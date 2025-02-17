Халилов Егор
|17.02.2025
|Бывшая Group-IB второй раз за два года сменила собственников и название 1
|17.02.2025
|F6 — новое имя в мире кибербезопасности 1
|14.05.2014
|Softline оптимизировала ИТ-инфраструктуру «ОПМ-Банка» 1
Халилов Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1202 1
|Softline - Софтлайн 2841 1
|Microsoft Corporation 24662 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145163 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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