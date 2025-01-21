Infomaximum Proceset Process mining
Решение Proceset объединяет:
- Process Mining – процессная аналитика для контроля качества выполнения процессов и нахождения в них проблемных зон;
- Business Intelligence (BI) – создание аналитических отчетов;
- Automation – автоматизация действий и принятия бизнес‑решений на основе анализа данных и заложенных сценариев реакции на события;
- Task Mining – мониторинг бизнес-действий сотрудников для анализа трудозатрат на операции и поиска способов оптимизации.
Александр Бочкин, генеральный директор ИТ-компании , «Инфомаксимум» "Возможности российской BI-системы «Proceset»" - 31 марта 2022 года конференция CNews "Импортозамещение 2022"
Infomaximum и организации, системы, технологии, персоны:
|Бочкин Александр 29 25
|Шарипов Степан 4 4
|Буланов Николай 13 3
|Коптелов Андрей 109 3
|Поваляева Елизавета 3 3
|Голубинцев Алексей 4 3
|Ситников Николай 14 2
|Кондратенко Кирилл 19 2
|Комраков Николай 6 2
|Селезнев Денис 26 2
|Сухова Елена 4 2
|Осипенко Наталья 11 2
|Пашкова Ирина 3 2
|Глушак Андрей 4 2
|Иванов Иван 17 2
|Свидунович Татьяна 6 2
|Баранов Роман 14 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Климов Иван 24 1
|Паршин Максим 316 1
|Мусолов Вячеслав 15 1
|Ермаков Антон 13 1
|Гребенщиков Дмитрий 36 1
|Гусев Михаил 23 1
|Касимов Денис 22 1
|Шкурпела Полина 12 1
|Харьков Станислав 2 1
|Долотина Елена 1 1
|Гришин Виталий 2 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Труненков Сергей 35 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Шведова Анна 3 1
|Пчелин Юрий 38 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Денисов Владислав 4 1
|Савельев Игорь 7 1
|Салий Денис 5 1
|Чепакин Андрей 26 1
|Кабаков Ярослав 59 1
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