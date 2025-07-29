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Акопов Артем
УПОМИНАНИЯ
Акопов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
|СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
|Ткачук Владимир 1 1
|Красавин Илья 12 1
|Патракова Анжела 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
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