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Айтеко Витте Консалтинг

Айтеко - Витте Консалтинг

Витте Консалтинг – компания, специализирующаяся на разработке и внедрении технологий для решения задач по автоматизации бизнеса в сфере управления ИТ-активами, производством и управления персоналом. Реализует системы управления предприятием и организационными изменениями.  Оказывает услуги в области внедрения, разработки, поддержки и развития систем автоматизации бизнеса. Имеет собственный центр разработки, а также компетенции по решениям SAP. Входит в группу компаний «Айтеко».

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Как ERP превращаются в экосистему цифровых решений 1
17.05.2023 «Витте консалтинг» и Directum заключили соглашение о партнерстве 1
23.03.2023 «Витте консалтинг» представила систему для организации работы удаленных сотрудников и учёта рабочего времени распределенных ИТ-команд 1
21.07.2022 «Витте консалтинг» создала центр альтернативной технической поддержки информационных систем SAP 1
03.09.2021 «Ай-теко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками 1
12.11.2020 «Витте консалтинг» стала партнером «Магнита» по автоматизации HR-процессов 1
26.10.2020 «Магнит» запустил программу трансформации ERP 2
06.07.2020 «Витте Консалтинг» представил новый сервис по управлению корпоративными данными 1
25.12.2019 Интегратор становится локомотивом комплексной цифровой трансформации компаний 1
15.11.2019 «АйТеко» представила новые решения для цифровизации 1
25.09.2019 «Витте консалтинг» и «Юнидата» займутся проектами в области управления данными 1
15.08.2019 «Витте консалтинг» стал исключительным правообладателем товарного знака платформы по управлению данными «Цифровой алфавит» 1
06.03.2019 Система «Цифровой алфавит» включена в Единый реестр российского ПО 1
06.08.2018 «АйТеко» вошла в десятку рейтинга CNews среди поставщиков решений для анализа данных 1
26.09.2017 «Витте Консалтинг» представила систему мониторинга сервисов «КоСМоС» 2
31.05.2017 «АйТеко» и Mail.Ru Group представили программную IIoT-платформу на базе технологий Tarantool 1
14.06.2016 «Ай-Теко» внедрила систему управления программными ИТ-активами в Райффайзенбанке 1
21.04.2015 В «Северстали» создана система интеллектуальной поддержки контрольных функций 1
08.04.2015 «Витте Консалтинг» автоматизирует центральную диспетчерскую службу в АК «Алроса» 1
24.03.2015 Председателем itSMF России избран представитель ГК «Ай-Теко» 1
10.03.2015 «Ай-Теко» обеспечила всесторонний мониторинг интеграционной архитектуры «Райффайзенбанка» 1
24.02.2015 Специалисты «Витте Консалтинг» получили сертификаты по стандарту ISO 55001 1
18.12.2014 Новый фронт рынка ИТ-услуг: управление ИТ-ландшафтом госкорпораций 1
15.12.2014 Мобильные приложения превращаются в категорию must have 1
12.12.2014 Российский рынок ИТ-услуг в долларовом выражении сократится на 10% в 2015 г. 1
05.12.2014 «Витте Консалтинг» анонсировала «ВиттеДокс» — новое решение для автоматизации документооборота 1
07.10.2014 Пятая часть бизнеса «Ай-Теко» выведена в отдельную консалтинговую компанию 1
07.10.2014 «Витте Консалтинг» — новый бренд «Ай-Теко» по управлению активами 1

Публикаций - 28, упоминаний - 30

Айтеко и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 21
SAP SE 5357 9
Oracle Corporation 6783 3
Айтеко Бизнес Консалтинг 12 3
Айтеко АРБИТЕК 3 2
Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 18 2
IBM - International Business Machines Corp 9488 2
Ланит - Норбит - Norbit 387 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
HP Inc. 5726 2
Accenture plc 687 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 1
Softline - Polymatica - Полиматика 180 1
Т1 Сервионика - Servionica 264 1
Novardis - Новардис Консалтинг 62 1
BI Partner - БиАй Партнер 36 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Айтеко ЦКТ - Айтеко Центр когнитивных технологий 3 1
Microsoft Corporation 24971 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
Google LLC 12030 1
VK - Mail.ru Group 3497 1
Samsung Electronics 10425 1
8610 1
Apple Inc 12346 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 1
Red Hat 1329 1
Honeywell 287 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 127 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 37 1
Астерос Сервис 10 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1476 1
Роснано Информ 6 1
Ростех - РТ-Информ 142 1
Парадигма 156 1
Directum - Директум 1137 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 909 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 1
Почта России ПАО 2194 1
Северсталь ПАО - Severstal 526 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 226 1
Superjob - Суперджоб 648 1
IKEA - ИКЕА 162 1
Интеркоммерц КБ 34 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Алмаздортранс ТК ПУ - Транспортная компания 1 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
Энерджи Логистика 6 1
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Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 493 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4562 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6147 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 98 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 330 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 330 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1462 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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