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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179351
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Акопов Артем


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Как ERP превращаются в экосистему цифровых решений 1
17.05.2023 «Витте консалтинг» и Directum заключили соглашение о партнерстве 1
21.07.2022 «Витте консалтинг» создала центр альтернативной технической поддержки информационных систем SAP 1
07.10.2014 Система SAP HCM Госкорпорации «Росатом» доработана согласно требованиям Фонда социального страхования 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Акопов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5357 3
Айтеко - Витте Консалтинг 28 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 228 1
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 1
Directum - Директум 1137 1
SAP CIS - САП СНГ 857 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 63 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 192 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10737 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12539 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4254 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 931 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10908 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9027 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12993 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7010 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 556 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1408 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3330 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 53 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 826 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 215 1
Ткачук Владимир 1 1
Красавин Илья 12 1
Патракова Анжела 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 4
Россия - СФО - Новосибирск 4498 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6168 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3053 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8059 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6072 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3375 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
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