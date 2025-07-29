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Патракова Анжела
УПОМИНАНИЯ
Патракова Анжела и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперская Наталья 299 2
|Чернышенко Дмитрий 573 2
|Кулик Вадим 188 2
|Скоробогатова Ольга 56 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 376 2
|Крайнов Александр 17 2
|Безбогов Сергей 56 2
|Путин Владимир 3276 1
|Осеевский Михаил 329 1
|Мишустин Михаил 702 1
|Кузнецов Сергей 159 1
|Кузнецов Станислав 141 1
|Костин Андрей 62 1
|Ляпунов Игорь 128 1
|Плуготаренко Сергей 87 1
|Федоров Александр 24 1
|Райгородский Андрей 43 1
|Оселедец Иван 35 1
|Баранов Денис 20 1
|Тихонова Катерина 6 1
|Никитченко Анна 7 1
|Шойтов Александр 89 1
|Попова Наталья 14 1
|Душа Игорь 23 1
|Плясунов Юрий 10 1
|Анохова Елена 4 1
|Максимова Марина 11 1
|Хасин Евгений 20 1
|Колесников Максим 25 1
|Волковская Елена 4 1
|Роженцов Вадим 8 1
|Разумов Михаил 1 1
|Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
|Жилов Василий 10 1
|Артемьев Гранислав 2 1
|Прабарщук Анна 5 1
|Греф Герман 455 1
|Осипов Александр 91 1
|Жуйков Андрей 2 1
|Васильев Дмитрий 70 1
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