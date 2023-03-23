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«Витте консалтинг» представила систему для организации работы удаленных сотрудников и учёта рабочего времени распределенных ИТ-команд

«Витте консалтинг» представила систему для организации работы удаленных сотрудников, учёта рабочего времени распределенных ИТ-команд. Также решение ViWork позволяет решать задачи по созданию и контролю бюджетно-ресурсного плана проекта.

Корпоративная система управления ресурсами ViWork предназначена для компаний, имеющих удаленные и распределенные команды ИТ-специалистов, взаимодействующих с ИП, ГПХ, самозанятыми сотрудниками. В системе организовано ведение проектов с детализацией до этапов, отражены затраты и взаиморасчеты. Можно применять различные фильтры для отображения и поиска информации, например, статус проекта, срок реализации, менеджер проекта.

В части ресурсного планирования система позволяет спланировать проектную команду, в том числе с учётом необходимых навыков и компетенций, с учётом занятости на других проектах. Ведение табеля учёта рабочего времени интегрировано с ведением отпусков, которое также осуществляется в системе. Отчётность ViWork (фактическая занятость сотрудников, плановая занятость и т.д.) упрощает принятие управленческих решений. Ролевая модель, возможность формирования индивидуальных путей согласования для утверждения отпусков и табелей, а также другие возможности системы позволяют решать организационные задачи.

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«Сейчас стало привычной практикой взаимодействие с сотрудниками, которые находятся в разных городах, в разных странах мира. Для оптимизации их работы над проектами и учета ресурсов мы создали систему ViWork. Она поможет руководителям проектов осуществлять эффективное планирование времени, бюджетов, загрузки команд, отслеживать дополнительные трудозатраты, видеть актуальную статистику и легко прогнозировать результаты работы», – сказала Карина Лимонова, директор департамента, руководитель проектов автоматизации HR, компания «Витте консалтинг» (ГК «Айтеко»).

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