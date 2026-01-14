Разделы

Максимов Юрий


СОБЫТИЯ


14.01.2026 Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры 1
07.11.2025 Госструктуры и крупный бизнес создадут консорциум для борьбы с интернет-мошенничеством в России 1
10.09.2025 Россияне разлюбили пиратское онлайн-видео. Рынок нелегальных сервисов рухнул 1
16.07.2025 Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании 1
18.06.2025 Минэнерго России и фонд «Сайберус» выведут российский опыт киберзащиты ТЭК на экспорт 2
29.04.2025 Кибермошенники стали использовать День Победы в схемах обмана россиян 1
08.04.2025 ОДКБ и фонд «Сайберус» займутся повышением защищенности государств – членов организации в киберпространстве 1
17.02.2025 Бывшая Group-IB второй раз за два года сменила собственников и название 1
14.02.2025 Владелец Positive Technologies с партнерами вложат 200 миллионов в медицинскую ERP «Ася» 2
02.12.2024 Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы 1
02.04.2024 Сооснователь Positive Technologies стал третьим российским долларовым миллиардером, заработавшим капитал на ПО 2
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 1
29.09.2022 Акционеры Positive Technologies заработали на бирже почти миллиард 1
19.09.2022 Акционеры Positive Technologies заработают на бирже свыше 3 миллиардов 1
10.08.2022 Названы 20 самых богатых ИТ-шников России 1
20.12.2021 Positive Technologies вышла на биржу в обход санкций и получила оценку 60 миллиардов 1
16.12.2021 ПАО «Группа Позитив» объявляет о листинге на московской бирже и старте торгов акциями компании 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 3
10.07.2020 Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли 1
09.12.2015 Positive Technologies открыла наукоемкий центр разработки в Нижнем Новгороде 1
21.10.2015 Positive Technologies открыла подразделение в Томске на базе российского офиса F5 Networks 2
21.07.2015 Positive Technologies включена в «магический квадрант» поставщиков решений для защиты веб-приложений 1
18.12.2014 Gartner включил Positive Technologies в отчет о системах оценки защищенности 1
26.08.2014 Gartner отметил Positive Technologies в числе производителей средств для защиты критической инфраструктуры 1
23.05.2013 В Москве стартовал форум по практической безопасности Positive Hack Days III 1
05.12.2012 Люди года в отрасли ИКТ по версии CNews 1
28.11.2012 Positive агрессивно нанимает: топы «Астероса» и «Информзащиты», десятки вакансий 1
06.09.2012 Россияне впервые в мировом топ-10 по поиску и устранению уязвимостей 1
06.09.2012 Компания из России пополнила список мировых лидеров ИБ 1
17.05.2011 19 мая в Москве пройдет Первый международный форум по ИБ Positive Hack Days 1
10.11.2010 «Кабест» развивает экспертизу по проектам с ИБ-решением MахPatrol 1
17.10.2008 В Москве завершила работу выставка-конференция Infosecurity Russia 2008 1
18.04.2008 MaxPatrol от Positive Technologies: комплексный мониторинг ИБ 1
26.03.2008 XSpider 7.7 от Positive Technologies «подготовит почву» для MaxPatrol 1
01.02.2005 Российские технари уличили Microsoft в беспомощности 1

