Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168741
ИКТ 13126
Организации 10287
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3388
Системы 25102
Персоны 72050
География 2746
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 843

Кислицин Никита



17.02.2025 Бывшая Group-IB второй раз за два года сменила собственников и название 1
17.02.2025 F6 — новое имя в мире кибербезопасности 1
21.12.2023 Бывшего главреда журнала «Хакер» и топ-менеджера Group-IB экстрадируют в Россию, хотя США хотели забрать его себе 2
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
28.06.2021 Group-IB: количество атак на объекты критической инфраструктуры в мире выросло в 12 раз 1
16.12.2020 Group-IB и «Билайн бизнес» запускают «Сервис защиты от киберугроз» 1
16.12.2020 «Билайн Бизнес» запускает «Сервис защиты от киберугроз» 1
08.10.2020 Simple внедрила решение Group-IB TDS 1
06.03.2020 Топ-менеджера Group-IB обвинили во взломе соцсетей и продаже краденных паролей 2
28.11.2014 Бизнес vs кибермошенники: новые правила игры 1
04.10.2011 Ведущие хакеры мира встретятся в Санкт-Петербурге на конференции ZeroNights 2011 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Кислицин Никита и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 633 8
F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 2
Dropbox 498 1
Microsoft Corporation 24662 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
МегаФон 8925 1
SAP SE 5280 1
Yandex - Яндекс 7410 1
8259 1
Cisco Systems 5120 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3946 1
ESET - ESET Software 1134 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 1
Google LLC 11821 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
NetSquare 1 1
Microsoft - LinkedIn 651 2
Simple Group - Симпл 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 1
Альфа-Банк 1777 1
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 177 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 556 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 783 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1524 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5471 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 681 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12692 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 651 4
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3084 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 595 3
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 57 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7439 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1443 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2948 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4181 2
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 288 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6179 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 658 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5056 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 675 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 432 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 778 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12799 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 825 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16188 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 296 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24240 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8258 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8212 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6464 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 431 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10558 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12596 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8602 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13238 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12082 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2239 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9212 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20725 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5038 1
Spring.me - Formspring - Социальная сеть 7 3
F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework 10 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4495 3
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 2
F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 1
F.A.C.C.T. TDS Huntbox 3 1
F.A.C.C.T. TDS Polygon 3 1
Oracle PeopleSoft 418 1
Microsoft Windows 15717 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 299 1
F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 6 1
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 32 1
F.A.С.С.T. - Group-IB Bot-Trek 13 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 705 1
Коробов Евгений 31 2
Никулин Евгений 4 2
Сачков Илья 123 2
Волков Дмитрий 63 2
Бондарев Владимир 5 1
Матросов Александр 45 1
Путин Владимир 3187 1
Мишустин Михаил 683 1
Халин Дмитрий 56 1
Крылов Павел 23 1
Ференец Вадим 29 1
Климов Евгений 18 1
Лукацкий Алексей 119 1
Медведовский Илья 33 1
Поляков Александр 53 1
Шах Самуил 1 1
Частухин Дмитрий 10 1
Синцов Алексей 13 1
Ярочкин Федор 2 1
Kaspersky Kris - Касперский Крис 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 3
Европа 21802 3
Сингапур - Республика 1855 2
США - Калифорния 4631 2
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Азия - Азиатский регион 5553 1
Нидерланды 3527 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1033 1
Бельгия - Королевство 1149 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 418 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Таиланд - Королевство 822 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 1
Казахстан - Республика 5552 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1553 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6948 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2838 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2491 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6980 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 189 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2374 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4848 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6161 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1961 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2603 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4031 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1094 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6725 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3488 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4841 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 506 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1273 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 861 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1229 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1741 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
Рен ТВ - телеканал 69 1
RTVi - Russian Television International 10 1
Forbes - Форбс 827 1
Ведомости 1018 1
KuppingerCole Analysts AG 8 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
Gartner - Гартнер 3560 1
Forrester Research 821 1
Defcon 45 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341104, в очереди разбора - 768359.
Создано именных указателей - 168741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще