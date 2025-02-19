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Т1 НОТА Купол



19.02.2025 Вендор НОТА повысил безопасность ИТ-инфраструктуры «Интерроса» 1
11.11.2024 «ДиалогНаука» включила в продуктовый портфель ИБ-решения вендора НОТА 1
23.10.2024 «Нота» и «Лаборатория Числитель» обеспечат безопасное управление контейнерными средами 2
Игорь Душа, «Нота Купол»: Есть три ИБ-сегмента, в которых потребности заказчиков выражены наиболее остро 2
01.10.2024 «Нота Купол» и Orion soft обеспечили совместимость решений в области защиты и управления Kubernetes 2
19.09.2024 С началом учебного года появились новые схемы выманивания денег у россиян через интернет 1
15.08.2024 Prof-IT Group расширяет портфель ИБ-решений в партнерстве с компанией «Нота» 1
29.07.2024 ВТБ предложит клиентам решения по кибербезопасности и облачным сервисам 1
25.07.2024 Вендор «Нота» автоматизировал учет объектов КИИ в ГК «Ключевые Системы и Компоненты» 1
03.07.2024 «Нота Купол» расширила функциональность продукта для защиты контейнерных сред 2
26.06.2024 Холдинг «Т1»: российские ИТ-решения для машиностроения достигли технологической зрелости 1
Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» 1
23.05.2024 «Почта России» и НОТА объединят усилия в сфере кибербезопасности и корпоративных коммуникаций 1
22.05.2024 «Нота» и «Код Безопасности» планируют совместно развивать решения в области информационной безопасности 1
25.04.2024 Обновленная система «Нота Купол. Документы» ускорила создание модели угроз 1
15.04.2024 В России облегчат сертификацию ПО. При каждом изменении кода проходить ее заново не потребуется 1
19.01.2024 Цены на российский софт выросли и продолжат расти в 2024 году 1
19.12.2023 «Нота» запустила экосистему продуктов в области информационной безопасности 1

Публикаций - 18, упоминаний - 22

Т1 НОТА Купол и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - Т1 Группа 249 5
Код Безопасности 621 2
Ростелеком 9742 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Ред Софт - Red Soft 721 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2163 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1921 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1203 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 413 1
Крок - Croc 1777 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1059 1
Базальт СПО - BaseALT 662 1
Selectel - Селектел 390 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 57 1
Цифра ГК 2435 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 235 1
КСК Технологии 43 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 15 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 13 1
КСК - Ключевые системы и компоненты 8 1
Orion soft - Орион софт - 112 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 45 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Почта России ПАО 2119 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 1
Газпром нефть 622 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 382 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2873 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 8
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1549 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6187 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2177 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3846 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 652 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6280 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13261 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5403 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10274 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25500 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7658 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 775 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2491 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2837 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 541 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8066 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 906 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5327 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11439 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6724 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1250 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 578 1
DevOps - Development и Operations 878 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4248 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7455 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 327 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6834 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 264 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3324 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 761 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4503 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 947 2
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 46 2
FreePik 1025 2
Новые облачные технологии - МойОфис 789 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 474 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 164 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 107 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 35 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1271 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 214 1
МТС Exolve 70 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 94 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 32 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 1
Orion soft - Nova Container Platform 39 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 367 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 44 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 1
Душа Игорь 22 9
Булгаков Кирилл 104 2
Спирин Антон 62 2
Ларина Юлия 11 2
Демидов Сергей 127 1
Солонин Спартак 31 1
Лашин Ренат 69 1
Меньшов Кирилл 118 1
Лукацкий Алексей 120 1
Фетисов Алексей 42 1
Щербаков Алексей 10 1
Кутузов Максим 21 1
Думин Антон 11 1
Мацыгин Юрий 42 1
Полянский Денис 12 1
Марков Антон 13 1
Пермяков Руслан 19 1
Дбар Федор 36 1
Галеев Артур 13 1
Вертоградов Владимир 27 1
Калашников Евгений 13 1
Белеванцев Андрей 2 1
Зыков Сергей 2 1
Семион Кирилл 27 1
Кочетков Александр 4 1
Сорокин Игорь 14 1
Собачкин Александр 5 1
Чудинов Дмитрий 33 1
Волынкин Илья 3 1
Рыбалко Алексей 1 1
Кабакова Виктория 1 1
Курасов Александр 1 1
Харитонович Алексей 1 1
Аксаков Анатолий 155 1
Козлачков Анатолий 3 1
Шейкина Елена 3 1
Морарь Максим 19 1
Леженина Карина 2 1
Лобоцкий Михаил 11 1
Приклонская Анна 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 2
Индийский океан - Персидский залив 205 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5192 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8535 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2380 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1233 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4856 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 947 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 699 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 206 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3437 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 280 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2270 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 138 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2331 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 189 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 803 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7643 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7026 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1005 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8079 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1909 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3051 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 635 1
Химическая промышленность - Chemical industry 273 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 54 1
Аудит - аудиторский услуги 2687 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7873 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1892 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1243 1
НКО - Некоммерческая организация 506 1
Ведомости 1019 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1890 1
Известия ИД 631 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 51 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1060 1
РАН - Российская академия наук 1883 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 169 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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