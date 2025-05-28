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РАУ ИТ РАУ IT РАУ АйТи РАУ Компьютерс

РАУ ИТ - РАУ IT - РАУ АйТи - РАУ Компьютерс

РАУ ИТ – сертифицированная компания-интегратор, официальный партнер фирмы «» с 2010 года. Компания специализируется на внедрениях и адаптации ERP-систем 1С в России и за рубежом, является официальным партнером 1C International. РАУ ИТ занимается внедрением отраслевых решений для крупного бизнеса в производственных компаниях, энергетике, ритейле, логистике, медицине, фармацевтике, ресторанно-гостиничном сегменте и других.  Компания участвует в квалификационных проектах фирмы 1С «Центр компетенции 1С:КОРП», «1С:Консалтинг», «Центр компетенции по ERP-решениям», «Центр компетенции по документообороту», «Центр сетевой компетенции», «Центр сертифицированного обучения». 

Команда РАУ ИТ помогает своим заказчикам достигать бизнес-целей с помощью внедрения современных систем учета и индивидуальных разработок. Также компания производит цифровую модернизацию и комплексную автоматизацию предприятий: 

РАУ ИТ занимается разработкой собственных решений, в том числе системы для управления своей службой доставки и внутрипроизводственной логистикой «Маппа», которое рекомендовано Минцифры РФ и входит в «Реестр российского программного обеспечения».  

УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 «Газинформсервис» и РАУ ИТ обеспечат безопасное внедрение «1С» для критически важных отраслей 1
23.05.2023 Как оптимизировать внутреннюю логистику предприятия? 1
17.01.2023 «Карелкамень» оптимизировал работу флота и исключил убыточные контракты с помощью «1С:ERP» и «1С:Документооборота» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

РАУ ИТ и организации, системы, технологии, персоны:

8481 2
АйТи 1382 2
Biocad - Биокад 82 1
SAP SE 5329 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 44 1
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