
15.12.2022 GlowByte и «Инфомаксимум» обеспечат бизнес инструментами Process Mining и Task Mining 1
04.10.2022 «Петрович» оптимизирует процессы с помощью технологии process mining 1
23.09.2022 Как правильно расставить приоритеты при внедрении RPA 1
25.08.2022 OCS Distribution представляет партнерам решения для бизнес-аналитики от «Инфомаксимум» 1
24.08.2022 «Т1 интеграция» и «Инфомаксимум» заключили партнерское соглашение 1
22.07.2022 iBPMS — новое слово на рынке BPM 1
14.07.2022 4 самых популярных процесса для оптимизации с помощью BPM-систем назвали аналитики Market.CNews 1
04.07.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2022 1
25.03.2022 Инфомаксимум представит собственную BI-систему, способную заменить иностранные аналоги, на конференции CNews «Импортозамещение 2022» 1
09.12.2021 50% российских компаний планирует внедрить Process Mining к 2024 году 1
30.11.2021 На смену BPM приходит iBPMS с искусственным интеллектом 1

Публикаций - 44, упоминаний - 45

Task Mining и организации, системы, технологии, персоны:

Infomaximum - Инфомаксимум 31 19
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 8
8213 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 3
UIPath 101 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 2
Comindware - Колловэар 154 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Directum - Директум 1089 2
Ramax - Рамакс 115 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 2
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
Первая Форма - 1Форма 47 2
Camunda - Camunda Services GmbH 25 2
Иннодата - Innodata 22 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 2
Celonis 26 2
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 113 2
Ростелеком 9699 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 2
R-Vision - Р-Вижн 153 2
Ростелеком - TData - ТДата 24 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
CoWork - Коворкинг Платформ 17 2
Diasoft - Диасофт 870 2
Базальт СПО - BaseALT 654 2
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
МегаФон 8803 1
Citrix Systems 812 1
ММК Информсервис 51 1
Biocad - Биокад 78 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 6
ГПБ - Газпромбанк 1084 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 3
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 3
Альфа-Банк 1769 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
Кофемания 51 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
МОСГАЗ 42 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Adventum - Адвентум консалтинг 4 1
Свеза - Sveza 29 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Ренессанс Страхование 160 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 30
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 24
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 21
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 16
Оцифровка - Digitization 4539 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 8
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 8
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 42 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 5
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 5
Infomaximum - Proceset Process mining 29 20
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 5
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 34 4
ELMA 365 Low-code BPM 109 3
Microsoft Office 3734 3
PIX RPA Platform. 75 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
Abbyy Timeline 5 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 2
PIX BI 52 2
Примо РПА - Primo RPA 31 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 2
PIX Аналитик процессов 2 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Linux OS 9936 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
OpenAI ChatGPT 338 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 2
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Новые облачные технологии - МойОфис 777 2
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition 14 1
Statista 229 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 1
Node.js - программная платформа - Express.js 103 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Red Hat OpenShift 132 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
Docker Swarm 15 1
МегаФон Контроль автопарка 11 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Бочкин Александр 29 18
Буланов Николай 13 5
Шарипов Степан 4 4
Шушкин Дмитрий 95 3
Поваляева Елизавета 3 3
Голубинцев Алексей 4 3
Заянц Илья 46 2
Кудряшов Сергей 15 2
Глушак Андрей 4 2
Сергиенко Александр 13 2
Пашкова Ирина 3 2
Иванов Иван 17 2
Свидунович Татьяна 6 2
Шадаев Максут 1008 2
Урусов Виктор 127 2
Суровец Дмитрий 76 2
Геллерман Михаил 34 2
Ермаков Валерий 124 2
Панченко Иван 138 2
Глазков Александр 137 2
Кубарев Алексей 52 2
Мельникова Алиса 90 2
Козырев Алексей 321 2
Анпилов Антон 17 2
Самойленко Дмитрий 16 2
Масляный Константин 18 2
Семенов Михаил 22 2
Кирьянова Александра 135 2
Глухов Иван 27 2
Давиденко Алексей 15 2
Коконов Андрей 2 1
Моряков Павел 7 1
Колесов Александр 54 1
Вахнин Павел 53 1
Ерофеев Денис 6 1
Руднева Валентина 26 1
Писаренко Максим 1 1
Кабанов Николай 3 1
Лобачев Владимир 4 1
Андреев Владимир 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Европа 21767 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Нидерланды 3517 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 9
Экономический эффект 1067 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Аудит - аудиторский услуги 2657 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 3
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 3
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 102 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Gartner - Гартнер 3556 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Fortune Global 100 140 1
Infogence Global Research 2 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
ELMA DAY 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще