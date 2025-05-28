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РАУ ИТ РАУ IT РАУ АйТи РАУ Компьютерс
РАУ ИТ – сертифицированная компания-интегратор, официальный партнер фирмы «1С» с 2010 года. Компания специализируется на внедрениях и адаптации ERP-систем 1С в России и за рубежом, является официальным партнером 1C International. РАУ ИТ занимается внедрением отраслевых решений для крупного бизнеса в производственных компаниях, энергетике, ритейле, логистике, медицине, фармацевтике, ресторанно-гостиничном сегменте и других. Компания участвует в квалификационных проектах фирмы 1С «Центр компетенции 1С:КОРП», «1С:Консалтинг», «Центр компетенции по ERP-решениям», «Центр компетенции по документообороту», «Центр сетевой компетенции», «Центр сертифицированного обучения».
Команда РАУ ИТ помогает своим заказчикам достигать бизнес-целей с помощью внедрения современных систем учета и индивидуальных разработок. Также компания производит цифровую модернизацию и комплексную автоматизацию предприятий:
- внедрение ERP-систем;
- переход на 1С с зарубежного ПО;
- разработка систем с нуля;
- веб- и мобильная разработка;
- миграции данных и сложные интеграционные связи;
- оптимизация быстродействия высоконагруженных систем.
РАУ ИТ занимается разработкой собственных решений, в том числе системы для управления своей службой доставки и внутрипроизводственной логистикой «Маппа», которое рекомендовано Минцифры РФ и входит в «Реестр российского программного обеспечения».
УПОМИНАНИЯ
РАУ ИТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12038 1
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