Публикаций - 35, упоминаний - 41

Максимов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1519 31
Microsoft Corporation 25278 7
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 65 6
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 810 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5297 5
SAP SE 5445 4
Cisco Systems 5229 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 4
Ростелеком 10360 3
Dell EMC 5099 3
IBM - International Business Machines Corp 9557 3
Oracle Corporation 6887 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4557 3
Google LLC 12291 3
Siemens AG - Siemens Group 2631 2
Yandex - Яндекс 8521 2
InfoWatch - Инфовотч 1093 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2529 2
Информзащита 859 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 2
Honeywell 294 2
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 48 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 2
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 2
Kerio Technologies 65 1
Forcepoint - Websense 125 1
БИТ НПП - Безопасные информационные технологии НПП 7 1
Россервис 53 1
Actimind 1 1
Поликом Про 39 1
headtechnology - хедтекнолоджи 12 1
Cybonet - PineApp Archive-SeCure 5 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 30 1
Ланит - SafeLine 40 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 48 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
Aladdin Software Security R.D. 117 1
Senetsy - Сенетси-интеграция 2 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 60 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1799 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8247 2
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
Наукоград - технопарк 150 1
Nordic Star - Borenius 2 1
Клиника Фомина - федеральная сеть многопрофильных клиник 3 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Арикапитал УК 6 1
ЕМПП - Адвокатское Бюро Города Москвы 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1032 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 682 1
РВК - Российская венчурная компания 557 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3007 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Альфа-Банк 1874 1
Hyundai Motor Company 419 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 75 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
ВкусВилл - Избёнка 189 1
Boeing 1018 1
Альфа-Групп 731 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 507 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 189 1
LEGO 255 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 60 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Garsdale Services 39 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 30 1
Национальные приоритеты АНО 25 1
ЭФКО ГК 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12930 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5278 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4955 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3131 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3260 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3385 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 337 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 76 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1089 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3474 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 371 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5267 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 356 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 435 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 490 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31859 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73516 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18390 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7306 5
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 340 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2745 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8138 4
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 837 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6169 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1447 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 455 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 3
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 494 2
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 112 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1547 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7643 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5949 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8472 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 808 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8766 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2487 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 225 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 367 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 435 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 8
Positive Technologies - XSpider 36 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1223 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 158 3
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 83 3
Linux OS 10953 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5874 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 939 2
Kerio Mail Server - Kerio IMAP Migration Tool - Kerio WebMail - Kerio Outlook Connector - Kerio Exchange Migration Tool 21 1
Forcepoint - Websense DSS - Websense Data Security Suite 2 1
Forcepoint - Websense WSS - Websense Web Security Suite 4 1
Dr.Web Office Shield 17 1
Kerio WinRoute Firewall - Kerio StaR - Kerio Web Filter - Kerio Administration Console - Kerio VPN Client 21 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 28 1
Trend Micro Worry-Free Services - Trend Micro Worry-Free Business Security Hosted 16 1
Sungard Availability Services 4 1
Информзащита - TrustVerse Linux 5 1
InfoWatch CryptoStorage 14 1
Perimetrix SafeUse 5 1
Sophos WS - Sophos Web Security and Control 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security LCM System - Digital Security LifeCycle Management System 2 1
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 40 1
Qualys - QualysGuard 3 1
FreePik 1460 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Клиника Фомина - Ася ERP-система 2 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3445 1
Новые облачные технологии - МойОфис 900 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Microsoft Windows 16375 1
Microsoft Windows XP 2421 1
Oracle Java - язык программирования 3338 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1724 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Интегрированная электронная медицинская карта - N3.Портал врача 49 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 314 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 142 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 210 1
Киреев Евгений 4 4
Баулин Валерий 53 4
Максимов Дмитрий 9 3
Касперский Евгений 330 3
Баранов Денис 22 3
Пустовой Максим 36 2
Марин Илья 3 2
Мишустин Михаил 746 2
Волож Аркадий 260 2
Никифоров Николай 1137 2
Усманов Алишер 305 2
Сачков Илья 125 2
Фролов Денис 62 2
Андросов Кирилл 7 2
Ерохин Алексей 3 1
Перекопский Илья 29 1
Шакиров Шамиль 22 1
Лачков Евгений 39 1
Спиридонов Максим 12 1
Жаворонков Артем 1 1
Гордейчик Сергей 25 1
Боровко Роман 22 1
Внедорожный Петр 20 1
Бандурин Гаральд 15 1
Сажин Сергей 10 1
Бурдело Иван 9 1
Винчель Михаил 7 1
Суверов Сергей 7 1
Корнев Владимир 13 1
Новоселов Андрей 1 1
Дроздов Лев 2 1
Кржановский Сергей 2 1
Васильев Артем 25 1
Максимов Илья 2 1
Забежинский Леонид 2 1
Маримонт Ефим 2 1
Кривенко Андрей 3 1
Качура Денис 2 1
Зарубина Камила 10 1
Фильчагин Константин 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157593 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45903 9
Тунис - Тунисская Республика 169 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18683 6
Индия - Bharat 5709 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13571 4
Россия - СФО - Новосибирск 4676 4
Великобритания - Лондон 2410 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1001 4
Южная Корея - Сеул 371 4
Италия - Рим 206 4
Казахстан - Республика 5815 3
Южная Корея - Республика 6866 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2922 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3398 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18286 2
Европа 24655 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 622 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
Бразилия - Федеративная Республика 2454 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 2
Чехия - Прага 207 2
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 144 2
США - Массачусетс - Бостон 383 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5354 1
Египет - Каир 72 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3223 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Армения - Республика 2375 1
Беларусь - Белоруссия 6046 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Сингапур - Республика 1909 1
Европа Восточная 3123 1
Америка - Американский регион 2189 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3288 1
Америка Южная 869 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15189 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 4
Аудит - аудиторский услуги 3113 4
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8373 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 2
Visionary - Визионер - Визионерство 125 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10364 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2295 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1357 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 2
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 78 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 233 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1085 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2176 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
Forbes - Форбс 917 1
Wikipedia - Википедия 591 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
Ведомости 1263 1
IDC - International Data Corporation 4943 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 4
Gartner - Гартнер 3615 3
IDC Security & Vulnerability Management 4 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Positive Technologies - Positive Research 10 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
CNews Fast рейтинг 54 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
Positive Technologies - Positive Education 20 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ 4 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 526 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1279 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 605 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 168 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 3
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 2
Infosecurity - выставка 63 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412167, в очереди разбора - 730107.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

