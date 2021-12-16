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ПАО «Группа Позитив» объявляет о листинге на московской бирже и старте торгов акциями компании

ПАО «Группа Позитив», российская компания по разработке решений в области кибербезопасности, сегодня объявляет о листинге своих обыкновенных акций на Московской бирже и дате начала торгов ценными бумагами.

Обыкновенные акции «Группы Позитив» были включены в котировальный список второго уровня 16 декабря 2021 г. Датой начала торгов акциями «Группы Позитив» станет 17 декабря 2021 г. Торговый код — POSI. Торги и расчеты будут проводиться в российских рублях.

С 17 декабря 2021 г. обыкновенные акции «Группы Позитив» также будут включены в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи.

В целях обеспечения ликвидности «Группа Позитив» уже заключила маркетмейкинговые соглашения с тремя российскими брокерами, которые будут поддерживать заявки на покупку и продажу на торгах.

Допуск к публичному обращению акций «Группы Позитив» осуществлен исключительно на Московской бирже.

Выход «Группы Позитив» на Московскую биржу осуществлен с целью создания прозрачного инвестиционного профиля компании и привлечения широкого круга лиц в состав акционеров. После начала организованных торгов акционеры смогут без ограничений покупать и продавать принадлежащие им акции компании.

«“Группа Позитив” стала первой российской компанией из сектора кибербезопасности, которая приобрела публичный статус и акции которой обращаются на фондовой бирже. Сегодняшняя успешность компании определяется высокой репутацией продуктов группы на рынке, внедрением инновационных решений и сервисов в области предотвращения киберугроз, многолетними усилиями всего нашего большого коллектива. В новом публичном статусе мы рассчитываем на привлечение и мотивацию талантливых людей индустрии, создание сплоченного сообщества единомышленников-совладельцев, которые понимают наш бизнес и высоко оценивают его перспективы», – сказал председатель совета директоров ПАО «Группа Позитив» Юрий Максимов.

О компании

ПАО «Группа Позитив» является одной из ведущих отечественных компаний в сфере информационной безопасности и предотвращения киберугроз и обладает 20-летним опытом работы на этом рынке. Группа разрабатывает, продает и поддерживает широкий спектр инновационных программных продуктов и услуг для кибербезопасности, которые обнаруживают, проверяют и предотвращают реальные киберриски, связанные с корпоративной ИТ-инфраструктурой. Согласно отчету аналитической компании IDC, продукт группы MaxPatrol SIEM вошел в топ-20 мировых SIEM-систем, а также в тройку лидеров с наиболее впечатляющей динамикой роста продаж.

Группа ведет свою деятельность на рынке информационной безопасности России и стран ближнего зарубежья, имеет филиалы и представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Томске, Нур-Султане (Казахстан).

По итогам 2020 г. выручка группы составила более 5,5 млрд руб., увеличившись на 60%. EBITDA группы в 2020 г. выросла более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом и составила 2,2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA по итогам 2020 г. выросла до 39%. Для группы характерен низкий уровень долговой нагрузки: на конец 2020 г. отношение чистого долга к EBITDA составило х0,33.

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