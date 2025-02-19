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Вендор НОТА повысил безопасность ИТ-инфраструктуры «Интерроса»

Вендор НОТА (ИТ-холдинг «Т1») внедрил систему «НОТА Купол.Управление» в ИТ-инфраструктуру компании «Интеррос», российской инвестиционной компании. Система обеспечила централизованный контроль над межсетевыми экранами, используемыми в центрах обработки данных (ЦОД), и повысила уровень защиты ИТ-инфраструктуры «Интерроса». Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Ранее управление межсетевыми экранами в организации выполнялось с использованием децентрализованных инструментов и методик, что увеличивало нагрузку на специалистов и усложняло оперативное реагирование на компьютерные инциденты. Система «НОТА Купол.Управление» объединила процесс управления межсетевыми экранами разных производителей в едином интерфейсе, упростив администрирование, снизив трудозатраты и повысив устойчивость всей инфраструктуры.

Проект был реализован в несколько этапов: от адаптации продукта под требования партнера до полного внедрения ПО в ИТ-инфраструктуру «Интерроса». Общая длительность работы составила около четырех месяцев, включая донастройку решения и ввод в эксплуатацию. Особое внимание при внедрении специалисты уделили защите критических подструктур объектов, а также предотвращению кибератак и утечек информации.

«До внедрения НОТА Купол в «Интерросе» не использовался инструмент централизованного управления межсетевыми экранами. Компания искала надежное и адаптируемое решение, соответствующее требованиям. Наш продукт оказался наиболее подходящим благодаря своей гибкости и возможностям индивидуальной настройки», — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса вендора НОТА.

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«Кибербезопасность имеет для нас особое значение. «НОТА Купол.Управление» позволило нам повысить уровень защищенности и удобства управления инфраструктурой. Мы уверены, что это решение станет важным элементом стабильности работы и защищенности наших ИТ-систем», — сказал Владимир Бондарев, директор департамента по информационным технологиям компании «Интеррос».

Лицензии продукта обновляются ежегодно, обеспечивая доступ к актуальным версиям и новым функциям. Техническая поддержка центра компетенций «НОТА Купол» помогает решать возникающие задачи и адаптировать систему под изменения в инфраструктуре «Интерроса».

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