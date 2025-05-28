РАУ ИТ - РАУ IT - РАУ АйТи - РАУ Компьютерс

РАУ ИТ – сертифицированная компания-интегратор, официальный партнер фирмы «1С» с 2010 года. Компания специализируется на внедрениях и адаптации ERP-систем 1С в России и за рубежом, является официальным партнером 1C International. РАУ ИТ занимается внедрением отраслевых решений для крупного бизнеса в производственных компаниях, энергетике, ритейле, логистике, медицине, фармацевтике, ресторанно-гостиничном сегменте и других. Компания участвует в квалификационных проектах фирмы 1С «Центр компетенции 1С:КОРП», «1С:Консалтинг», «Центр компетенции по ERP-решениям», «Центр компетенции по документообороту», «Центр сетевой компетенции», «Центр сертифицированного обучения».

Команда РАУ ИТ помогает своим заказчикам достигать бизнес-целей с помощью внедрения современных систем учета и индивидуальных разработок. Также компания производит цифровую модернизацию и комплексную автоматизацию предприятий:

РАУ ИТ занимается разработкой собственных решений, в том числе системы для управления своей службой доставки и внутрипроизводственной логистикой «Маппа», которое рекомендовано Минцифры РФ и входит в «Реестр российского программного обеспечения».