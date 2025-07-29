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Индексная книга (каталог) CNews*
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Патракова Анжела


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Системы управления базами данных: как перейти на российское 1
29.07.2025 Как ERP превращаются в экосистему цифровых решений 1
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
События и коллаборации: зачем ИТ-компаниям креативный маркетинг 1
Эпоха HCM: как автоматизация HR-процессов помогает развиваться бизнесу 1
Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран 1
Anna_Prabarshchuk_Gazinformservis 1
ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий 1
Василий Жилов, BSS: Синергия ДБО и речевых технологий в банках – основной драйвер роста в 2023 году 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Патракова Анжела и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7937 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4273 3
InfoWatch - Инфовотч 1053 2
Газинформсервис - ГИС 335 2
Google LLC 12030 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 321 2
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 14 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
Ростелеком 10056 1
SAP SE 5357 1
Cisco Systems 5174 1
Amazon Inc - Amazon.com 3075 1
X Corp - Twitter 2891 1
Apple Inc 12346 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 227 1
IBM - International Business Machines Corp 9488 1
Check Point Software Technologies 775 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1356 1
Fortinet 397 1
Крок - Croc 1788 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 682 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Цифра ГК 2497 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 235 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 113 1
Agima - Агима 24 1
Nvidia Corp 3613 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 28 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 96 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 350 1
Т1 Иннотех 186 1
Парадигма 156 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 57 1
КСОР 7 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 31 1
ИРИТ - Институт радиоэлектроники и информационных технологий 6 1
8610 1
Oracle Corporation 6783 1
Diasoft - Диасофт 961 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2915 2
Tesla Motors 414 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1504 2
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 565 1
ГПБ - Газпромбанк 1126 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 530 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1718 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1280 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
X5 Group - Перекрёсток 587 1
ПСБ - Промсвязьбанк 876 1
Газпром нефть 646 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1095 1
O2Consulting - О2Консалтинг 11 1
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 17 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 159 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 467 1
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 8 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 54 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12279 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5050 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6147 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4674 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3192 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4562 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 493 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2774 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1873 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 880 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
Парк Зарядье 41 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 13 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 140 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 153 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 305 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 98 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 118 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29825 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 5
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 947 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7029 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7858 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5456 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3330 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21370 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11918 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7183 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5506 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30997 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8248 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11706 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7696 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5496 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4254 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14097 3
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1802 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10908 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7238 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4719 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4309 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5656 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16459 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3373 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3120 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13070 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1841 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4348 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4222 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7797 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 403 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3557 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4899 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2596 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 162 2
Газинформсервис - Jatoba СУБД 84 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1247 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 746 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4847 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1477 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 196 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 142 1
BSS Digital2Go 16 1
OpenVPN 70 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 222 1
Stafory - робот Вера 345 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 100 1
Pinterest 70 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3370 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 231 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 60 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 39 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 200 1
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 26 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 58 1
Яндекс - Орбита Яндекс 360 - коворкинг 3 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 779 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1694 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 578 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1035 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 138 1
1С:ERP Управление предприятием 653 1
Tencent WeChat - мессенджер 153 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1105 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 614 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 327 1
1С:Документооборот КОРП 86 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 826 1
Yandex Database - YDB 36 1
Касперская Наталья 299 2
Чернышенко Дмитрий 573 2
Кулик Вадим 188 2
Скоробогатова Ольга 56 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 376 2
Крайнов Александр 17 2
Безбогов Сергей 56 2
Путин Владимир 3276 1
Осеевский Михаил 329 1
Мишустин Михаил 702 1
Кузнецов Сергей 159 1
Кузнецов Станислав 141 1
Костин Андрей 62 1
Ляпунов Игорь 128 1
Плуготаренко Сергей 87 1
Федоров Александр 24 1
Райгородский Андрей 43 1
Оселедец Иван 35 1
Баранов Денис 20 1
Тихонова Катерина 6 1
Никитченко Анна 7 1
Шойтов Александр 89 1
Попова Наталья 14 1
Душа Игорь 23 1
Плясунов Юрий 10 1
Анохова Елена 4 1
Максимова Марина 11 1
Хасин Евгений 20 1
Колесников Максим 25 1
Волковская Елена 4 1
Роженцов Вадим 8 1
Разумов Михаил 1 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
Жилов Василий 10 1
Артемьев Гранислав 2 1
Прабарщук Анна 5 1
Греф Герман 455 1
Осипов Александр 91 1
Жуйков Андрей 2 1
Васильев Дмитрий 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17682 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52808 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 2
Казахстан - Республика 5701 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1265 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13446 1
Армения - Республика 2342 1
Беларусь - Белоруссия 5907 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18071 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7846 1
Индия - Bharat 5588 1
США - Нью-Йорк 3110 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1021 1
Африка - Африканский регион 3534 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1762 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 431 1
Бразилия - Федеративная Республика 2412 1
Великобритания - Лондон 2393 1
Узбекистан - Республика 1812 1
Америка Латинская 1854 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 634 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1153 1
Нидерланды 3578 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 976 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 458 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 846 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 495 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 330 1
Америка Центральная 79 1
Москва - СЗАО - Строгино 48 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 720 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5287 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14434 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9465 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25122 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53358 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49846 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30717 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11412 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19587 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2586 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8064 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16914 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 428 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6096 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9254 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2432 2
Экономический эффект 1144 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3474 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6147 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8330 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1145 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3053 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1838 2
Образование в России 2430 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 634 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4130 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6458 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3683 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 995 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 234 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3575 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5315 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1468 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5155 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 514 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 379 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6072 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 991 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2379 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 568 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2959 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1045 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1039 1
DB-Engines 7 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3375 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 743 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 140 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1028 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1185 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 377 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1588 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 173 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 576 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 255 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 906 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 51 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Universal University 6 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 82 1
Зерокодер 2 1
Data Fusion Contest 10 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
CNews AWARDS - награда 531 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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