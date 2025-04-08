Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

ОДКБ и фонд «Сайберус» займутся повышением защищенности государств – членов организации в киберпространстве

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Фонд развития кибербезопасности «Сайберус» подписали меморандум о сотрудничестве в области информационной безопасности. Соглашение направлено на повышение уровня кибербезопасности в государствах – членах ОДКБ. Об этом CNews сообщили представители «Сайберус».

Со стороны Секретариата меморандум подписал Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, со стороны «Сайберус» – сооснователь фонда Юрий Максимов.

Секретариат и «Сайберус» планируют развивать сотрудничество в области защиты от киберугроз и обмениваться опытом внедрения современных технологий в системы управления и защиты объектов, имеющих важное значение для национальной и региональной безопасности, а также проводить совместные научные исследования.

Стороны также будут сотрудничать в подготовке специалистов по кибербезопасности в государствах – членах ОДКБ и заинтересованы в совершенствовании законодательства в этой сфере.

«Подписание меморандума создает основу для расширения сотрудничества в области защиты критически важных объектов, подготовки специалистов и совершенствования нормативной базы. В перспективе это позволит укрепить координацию между государствами – членами ОДКБ в противодействии киберугрозам и повысить уровень киберустойчивости в регионе», – сказал Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«Киберпространство не знает границ, и обеспечить безопасность в цифровом мире невозможно в одиночку. Эффективная защита требует международного сотрудничества. Поэтому мы активно взаимодействуем с государствами, бизнесом и профильными организациями. Только объединив усилия и обмениваясь лучшими практиками, мы сможем создать устойчивое и безопасное киберпространство для всех», – сказал сооснователь фонда «Сайберус» Юрий Максимов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антивирусы для трусов и слабаков. В половине крупных российских компаний нет никаких средств защиты от хакеров

Криворукие программисты превратили смартфоны россиян в решето. Приложения для транспорта невероятно дырявые – они содержат тысячи уязвимостей

Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос

Банковские переводы россиян начнут массово блокировать по подозрению в отмывании денег без суда. Опрос

Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли

Общий сбор программистов. Создатель C++ призвал разработчиков защитить язык от нападок фанатов Python, Rust, Java и Go

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153