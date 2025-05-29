Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175606
ИКТ 13668
Организации 10654
Ведомства 1463
Ассоциации 998
Технологии 3460
Системы 25637
Персоны 75378
География 2846
Статьи 1518
Пресса 1221
ИАА 698
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Душа Игорь


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Вендор НОТА поможет бизнесу сократить расходы на сетевую безопасность 1
Игорь Душа, «Нота Купол»: Есть три ИБ-сегмента, в которых потребности заказчиков выражены наиболее остро 1
25.07.2024 Вендор «Нота» автоматизировал учет объектов КИИ в ГК «Ключевые Системы и Компоненты» 1
03.07.2024 «Нота Купол» расширила функциональность продукта для защиты контейнерных сред 1
26.06.2024 Холдинг «Т1»: российские ИТ-решения для машиностроения достигли технологической зрелости 1
Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» 1
25.04.2024 Обновленная система «Нота Купол. Документы» ускорила создание модели угроз 1
15.04.2024 В России облегчат сертификацию ПО. При каждом изменении кода проходить ее заново не потребуется 1
19.01.2024 Цены на российский софт выросли и продолжат расти в 2024 году 1
19.12.2023 «Нота» запустила экосистему продуктов в области информационной безопасности 1
Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран 1
27.12.2022 Межсетевой экран InfoWatch Arma Industrial Firewall совместим с контроллерами «Овен» 1
02.12.2022 InfoWatch Arma заключила партнёрское соглашение с «Тринити» 1
25.10.2022 InfoWatch ARMA Industrial Firewall совместим с решениями DPA «Явиар инжиниринг» 1
15.07.2022 Infowatch Arma и «Лаборатория простор» заявили о совместимости своих продуктов 1
28.06.2022 InfoWatch ARMA выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана 1
22.06.2022 InfoWatch ARMA и АО НППКТ заявили о совместимости своих продуктов 1
20.06.2022 Кибербезопасность КИИ: от теории к практике 1
05.05.2022 InfoWatch ARMA продолжает работу над интеграционными возможностями 1
21.04.2022 InfoWatch ARMA обновила линейку продуктов для кибербезопасности АСУ ТП 1
15.09.2021 В интернете выявлено более 4000 открытых устройств АСУ ТП 1
24.08.2021 Infowatch Arma и ЧЭАЗ подписали заявление о совместимости своих флагманских решений 1
09.02.2021 InfoWatch ARMA протестирована на совместимость с Phoenix Contact 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Душа Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1043 13
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 308 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 152 2
Ростелеком 9925 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1294 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 113 2
Google LLC 11951 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 1
Qtech - Кьютэк 178 1
StormWall - Сторм системс 85 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 1
НППКТ 37 1
Лаборатория Простор 1 1
Явиар инжиниринг 1 1
Cisco Systems 5155 1
Check Point Software Technologies 769 1
Fortinet 393 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 8 1
Овен 21 1
Базальт СПО - BaseALT 694 1
Ред Софт - Red Soft 793 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 257 1
Код Безопасности 649 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 431 1
TrueConf - ТруКонф 407 1
Крок - Croc 1785 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1119 1
Цифра ГК 2474 1
Selectel - Селектел 406 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 461 1
Ланит - Норбит - Norbit 381 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5033 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2061 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 16 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 13 1
КСК Технологии 44 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт 19 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1688 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 397 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Газпром нефть 639 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4392 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12042 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3073 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4623 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3219 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 323 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 866 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29039 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 14
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2159 11
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1303 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30547 6
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 639 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4063 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6423 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26002 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1602 4
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 414 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12890 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7537 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 824 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24836 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5707 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13011 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4384 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11473 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10649 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 843 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3816 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7008 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 804 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 233 2
Оповещение и уведомление - Notification 4882 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12296 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8064 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6479 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2230 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2308 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2610 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 569 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 795 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 719 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14936 2
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 38 13
Т1 НОТА Купол 18 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4702 8
OpenVPN 70 3
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 16 2
FreePik 1140 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1047 2
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 25 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 274 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 141 1
Nuvia Phoenix 142 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 257 1
Qtech QSRV - серия СХД 15 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1761 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 193 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 256 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 135 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3295 1
Trinity - Тринити ER сервер 11 1
Новые облачные технологии - МойОфис 808 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 279 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 40 1
МТС Exolve 79 1
НППКТ - ОСнова ОСОН - osNova 8 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 510 1
Овен ПЛК 2 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 6 1
Тойвонен Денис 3 1
Паршиков Николай 2 1
Роженцов Вадим 8 1
Хасин Евгений 20 1
Плясунов Юрий 10 1
Абрамов Игорь 6 1
Аносов Дмитрий 3 1
Морозов Игорь 46 1
Орешкин Алексей 2 1
Касперская Наталья 297 1
Разумов Михаил 1 1
Бондарев Степан 1 1
Пак Виктор 3 1
Булгаков Кирилл 114 1
Королев Михаил 3 1
Рыбалко Алексей 1 1
Спирин Антон 71 1
Кабакова Виктория 1 1
Демидов Сергей 127 1
Зыков Сергей 2 1
Курасов Александр 1 1
Собачкин Александр 5 1
Патракова Анжела 7 1
Харитонович Алексей 1 1
Меньшов Кирилл 122 1
Галеев Артур 13 1
Лашин Ренат 73 1
Лукацкий Алексей 122 1
Фетисов Алексей 47 1
Кутузов Максим 21 1
Думин Антон 11 1
Мацыгин Юрий 47 1
Полянский Денис 13 1
Марков Антон 13 1
Пермяков Руслан 20 1
Вертоградов Владимир 29 1
Калашников Евгений 13 1
Белеванцев Андрей 2 1
Семион Кирилл 34 1
Кочетков Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52590 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1339 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14253 1
Индийский океан - Персидский залив 211 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5252 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2542 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5002 11
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1354 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9080 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14120 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 984 2
Энергетика - Energy - Energetically 5229 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 304 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3515 2
Аудит - аудиторский услуги 2816 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11248 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 566 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2261 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7366 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 951 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 474 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 369 1
Импортозамещение - параллельный импорт 517 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 704 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2945 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1270 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6423 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3091 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8226 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 190 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16722 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6169 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1946 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5927 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2342 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 56 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2484 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19227 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 645 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4036 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 782 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4240 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5593 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1015 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1975 1
Ведомости 1073 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3295 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1156 1
РАН - Российская академия наук 1930 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 81 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153