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Infomaximum Proceset Process mining

Infomaximum - Proceset Process mining

Решение Proceset объединяет:

  • Process Mining – процессная аналитика для контроля качества выполнения процессов и нахождения в них проблемных зон;
  • Business Intelligence (BI) – создание аналитических отчетов;
  • Automation – автоматизация действий и принятия бизнес‑решений на основе анализа данных и заложенных сценариев реакции на события;
  • Task Mining – мониторинг бизнес-действий сотрудников для анализа трудозатрат на операции и поиска способов оптимизации.
 

Александр Бочкин, генеральный директор ИТ-компании , «Инфомаксимум» "Возможности российской BI-системы «Proceset»" - 31 марта 2022 года конференция CNews "Импортозамещение 2022"
 


21.01.2025 АльфаСтрахование оптимизирует операционный учет с Proceset 1
18.12.2024 HeadHunter усиливает операционную эффективность с Proceset 1
12.11.2024 «Страховой Дом ВСК» внедрил Proceset для оптимизации бизнес-процессов 1
16.10.2024 Proceset выводит процессную аналитику на новый уровень с помощью динамических дашбордов 1
09.10.2024 НИУ ВШЭ улучшает бизнес-процессы с помощью Proceset 1
17.09.2024 ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России 1
08.07.2024 Росбанк совместно с GlowByte проанализировал процесс открытия зарплатных счетов с помощью технологии Process Mining  1
02.07.2024 Технология Task Mining от Proceset активно используется в МТС для оптимизации операций клиентского сервиса 1
18.06.2024 Proceset помогает улучшать процессы клиентского сервиса МТС 1
23.04.2024 Роботизация или автоматизация: что выбрать 1
28.02.2024 ProcessTech 2024: состоялся масштабный митап по Process Mining и Task Mining 1
19.02.2024 Станет ли BPM основой цифровой трансформации организаций 1
21.11.2023 «Генериум» оптимизирует закупки с помощью системы активной бизнес-аналитики Proceset 1
02.11.2023 Первый в России функционал мультипроцессной аналитики появился в системе активной бизнес-аналитики Proceset 1
09.10.2023 Почему все больше российских компаний начинают работать с технологией Process Mining 1
18.05.2023 Как Task Mining помогает Газпромбанку определять потенциал роботизации 1
18.04.2023 СберФакторинг на треть ускорил процесс онбординга новых клиентов с Proceset 1
18.04.2023 Как выбрать процесс для роботизации и рассчитать эффективность RPA 1
06.03.2023 МТС и «Инфомаксимум» реализовали проект интеллектуального анализа процесса массового подбора персонала 1
28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1
15.12.2022 GlowByte и «Инфомаксимум» обеспечат бизнес инструментами Process Mining и Task Mining 1
23.09.2022 Как правильно расставить приоритеты при внедрении RPA 1
25.08.2022 OCS Distribution представляет партнерам решения для бизнес-аналитики от «Инфомаксимум» 1
24.08.2022 «Т1 интеграция» и «Инфомаксимум» заключили партнерское соглашение 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 2
25.03.2022 Инфомаксимум представит собственную BI-систему, способную заменить иностранные аналоги, на конференции CNews «Импортозамещение 2022» 1
25.12.2019 Николай Ситников, «Рамакс» -

Трендом ближайшего будущего станет создание цифровых двойников компаний

 1
18.04.2018 Navicon начал внедрять process mining в российских компаниях 1

Публикаций - 29, упоминаний - 30

Infomaximum и организации, системы, технологии, персоны:

Infomaximum - Инфомаксимум 31 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 6
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 4
Ramax - Рамакс 115 3
8213 3
Celonis 26 3
Comindware - Колловэар 154 2
Salesforce.com 427 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
GreenData - Гриндата 31 2
SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 2
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ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 113 2
Navicon - Навикон 284 1
AnyLogic - XJ Technologies - Экс Джей Текнолоджис 19 1
Intel Corporation 12197 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
OpenText 207 1
SAP SE 5276 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Oracle Corporation 6687 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Directum - Директум 1089 1
Хост ГК - HostVM 46 1
Цифра ГК 2426 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
Qlik - QlikTech 160 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 4
ГПБ - Газпромбанк 1084 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 3
Ренессанс Страхование 160 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 2
Абсолют Банк 230 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
Альфа-Банк 1769 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Свеза - Sveza 29 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Газпром ПАО 1342 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Ингосстрах СПАО 421 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
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Комус 94 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
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Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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