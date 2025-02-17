Кислицин Никита
Кислицин Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft - LinkedIn 651 2
|Simple Group - Симпл 10 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 1
|Альфа-Банк 1777 1
|Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
|Коробов Евгений 31 2
|Никулин Евгений 4 2
|Сачков Илья 123 2
|Волков Дмитрий 63 2
|Бондарев Владимир 5 1
|Матросов Александр 45 1
|Путин Владимир 3187 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Халин Дмитрий 56 1
|Крылов Павел 23 1
|Ференец Вадим 29 1
|Климов Евгений 18 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Медведовский Илья 33 1
|Поляков Александр 53 1
|Шах Самуил 1 1
|Частухин Дмитрий 10 1
|Синцов Алексей 13 1
|Ярочкин Федор 2 1
|Kaspersky Kris - Касперский Крис 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
|Рен ТВ - телеканал 69 1
|RTVi - Russian Television International 10 1
|Forbes - Форбс 827 1
|Ведомости 1018 1
|KuppingerCole Analysts AG 8 2
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|Gartner - Гартнер 3560 1
|Forrester Research 821 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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