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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бондарев Владимир



17.12.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
09.12.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
08.10.2020 Simple внедрила решение Group-IB TDS 1
13.07.2020 Что важно сделать перед внедрением новой ERP-системы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бондарев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Huawei 3933 1
Cisco Systems 5114 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Simple Group - Симпл 10 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 9 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 111 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
Аксессуары 3881 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 771 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 431 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 517 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 500 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 798 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 764 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 18 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 1
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 56 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 319 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 323 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 206 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 6 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 61 1
F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 1
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 1
F.A.C.C.T. TDS Polygon 3 1
F.A.C.C.T. TDS Huntbox 3 1
Нурутдинов Султан 5 2
Попов Сергей 135 2
Жабровец Владимир 2 2
Бердяев Дмитрий 2 2
Кислицин Никита 9 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
Европа 21767 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 140 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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