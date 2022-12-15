GlowByte и «Инфомаксимум» обеспечат бизнес инструментами Process Mining и Task Mining

Российский поставщик BI- и Big Data-решений GlowByte и отечественный разработчик решений для бизнес-аналитики «Инфомаксимум» объявили о партнерстве. В рамках сотрудничества стороны предложат российскому рынку систему активной бизнес-аналитики Proceset. Об этом CNews сообщила Ирина Пашкова, менеджер по развитию бизнеса команды Process Intelligence в GlowByte.

«Инфомаксимум» разрабатывает Proceset с 2017 г. Уже в 2019 г. состоялись первые пилотные проекты и коммерческое внедрение в одном из топ-10 банков России. В том же году система внесена в реестр российского ПО.

Благодаря технологии Process Mining происходит поиск узких мест в бизнес-процессах и их контроль, а использование Task Mining позволяет углубить анализ, дополняя картину процесса данными о ручных действиях сотрудников, которые не находят отражение в цифровых логах систем.

Платформа Proceset обеспечивает полный аналитический цикл и включает в себя сбор и загрузку данных, аналитику, а также автореагирование на динамику KPI на основе скриптов. Источником для построения модели процесса служат фактические данные о прохождении процесса через информационные системы компании, что позволяет увидеть его реальное течение и происходящие в действительности отклонения.

«Точность, гибкость и быстрота принятия решений жизненно важны для современных компаний, – отметил Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимума». – Чем оперативнее бизнес реагирует на изменения, тем он более конкурентоспособен. Чтобы добиться этого, и люди, и IT-системы должны обладать наиболее релевантной информацией в самый важный момент времени – сейчас – и использовать ее для мгновенного запуска правильных действий. Proceset нацелен именно на это».

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Ирина Пашкова сказала: «Мы рады добавить в наш список партнеров компанию «Инфомаксимум» – одного из сильных игроков на рынке отечественного Process Mining. Надеемся на долгосрочное и продуктивное взаимодействие и уже прорабатываем с коллегами совместные инициативы. Сам по себе Process Mining – это прогрессивно и перспективно, но от теории до практического применения непростой путь. Мы помогаем бизнесу пройти этот путь как можно оптимальнее и внедрить технологию в культуру компании».

Стороны подчеркнули, что совместные пилотные проекты уже начались.