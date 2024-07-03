Разделы

Безопасность
|

«Нота Купол» расширила функциональность продукта для защиты контейнерных сред

Разработчики экосистемы продуктов и услуг в области информационной безопасности «Нота Купол» усовершенствовали инструментарий для защиты контейнерных сред, позволяющих запускать приложения изолированно от основной операционной системы. Это поможет повысить отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры без потери производительности, а также сократить трудозатраты специалистов на поиск уязвимостей.

В связи с увеличением числа разрабатываемых бизнес-приложений и снижением времени для их вывода на рынок компании все чаще стали использовать системы контейнеризации. Одновременно с ростом популярности этих инструментов повышается и запрос на их способность противостоять киберугрозам. Для того, чтобы актуализировать защитные механизмы, команда «Нота Купол». Контейнеры обновила функциональность продукта, отвечающего за безопасность контейнерных сред. Теперь система опирается на последние рекомендации по оперативному устранению и предотвращению угроз и использует 17 международных и отечественных баз уязвимостей.

В продукте появилась возможность осуществлять проверку кластеров разработки на соответствие мировым стандартам безопасности, настраивать поиск уязвимостей и оценивать возможное влияние найденных угроз с помощью встроенного алгоритма оценки рисков. При этом в случае инцидента или несанкционированного доступа инструменты защиты сработают, не затронув основную инфраструктуру. Решение совместимо с отечественными ОС, такими как Astra Linux и «Ред ОС».

«Регулярное обновление решений из экосистемы кибербезопасности необходимо, чтобы эффективно противостоять действиям злоумышленников, которые также постоянно совершенствуют способы атак. «Нота Купол. Контейнеры», учитывая лучшие практики при работе с контейнерными средами, позволяет пользователям самостоятельно оценивать риски на всех этапах разработки, повышать отказоустойчивость создаваемых и используемых приложений, оптимизировать ресурсы и выявлять аномалии. Принципиально важно, что происходит это без снижения производительности ИТ-конвейера», — отметил Игорь Душа, директор портфеля решений «Нота Купол».

Гегемония английского в ИИ-моделях: что делать
Генеративный ИИ

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Создана бесплатная и безопасная альтернатива Google Docs и MS Office. Она не следит за пользователями и не ворует пользовательские данные

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Создана сверхполезная утилита, очищающая Windows 11 от встроенных шпионских функций. С их помощью Microsoft собирает информацию о пользователях

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Устройствам под Android по всему миру угрожает троян с очень эффективным шифровальным модулем

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

10 самых умных роботов-газонокосилок: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024