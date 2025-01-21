Task Mining технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине
- Мониторинг бизнес-действий сотрудников для анализа трудозатрат на операции и поиска способов оптимизации
- Task Mining – это технология, которая фокусируется на записи и последующем анализе действий пользователя на рабочем компьютере. Благодаря инструменту можно зафиксировать отдельные действия пользователя, такие как клики мышкой, переходы между приложениями, заполнение полей в формах, нажатия клавиш, перемещения между приложениями, а также бизнес-контекст. Эти данные обрабатываются и исследуются для более детального понимания всех этапов процесса, выявления «узких мест», автоматизации рутинных задач и оценки производительности сотрудников. Task Mining позволяет обогатить цифровые следы из информационных систем данными о действиях сотрудников, а также оцифровать их работу за пределами автоматизированных систем, например, при использовании электронной почты, офисных приложений или браузера.
- Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов
Task Mining и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 2
|Бочкин Александр 29 18
|Буланов Николай 13 5
|Шарипов Степан 4 4
|Шушкин Дмитрий 95 3
|Поваляева Елизавета 3 3
|Голубинцев Алексей 4 3
|Заянц Илья 46 2
|Кудряшов Сергей 15 2
|Глушак Андрей 4 2
|Сергиенко Александр 13 2
|Пашкова Ирина 3 2
|Иванов Иван 17 2
|Свидунович Татьяна 6 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Урусов Виктор 127 2
|Суровец Дмитрий 76 2
|Геллерман Михаил 34 2
|Ермаков Валерий 124 2
|Панченко Иван 138 2
|Глазков Александр 137 2
|Кубарев Алексей 52 2
|Мельникова Алиса 90 2
|Козырев Алексей 321 2
|Анпилов Антон 17 2
|Самойленко Дмитрий 16 2
|Масляный Константин 18 2
|Семенов Михаил 22 2
|Кирьянова Александра 135 2
|Глухов Иван 27 2
|Давиденко Алексей 15 2
|Коконов Андрей 2 1
|Моряков Павел 7 1
|Колесов Александр 54 1
|Вахнин Павел 53 1
|Ерофеев Денис 6 1
|Руднева Валентина 26 1
|Писаренко Максим 1 1
|Кабанов Николай 3 1
|Лобачев Владимир 4 1
|Андреев Владимир 97 1
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