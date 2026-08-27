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«Витте Консалтинг» предложит клиентам платформу Proceset для интеллектуальной автоматизации

Компания «Витте Консалтинг» (входит в ГК «Айтеко») и российский вендор «Инфомаксимум» заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «Витте Консалтинг» будет участвовать во внедрении и реализации цифровой платформы Proceset, и оказывать услуги в области процессной аналитики. Об этом CNews сообщили представители ГК «Айтеко».

Партнерство объединит экспертизу «Витте Консалтинг» в автоматизации систем управления предприятием и организационных изменений с аналитикой бизнес-процессов (Process Mining) и бизнес-операций (Task Mining). Компания специализируется на внедрении, разработке и сопровождении корпоративных систем, в том числе решений для управления производством, финансами, логистикой и персоналом.

Proceset позволяет восстанавливать реальный ход бизнес-процессов на основе данных корпоративных информационных систем и действий сотрудников. Платформа помогает выявлять отклонения, задержки, избыточные операции и другие источники потерь, рассчитывать трудозатраты и оценивать потенциал оптимизации и автоматизации.

В проектах «Витте Консалтинг» процессная аналитика может использоваться как инструмент диагностики перед изменением корпоративных систем и как средство контроля результатов после внедрения. Это позволит заказчикам принимать решения об автоматизации на основе фактических данных.

«Заказчикам важно не просто внедрить очередной ИТ-инструмент, а получить основу для управляемых изменений. Для этого необходимо видеть, как процессы выполняются на практике: где возникают задержки, дублируются операции и расходуются лишние ресурсы. Proceset формирует такую картину на основе фактических данных, а экспертиза «Витте Консалтинг» позволяет переводить результаты анализа в конкретные изменения корпоративных систем и процессов управления», — сказал Артем Акопов, генеральный директор «Витте Консалтинг».

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Стороны будут совместно развивать проекты, охватывающие диагностику процессов, внедрение инструментов процессной аналитики и дальнейшую реализацию инициатив по повышению операционной эффективности.

«Ценность процессной аналитики не ограничивается визуализацией процессов и поиском отклонений. Бизнесу важно понимать, какие изменения действительно дадут максимально возможный экономический результат. Proceset помогает находить точки потерь и оценивать потенциал улучшений, а экспертиза «Витте Консалтинг» — реализовывать эти изменения на практике и масштабировать их на уровне компании», — сказал Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум».

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