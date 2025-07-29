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Айтеко Витте Консалтинг
Витте Консалтинг – компания, специализирующаяся на разработке и внедрении технологий для решения задач по автоматизации бизнеса в сфере управления ИТ-активами, производством и управления персоналом. Реализует системы управления предприятием и организационными изменениями. Оказывает услуги в области внедрения, разработки, поддержки и развития систем автоматизации бизнеса. Имеет собственный центр разработки, а также компетенции по решениям SAP. Входит в группу компаний «Айтеко».
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 1 240 500 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Айтеко и организации, системы, технологии, персоны:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 330 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1462 1
|Заславский Алексей 13 8
|Хает Илья 4 3
|Надеин Андрей 16 3
|Попов Сергей 141 2
|Зимненко Игорь 6 2
|Медведева Светлана 5 2
|Селиванов Дмитрий 51 2
|Шакиров Шамиль 22 2
|Толь Елена 8 2
|Ли Андрей 5 2
|Акопов Артем 4 2
|Качёлкин Максим 4 2
|Калагин Илья 13 1
|Кузнецов Сергей 159 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Григорьева Мария 25 1
|Лямин Алексей 13 1
|Тиунов Андрей 8 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Ермакова Наталья 5 1
|Голубев Михаил 11 1
|Тихонов Вячеслав 6 1
|Булгаков Кирилл 126 1
|Ройтенберг Марк 16 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Орлик Сергей 83 1
|Осипов Константин 14 1
|Морозов Дмитрий 19 1
|Есипович Игорь 3 1
|Третьякова Мария 4 1
|Пугачев Михаил 2 1
|Цыбулевская Ольга 1 1
|Соловкин Юрий 6 1
|Миронов Владислав 5 1
|Боброва Анна 5 1
|Солопов Павел 1 1
|Федосеев Борис 1 1
|Потапова Людмила 2 1
|Ярцев Дмитрий 2 1
|Чеченев Сергей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151389 16
|Земля - планета Солнечной системы 10509 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 1
|Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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