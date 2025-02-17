F6 — новое имя в мире кибербезопасности

Сегодня объявлено об успешном завершении сделки, в процессе которой создан бренд F6 — новой компании в сфере кибербезопасности, основанной на базе технологий и экспертизы F.A.C.C.T. Компания F6, созданная при поддержке фонда «Сайберус», сфокусируется на борьбе с киберпреступностью и разработке технологий и сервисов для предотвращения и расследования киберпреступлений в России и за рубежом. Об этом CNews сообщили представители F6.

В конце 2024 г. фонд развития результативной кибербезопасности «Сайберус» объявил о сделке с акционерами F.A.C.C.T., в результате которой компании F6 перешли уникальные инженерные технологии, экспертиза, интеллектуальная собственность и текущие контракты F.A.C.C.T. Сделка была успешно закрыта 31 января 2025 г. Акционерами новой компании стали фонд «Сайберус» (47%) и частные инвесторы (53%).

Генеральным директором F6 стал Валерий Баулин, под его руководство перешла команда F.A.C.C.T. в полном составе. Техническим директором F6 назначен Никита Кислицин, директором сервисного блока — Александр Соколов, коммерческим директором — Егор Халилов, директором по маркетингу — Анастасия Меркулова.

F6 уже работает над обновлением продуктовой линейки и локализацией ключевых решений с учетом возросших запросов рынка и актуальных киберугроз. В 2025 г. компания планирует выпустить для флагманского продукта Managed XDR новую версию модуля Malware Detonation Platform (решение класса «песочница»), которая поддерживает российские операционные системы на базе Linux. Также F6 планирует представить коммерческий SOC, национальную антифрод-платформу, внедрять сервисы для моделирования целевых кибератак Purple Teaming и комплексный антифрод-аудит финансовых организаций.

Напомним, что в основе технологического лидерства и конкурентного преимущества компании F6 лежит более чем 20-летний практический опыт расследований киберпреступлений по всему миру и более 70 тыс. часов реагирования на инциденты информационной безопасности силами экспертов Лаборатории компьютерной криминалистики, Центра кибербезопасности и круглосуточного центра оперативного реагирования CERT.

«Киберпреступность не знает границ, и наша цель — создание решений, которые помогут бороться с угрозами глобального уровня. Бренд F6, появившийся как кодовое обозначение нашего юрлица в процессе сделки, отражает стремление в будущее, скорость, преемственность опыта. У нас шесть флагманских продуктов, а еще это отсылка к «шестому отделу» — легендарному подразделению, которое боролось с организованной преступностью. F6 – это одновременно простое и многогранное название, в котором команда, партнеры, клиенты или эксперты из индустрии найдут что-то свое. Главное, что мы сохраняем в себе — это накопленную за 20 лет экспертизу команды, с помощью которой мы повысим защищенность наших клиентов и создадим прорывные продукты», — сказал Валерий Баулин, генеральный директор F6.

Решения F6 станут частью международного экспортного предложения фонда «Сайберус». Также предполагается расширение кооперации F6 с другими проектами в контуре фонда для объединения усилий в построении новой архитектуры кибербезопасности и повышения уровня защищенности страны. При этом «Сайберус» не будет участвовать в операционном управлении F6.