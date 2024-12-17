Бондарев Владимир
Бондарев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Simple Group - Симпл 10 2
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
|Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
|Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 9 1
|Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
|Нурутдинов Султан 5 2
|Попов Сергей 135 2
|Жабровец Владимир 2 2
|Бердяев Дмитрий 2 2
|Кислицин Никита 9 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
|Европа 21767 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
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