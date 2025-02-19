Т1 НОТА Купол
Т1 НОТА Купол и организации, системы, технологии, персоны:
|Душа Игорь 22 9
|Булгаков Кирилл 104 2
|Спирин Антон 62 2
|Ларина Юлия 11 2
|Демидов Сергей 127 1
|Солонин Спартак 31 1
|Лашин Ренат 69 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Лукацкий Алексей 120 1
|Фетисов Алексей 42 1
|Щербаков Алексей 10 1
|Кутузов Максим 21 1
|Думин Антон 11 1
|Мацыгин Юрий 42 1
|Полянский Денис 12 1
|Марков Антон 13 1
|Пермяков Руслан 19 1
|Дбар Федор 36 1
|Галеев Артур 13 1
|Вертоградов Владимир 27 1
|Калашников Евгений 13 1
|Белеванцев Андрей 2 1
|Зыков Сергей 2 1
|Семион Кирилл 27 1
|Кочетков Александр 4 1
|Сорокин Игорь 14 1
|Собачкин Александр 5 1
|Чудинов Дмитрий 33 1
|Волынкин Илья 3 1
|Рыбалко Алексей 1 1
|Кабакова Виктория 1 1
|Курасов Александр 1 1
|Харитонович Алексей 1 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Козлачков Анатолий 3 1
|Шейкина Елена 3 1
|Морарь Максим 19 1
|Леженина Карина 2 1
|Лобоцкий Михаил 11 1
|Приклонская Анна 8 1
|Ведомости 1019 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1890 1
|Известия ИД 631 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
|CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341643, в очереди разбора - 767322.
Создано именных указателей - 169013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.