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Душа Игорь
УПОМИНАНИЯ
Душа Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 1
|Тойвонен Денис 3 1
|Паршиков Николай 2 1
|Роженцов Вадим 8 1
|Хасин Евгений 20 1
|Плясунов Юрий 10 1
|Абрамов Игорь 6 1
|Аносов Дмитрий 3 1
|Морозов Игорь 46 1
|Орешкин Алексей 2 1
|Касперская Наталья 297 1
|Разумов Михаил 1 1
|Бондарев Степан 1 1
|Пак Виктор 3 1
|Булгаков Кирилл 114 1
|Королев Михаил 3 1
|Рыбалко Алексей 1 1
|Спирин Антон 71 1
|Кабакова Виктория 1 1
|Демидов Сергей 127 1
|Зыков Сергей 2 1
|Курасов Александр 1 1
|Собачкин Александр 5 1
|Патракова Анжела 7 1
|Харитонович Алексей 1 1
|Меньшов Кирилл 122 1
|Галеев Артур 13 1
|Лашин Ренат 73 1
|Лукацкий Алексей 122 1
|Фетисов Алексей 47 1
|Кутузов Максим 21 1
|Думин Антон 11 1
|Мацыгин Юрий 47 1
|Полянский Денис 13 1
|Марков Антон 13 1
|Пермяков Руслан 20 1
|Вертоградов Владимир 29 1
|Калашников Евгений 13 1
|Белеванцев Андрей 2 1
|Семион Кирилл 34 1
|Кочетков Александр 4 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3295 1
|CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
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